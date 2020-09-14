 الدول المغاربية - ما الغرض من دعوات لتطبيق حكم الإعدام؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الدول المغاربية - ما الغرض من دعوات لتطبيق حكم الإعدام؟

مع ارتفاع عدد جرائم الاغتصاب والقتل بحق أطفال ونساء في الجزائر وتونس والمغرب، ارتفعت أصوات تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام ظنا منها أنها وسيلة ردع ناجعة، بينما يرى آخرون أن المطالبة بعقوبة الإعدام "لا تقل وحشية عن الجريمة".

Tunesien Protest gegen Vergewaltigung in Tunis (DW/T. Guizani)

محكمة بتونس العاصمة )أرشيف)

سيطرت جرائم الاغتصاب والاختطاف والقتل بحق الأطفال والنساء خلال الآونة الأخيرة على أخبار البلدان المغاربية الثلاثة؛ الجزائر وتونس والمغرب، الأمر الذي أجج فئات من الناس ودفعها للمطالبة بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام. وفيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاش حاد بين المؤيدين والمعارضين، فإن هذا الجدال وصل إلى الساحة السياسية، لاسيما بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تأييده لهذه العقوبة.

مختارات

"لا وجود للشر"، فيلم إيراني تم تصويره سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية ويحكي قصة أربعة أشخاص جرى اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام. والآن حصل الفيلم على جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي في دورته السبعين.

خطوة جديدة تضاف إلى سلسة خطوات غير مسبوقة اتخذتها السعودية على طريق "إصلاح" القضاء. فهل يشكل إلغاء إعدام القصر وعقوبة الجلد المثيرتين للجدل، بداية لإصلاح حقيقي في البلد المحافظ، أم هو إجراء تجميلي آخر لواقع مرير؟

أيّد القضاء المغربي الحكم بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين باسم تنظيم "داعش"، وتغليظ عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام. كما أصدر أحكاما بالسجن في حق 20 متهما آخراً بذات القضية.

لكن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعتبر الحق في الحياة هو من الحقوق الأساسية، وعليه تبنى باقي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، ولهذا فإن العديد من المواثيق أيدت وقف عقوبة الإعدام، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبناء على ذلك فإن تطبيق هذه العقوبة، أو عدم تطبيقها مرهون بالاتفاقيات التي وقعت عليها هذه الدول الثلاث، وحجم  تفاعلها مع هذه المواثيق.

جرائم متزايدة

شهدت دول عربية ومن بينها الدول المغاربية، تزايدا في عدد حالات التحرش والاغتصاب وجرائم القتل بحق النساء والأطفال، وتذكر المعالجة النفسية واستشارية الصحة النفسية رانيا سليمان في لقاء مع DW عربية أن هذه الجرائم كانت موجودة، لكن بسبب تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل تسليط الضوء عليها بشكل أكبر، "وتمكن بذلك الجمهور من الحديث عنها بشكل أوسع".

وتضيف سليمان أن "انهيار المنظومات الأخلاقية والقيم الإنسانية القائمة على ضرورة احترام الآخر" من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تزايد العنف المجتمعي، بالإضافة إلى أساليب التربية غير الصحية، التي تبث في الفرد "عدم تقبل جسده وجسد الآخرين"، وغياب التعليم الحقيقي والتوعية المجتمعية فيما يتعلق بالصحة الجنسية.

وتتفق مع وجهة النظر هذه، الخبيرة والباحثة في القانون التونسي إيمان قلالي-أرنت، إذ ترى، في حديثها مع DW عربية، أن "وجود مساحة للحديث عن هذه الجرائم عبر العالم الافتراضي، جعل من السهل الكشف عنها"، فيما تؤكد أن هناك ضرورة لوجود توعية مجتمعية لردع المغتصبين والقتلة.

مطالب بتطيق حكم الإعدام

تشترك الدول المغاربية الثلاث في تجميدها عقوبة الإعدام في بداية التسعينيات، إذ اتخذت كل من الجزائر والمغرب هذا القرار عام 1993، وتم تعليقها في تونس منذ العام 1991، ومع ذلك لم يتم إلغاؤها بشكل تام من القوانين الخاصة في كل بلد.

إلا أن تزايد حالات خطف الأطفال واغتصاب النساء، دفع فئات من الناس في البلدان المغاربية الثلاثة للمطالبة بإعادة النظر في تطبيق العقوبة كمحاولة لردع لهذه الجرائم، وترى الخبيرة قلالي-أرنت أن رد الفعل هذا طبيعي ومتوقع، "خاصة بعد أن شهدوا جرائم بشعة ومشينة كهذه"، وإيمانهم أن الممارسات القانونية الحالية لا تستطيع ردع المجرمين.

إلا أن مطالب بعض الفئات من المجتمع قد تترجم إلى قرارات سياسية، بعد أن لمح الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي إلى أن عقوبة الإعدام "هي العقاب المناسب لمن قتل نفساً بغير حق".

مشاهدة الفيديو 01:26

انتقادات أممية للإعدامات في مصر

والذي اعتبرته الخبيرة القانونية محاولة "لكسب أصوات شعبية"، والتغطية على ما أسمته "فشل الحكومة في تحقيق انتصارات سياسية"، مضيفة أنه من المتوقع استغلال القوى السياسية الموقف لصالحها ولتحقيق مكاسب خاصة، من أجل الاستفادة من ما يحدث حاليا في محاولة لزيادة القاعدة الجماهيرية.

