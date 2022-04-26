الدير كعنوان للأمان

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دير للروس الأرثوذكس في ألمانيا والذي بني بأموال روسية يستقبل اليوم الفارين من جحيم الحرب في أوكرانيا بعد أن حول القائمون عليه قاعاته إلى أماكن للنوم.
دعت الأمم المتحدة لـ "وقف فوري" للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين هناك. وتتزامن الأحداث الدامية في أوكرانيا مع عيد الفصح لدى المسيحيين الأرثوذكس، الذي احتفلت به أوكرانيا وروسيا هذا العام في أجواء حزينة.
اتهمت أوكرانيا روسيا بنشر منظومة صواريخ إسكندر وسط تتكاثف جهود الدول الغربية لتزويد كييف بأسلحة أكثر تطورا، فيما يُتوقع وصول وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين اليوم الأحد إلى كييف تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي.
قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.
اعتبرت روسيا 40 دبلوماسيا ألمانيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأصدرت أمرا بطردهم، وذلك رداً على طرد برلين 40 دبلوماسيا روسيا في أوائل نيسان/أبريل الجاري.
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