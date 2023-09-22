الدولي المغربي أمين عدلي يتألق مع ليفركوزن

خطف الدولي المغربي المحترف في فريق باير ليفركوزن أمين عدلي الأضواء أمس (21 سبتمبر/أيلول 2023) بعد تسجيله لهدف وتقديمه لتمريرة حاسمة في المباراة التي جمعت فريقه ليفركوزن الألماني بفريق هاكن السويدي ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل عدلي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 16 بعد تلقيه تمريرة من العمق من زميله تشاكا ليضعها بكل براعة برجله اليسرى في الشباك.

أمين عدلي عاد مرة أخرى في الدقيقة 66 ليصنع الهدف الثالث بتقديمه لتمريرة حاسمة لهداف الفريق فيكتور بونيفاس الذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة في مرمى الفريق السويدي.

ونجح رفاق أمين عدلي من إضافة هدفين آخرين لتنتهي المباراة بفوز ليفركوزن بأربعة أهداف دون مقابل موجها بذلك رسالة واضحة بأن الفريق الألماني سيكون منافسا قويا على مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم وتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خرج من نصف نهائي البطولة منهزماً أمام روما الإيطالي.

أمين عدلي البالغ من العمر 23 عاما كان حديث الكثير من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بسبب المنتخب الوطني الذي سيمثله. فالمعروف أن أمين ولد وترعرع في فرنسا لكن والديه مغربيان، مما جعله أمام ضرورة الاختيار بين منتخب الأصول ومنتخب بلد المنشأ. في الفئات الصغرى لم يطرح الموضوع الكثير من الإشكال فقد لعب أمين عدلي 5 سنوات بقميص فرنسا وشارك في مختلف تصفيات البطولات الأوروبية. بل أيضا لعب ضمن قائمة المنتخب الفرنسي لتحت 21 عاما التي شاركت في كأس أمم أوروبا الصيف الماضي.

عدلي يختار منتخب المغرب بدل فرنسا

لكن في الأشهر القليلة الماضية قرر أمين عدلي اللعب لمنتخب المغرب الأول بدل من فرنسا، مستفيدا من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تمنح اللاعبين من أصحاب الجنسيات المزدوجة حرية اختيار المنتخب الأول الذي سيدافع عن ألوانه. وظهر عدلي لأول مرة بقميص المغرب في المباراة الودية التي جمعت المغرب وبوركينافاسو في مدينة لانس الفرنسية.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من محيط اللاعب أمين عدلي أن القائد السابق للمنتخب المغربي مهدي بنعطية كان له تأثير على اختيار عدلي اللعب لصالح المنتخب المغربي.

يذكر أن أمين عدلي نشأ في نادي تولوز الفرنسي ولعب بالفريق الأول من 2019-2021 وسجل له ثمانية أهداف في 39 مباراة شارك فيها. وانتقل في موسم 2021 إلى باير ليفركوزن، حيث بلغ رصيده التهديفي إلى غاية اللحظة 13 هدفا في مختلف المسابقات. وتبلغ قيمة عدلي في سوق الانتقالات 20 مليون يورو.

هشام الدريوش