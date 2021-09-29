الدول الفقيرة تعاني قلة لقاحات كورونا.. والصحة العالمية تحذر

أظهرت أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية أنه لن يتم الإيفاء بهدف المنظمة بتطعيم ما لا يقل عن 10% من تعداد سكان كل دولة في العالم بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

وحذرت المنظمة التي طالبت الدول الأكثر ثراء بالتبرع بمزيد من اللقاحات للدول النامية، من أن العشرات من الدول، معظمها في إفريقيا، لم تقترب حتى من تطعيم 10% من سكانها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأسبوع الماضي "نحن في حاجة لالتزام عالمي قوي لدعم عملية تطعيم ما لا يقل عن 40% من سكان كل دولة بحلول نهاية هذا العام"، مضيفا أن الهدف المقبل هو 70% من تعداد سكان كل دولة بحلول منتصف العام المقبل.

ووفقا لإحصاءات المنظمة، فقد تم توزيع 0,15 جرعة لقاح فقط لكل 100 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و0.87 في تشاد و 1.5 في مدغشقر.

وبالمقارنة، قامت ألمانيا حتى الآن بتوزيع ما لا يقل عن 128 جرعة لقاح لكل 100 شخص، والصين نحو 146 وكندا 147.

كما تنتقد المنظمة الدول الغنية لقيامها باكتناز جرعات اللقاح، حيث تستخدمها الكثير من الدول لإعطاء جرعات معززة، في الوقت الذي لم يحصل فيه الملايين حول العالم على الجرعة الأولى من اللقاح.

وفي حين أن الدول الصناعية تعهدت بالتبرع بأكثر من مليار جرعة فإنها لم توزع سوى أقل من خمس تلك الكمية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة ماسة إلى ملياري جرعة في الدول النامية.

وناشد تيدروس الحكومات والشركات إلى تمكين إنتاج أكبر للقاحات من خلال نقل التكنولوجيا. وإلى جانب قلة اللقاحات، فإن مشاكل البنية التحتية مسؤولة أيضا عن معدلات التلقيح المتدنية في الكثير من الدول.

ع.ا/ه.د ( د ب أ)