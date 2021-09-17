الدولة وأموالها - تاريخ الضرائب

توزيع الأموال وتحصيل الضرائب من المهام المركزية للدولة الحديثة. يتناول الفيلم الوثائقي تاريخ الضرائب في جزئين: من الثورة الفرنسية وحتى احتجاجات حركة السترات الصفراء، رمز الاحتجاج السياسي.
السياسة الضريبة كانت وما زالت موضوعا أساسيا في النقاشات السياسية. ففي أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 وسياسات التقشّف التي رافقتها، اندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء أوروبا: سواء من قِبَل مؤيدي خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، أو حركة السترات الصفراء في فرنسا، أو من قِبَل الذين تضرّروا من إعادة توحيد ألمانيا. الاحتجاجات تظهر جليا عدم الثقة المتزايد في صفوف المواطنين تجاه حاكميهم. وليس نادرا أن تكون السياسة الضريبية سببا للخلاف.
"لا ضرائب بدون تمثيل" ـ منذ حركة الاستقلال الأمريكية أصبح هناك ارتباط وثيق بين الضرائب وسيادة الشعب. الاحتجاجات الشعبية الحالية تُذكّر ذوي السلطة بهذه القاعدة الأساسية للديمقراطية. لذا فإن هذه الاحتجاجات هي امتداد لتاريخ حافل بالأحداث: فمنذ القرون الوسطى تنشب باستمرار صراعات بين شعوب أوروبا وحاكميها بسبب قضية الضرائب. هذا الفيلم الوثائقي من جزئين يتقفى آثار هذه الصراعات.
مواعيد البث
الجزء الأول
DW عربية
الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:15 UTC
الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 11:15 UTC
الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 15:15 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 07:15 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 18:03 UTC
الجزء الثاني
DW عربية
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:15 UTC
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 11:15 UTC
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 07:15 UTC
الخميس 03 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 18:03 UTC
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