كما رأت بعض الأوساط الحقوقية خطورة في مواقف الرئيس سعيد، لأنها قد تفتح الباب أمام الإسلاميين ومجموعات محافظة أخرى "لإعادة الدعوة إلى تطبيق الشريعة بصورتها التقليدية التي تعني في أذهان الكثيرين تطبيق أحكام الإعدام والرجم والتعزير وقطع الأرجل كما لو أن الدين جاء فقط للانتقام بدل تبني رؤية إسلامية تقوم على المقاصد"، حسبما يرى الكاتب الصحفي التونسي مختار الدبابي في مقال له على صحيفة "العرب" اللندنية.

"حكم الإعدام لا يردع  المجرمين"

ترى الخبيرة الحقوقية قلالي-أرنت إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تردع القاتل، معتبرة أن "الموت راحة"، وتجد أن الردع الحقيقي يكون عبر توجهين: التوجه المباشر والذي يعني اتخاذ عقوبات رادعة حقيقية تتمثل بالحبس مدى الحياة، والذي "لديه فاعلية أكبر من الإعدام"، والتوجه غير المباشر، والذي يتضمن توعية المجتمع وتثقيفه وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمدنية.

وقد اعتبر مهتمون إن المطالبة بعقوبة الإعدام "لا تقل وحشية عن الجريمة"، كما نشر المفكر والباحث المغربي أحمد عصيد في حسابه على فيسبوك، "إن المجتمع ليس من مهامه نصب المشانق وإصدار الاحكام، بل هي مهمة القضاء" .

وذكرت منظمة العفو الدولية، عبر موقعها، إلى أنه لا تتوفر أدلة كافية تشير إلى أن عقوبة الإعدام قد تردع ارتكاب الجريمة بشكل أكبر فاعلية من السجن، وأكدت أن أرقام الجريمة في البلدان التي حظرت عقوبة الإعدام لم ترتفع، بل انخفضت في بعض الحالات.

وأوردت أن إعدام شخص ما لأنه قتل شخصا آخر ما هو إلا انتقام وليس عدالة، وكل مجتمع يعدم المذنبين إنما يرتكب العنف ذاته الذي يدينه، واعتبرت المنظمة أن حكم الإعدام هو انتهاك العقوبة لأهم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في الحياة.

لا يمكن تطبيق حكم الإعدام

عقوبة الإعدام غير رادعة، حسبما ترى منظمات حقوقية.

منظمة العفو الدولية: لا تتوفر أدلة كافية تشير إلى أن عقوبة الإعدام قد تردع ارتكاب الجريمة بشكل أكبر فاعلية من السجن

يرى خبراء وحقوقيون أن توقيع الدول المغاربية الثلاث على اتفاقيات ومواثيق دولية تحظر الإعدام وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يضعها في موقف قد يجعل من الصعب عليها اتخاذ قرار إعادة تطبيق حكم الإعدام، إذ استبعد المحامي فاروق قسنطيني، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية محلية، أن عودة الجزائر إلى تطبيق عقوبة الإعدام، سيمس بسمعتها أمام المجتمع الدولي، كون مشروع قانون الدستور الذي يجري الاستفتاء عليه في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، خصص مجالا واسعا لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة.

وبينما امتنع المغرب عن التصويت في 2016 على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، إلا أن الدستور المغربي ينص أيضا على حماية حق الإنسان في الحياة، والذي يتعارض مع حكم الإعدام.

أما تونس، ورغم توقيعها على اتفاقيات جنيف والبرتوكول الأول والثاني، واتفاقية مناهضة التعذيب، فقد أوردت في دستورها صيغة توافقية للفصل 22 مفاده أن "الحق في الحياة مقدس، ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون"، ما يعني أن هناك حالات قد يفرض من خلالها تطبيق حكم الإعدام.

وقد جددت منظمة العفو الدولية مناشدتها للسلطات التونسية بعدم العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام.

م.س

 

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة سجنت في عام 2018 بتهمة "التأمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، تتعرض لجين للتعذيب والتحرش الجنسي، وتقبع في الحبس الإنفرادي منذ أشهر. وأضافت عائلة لجين أنها تلقت عرضاً بإطلاق صراحها بشرط نفيها تعرضها للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جعفر توك - "الإعدام... تنفيذ للقانون أم انتهاك لحق الحياة؟"  

مواضيع ذات صلة

Protest in Casablanca gegen Kindesmissbrauch

بعد صدمة مقتل عدنان.. هل نمنع أطفالنا من البقاء لوحدهم في الخارج؟ 14.09.2020

لم يجف مداد نقاش المغاربة لجريمة مقتل الطفل عدنان، وتدور في المواقع الاجتماعية نقاشات حول أفضل الحلول لوقف ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو ما يعرف بالبيدوفيليا.

Roomina Ashrafi Opfer eines Ehrenmordes

قطع رأسها وهي نائمة .. جريمة قتل تهز الشارع في إيران 28.05.2020

جريمة قتل مروعة في إيران تسببت في موجة احتجاجات داخل إيران وخارجها، تستنكر قتل والد لابنته بقطع رأسها وهي نائمة. فيما أعرب إيرانيون عن غضبهم لعدم تعديل القوانين منذ "الثورة الإسلامية".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  