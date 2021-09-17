 الدولة وأموالها - تاريخ الضرائب | تقارير جديدة | DW | 15.09.2022

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تقارير جديدة

الدولة وأموالها - تاريخ الضرائب

توزيع الأموال وتحصيل الضرائب من المهام المركزية للدولة الحديثة. يتناول الفيلم الوثائقي تاريخ الضرائب في جزئين: من الثورة الفرنسية وحتى احتجاجات حركة السترات الصفراء، رمز الاحتجاج السياسي.

Dokumentation Der Staat und sein Geld - Die Geschichte der Steuern

Dokumentation Der Staat und sein Geld - Die Geschichte der Steuern

السياسة الضريبة كانت وما زالت موضوعا أساسيا في النقاشات السياسية. ففي أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 وسياسات التقشّف التي رافقتها، اندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء أوروبا: سواء من قِبَل مؤيدي خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، أو حركة السترات الصفراء في فرنسا، أو من قِبَل الذين تضرّروا من إعادة توحيد ألمانيا. الاحتجاجات تظهر جليا عدم الثقة المتزايد في صفوف المواطنين تجاه حاكميهم. وليس نادرا أن تكون السياسة الضريبية سببا للخلاف.

Dokumentation Der Staat und sein Geld - Die Geschichte der Steuern

"لا ضرائب بدون تمثيل" ـ منذ حركة الاستقلال الأمريكية أصبح هناك ارتباط وثيق بين الضرائب وسيادة الشعب. الاحتجاجات الشعبية الحالية تُذكّر ذوي السلطة بهذه القاعدة الأساسية للديمقراطية. لذا فإن هذه الاحتجاجات هي امتداد لتاريخ حافل بالأحداث: فمنذ القرون الوسطى تنشب باستمرار صراعات بين شعوب أوروبا وحاكميها بسبب قضية الضرائب. هذا الفيلم الوثائقي من جزئين يتقفى آثار هذه الصراعات.

 

مواعيد البث
الجزء الأول

DW  عربية

الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:15 UTC
الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 11:15 UTC
الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 15:15 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 07:15 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 18:03 UTC
 

الجزء الثاني

DW  عربية

الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:15 UTC
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 11:15 UTC
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 07:15 UTC
الخميس 03 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 18:03 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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