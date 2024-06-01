الديمقراطية في خطر!

يرى ناشطون في اعتداءات عناصر من اليمين المتطرف على السياسيين، خطراً على الديمقراطية في ألمانيا، لذا أطلق هؤلاء حملات تدعو إلى الحوار ونبذ العنف.

تحاول الناشطة كريستينا كرومر مع زملائها استدراج المواطنين في وسائل النقل العام في مدينة دريسدن الألمانية، للنقاش حول قضايا سياسية. كثيرون يتجاهلون الناشطة وزملاءها والبعض يوجه الشتائم لهم، لكن في بعض الأحيان ينشأ حوار قيم ومفيد يغني جميع الأطراف. أما في ولاية براندبورغ فقد أسس نشطاء "حانة متنقلة" لإعطاء الفرصة للناس للحديث بحرية عن ما يقلقهم وما يأملون به. في مدينة ميونيخ أطلق نشطاء حملة لتعريف جيل الشباب بأسس الديمقراطية وطرق ممارستها. مراسلتا دي دبليو تيسا سي. فالتر وبتينا شتيهكيمبر تعرفتا على تلك الحملات عن قرب لمعرفة كيف يحاول النشطاء تعزيز الديمقراطية في ألمانيا.