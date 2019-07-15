 الديمقراطيون يتحركون ضد ترامب بسبب ″تغريدات عنصرية″ | أخبار | DW | 15.07.2019

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أخبار

الديمقراطيون يتحركون ضد ترامب بسبب "تغريدات عنصرية"

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ترامب باستخدام "لغة مشينة بحق أعضاء في الكونغرس"، وذلك في إشارة لتغريداته ضد أربع نائبات ديمقراطيات من أصول مهاجرة. ترامب لم يتراجع بل واصل هجومه على المجموعة.

USA Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib (picture-alliance/AP Photo/J:S: Applewhite)

ثلاث سيدات من أربع يستهدفهن ترامب بهجماته التي وصفت بـ "العنصرية".

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الاثنين (15 تموز/ يوليو 2019) بأن الديمقراطيين في المجلس يعتزمون التصويت على قرار بإدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب "تغريداته التي تنطوي على رهاب من الأجانب"، في إشارة إلى ما كتبه ضد أربعة عضوات ديمقراطيات. واتهمت الزعيمة الديمقراطية ترامب بـ "استخدام لغة مشينة بحق أعضاء في الكونغرس"، وتعهدت بأن حزبها "سوف يواصل الرد بقوة على هذه الهجمات التي تثير الاشمئزاز".

وشددت بيلوسي على أن مجلس النواب لا يمكنه السماح باستمرار "تصنيف ترامب للمهاجرين في بلادنا"، مطالبة النواب الجمهوريين بـ "الانضمام إلينا في إدانة تغريدات الرئيس التي تنطوي على رهاب من الأجانب".

وانتقدت بيلوسي ترامب أيضاً على تشديد قوانين طلب اللجوء هذا الأسبوع، وقالت: "هذه الإدارة القاسية المعادية للهجرة تتجاوز حدودها، وتتلاعب بطالبي اللجوء عن طريق الحد من حقوقهم في الحصول على إجراءات سليمة في إطار قوانيننا".

وفي إحدى تغريداته وصف ترامب النائبات بأنهن من "اليسار المتشدد" وقال إن عليهن طلب المغفرة من بلادهن. وغرد صباح الاثنين "متى تطلب نائبات من اليسار المتشدد المغفرة من بلادنا وشعب إسرائيل وحتى الرئيس (...) لتصريحاتهن الفظيعة". وأضاف "الكثير من الناس يشعرون بالغضب بسبب تصريحاتهن الفظيعة والمهينة".

ترامب يواصل هجومه خارج تويتر

ورغم أن العديد من النواب، حتى الجمهوريين طالبوه بحذفها، دافع ترامب اليوم عن تغريداته الأخيرة التي هاجم فيها أربع من أعضاء الكونغرس الديمقراطيات، قائلا إنهن "يكرهن بلادنا"، معتبراً أنه إذا كنّ غير مسرورات في الولايات المتحدة فـ"يمكنهن المغادرة" متهماً إياهن بـ "محبة أعداء" أميركا.

وقال ترامب لصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض إن هذه "المجموعة المكونة من أربعة أشخاص (..) يتذمرن باستمرار". وأضاف "هؤلاء أشخاص يكرهون بلدنا. يكرهونها، أعتقد بقوة" مشيراً أيضا إلى أنهن "يكرهن إسرائيل ولديهن مشاعر حب لأعداء على غرار القاعدة".

وأشار بالاسم إلى إلهان عمر التي وصلت إلى الولايات المتحدة هربا من الحرب في الصومال، متهما إياها بـ "كره اليهود".

ومن جانبه، دافع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن عن ترامب. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنه قوله: "لا أجد تصريحاته عنصرية، فالرئيس أوضح هذه التصريحات، واعتقد أنه كان يتحدث عن نفسه بشأن هذه المسألة، وأنه كان واضحا للغاية".

أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

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