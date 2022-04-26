 الدير كعنوان للأمان | مراسلون حول العالم | DW | 29.04.2022

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مراسلون حول العالم

الدير كعنوان للأمان

دير للروس الأرثوذكس في ألمانيا والذي بني بأموال روسية يستقبل اليوم الفارين من جحيم الحرب في أوكرانيا بعد أن حول القائمون عليه قاعاته إلى أماكن للنوم.

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