 الدور الألماني في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الدور الألماني في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

تطلب كييف من ألمانيا مساعدتها في الانضمام إلى حلف الناتو. وإزاء ذلك، نشر مركز بحثي ألماني خطة، يمكن بموجبها أن تنضم كييف إلى الحلف. فما موقف حكومة المستشار أولاف شولتس من هذا الملف؟

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني شولتس في برلين

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ألمانيا حصول بلاده على دعم برلين للانضمام إلى الناتو

تزايد الثقل السياسي لألمانيا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل ملحوظ خلال الأشهر الـستة عشر الماضية، وتحديدا منذ خطاب المستشار أولاف شولتس أمام البرلمان، والذي أطلق عليه إعلاميا "خطاب نقطة التحوّل"، حيث جاء ردا على  الغزو الروسي  لأوكرانيا، وفيه تعهد المستشار الألماني بتحديث الجيش عن طريق صندوق مالي ضخم بقيمة 100 مليار يورو.

وتلى ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي في ألمانيا، فيما باتت برلين قبلة الدول الراغبة في الانضمام إلى الناتو للحصول على الدعم الألماني لتمهيد الطريق أمام نيل عضوية التحالف.

وفي هذا الصدد، نشر مؤخرا المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو مركز فكري وبحثي مقره برلين، تحليلا حمل عنوان "الأمن الدائم لأوكرانيا" قبل قمة الناتو المقبلة في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس.

ويكشف التحليل النقاب عن الخطوات الحاسمة التي يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى انضمام أوكرانيا  إلى الناتو.

ويقترح باحثو المعهد الألماني تقديم الدعم لأوكرانيا من خلال "ميثاق للأمن ولإعادة الإعمار ولتحقيق السلام"، بما يشمل "إجراءات متعاضدة ومنسقة" بين الاتحاد الأوروبي والناتو ومجموعة السبع وأكثر من 50 دولة منخرطة في مساعدة أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح، يوم الأحد (9 تموز/ يوليو)، بإن بلاده مستعدة لتقديم  الحماية الأمنية لأوكرانيا على غرار ما توفره لإسرائيل، لكنه قلل من آمال أوكرانيا في الانضمام السريع للناتو.

وفي مقابلة مع شبكة  "سي إن إن"، أضاف بايدن أن أوكرانيا  "غير مستعدة الآن" للانضمام للحلف، مشيرا إلى أنه لا يوجد "إجماع" على انضمام كييف إلى الحلف في الوقت الحالي.

يتزامن هذا مع نقلته صحيفة "تليغراف" البريطانية عن مصدر داخل حلف الناتو قوله إن ألمانيا تعتزم العمل على تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو، جراء مخاوف من أن تدفع مثل هذه الخطوة إلى فتح صراع بين الحلف وروسيا.

وأضاف المصدر "سوف تستغل برلين قمة الناتو في فيلنيوس هذا الأسبوع لحث الأعضاء الآخرين على التركيز على الضمانات الأمنية بدلا من مقترح العضوية، بما سوف يساعد  أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في حالة عدم الانضمام إلى الحلف".

تعهد المستشار الالماني بتحديث الجيش عن طريق صندوق بقيمة مئة مليار يورو

تعهد المستشار الالماني بتحديث الجيش عن طريق صندوق بقيمة مئة مليار يورو

كييف تتطلع إلى الكثير من برلين

يشار إلى أنه منذ  بدء الحرب الروسية على أوكرانيا  تقوم الولايات المتحدة بتزويد كييف بالكثير من الأسلحة انطلاقا من قاعدتها الجوية في رامشتاين في ألمانيا.

وفي ذلك، قالت مارغريت كلاين، الباحثة التي شاركت في تأليف تحليل المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، "بات لألمانيا دور مركزي فيما يتعلق بالموارد المالية والمعدات العسكرية وقبل كل شيء النفوذ السياسي".

وفي مقابلة مع DW، أضافت كلاين التي ترأس مجموعة أبحاث أوروبا الشرقية وأوراسيا التابعة للمعهد:  "تقوم وجهة نظرنا على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا  على المدى الطويل. وفي سبيل تحقيق ذلك، لا يوجد سوى ثلاثة خيارات: إما أن يتم نزع سلاح روسيا وهو ما يعد أمرا غير واقعي، أو حصول أوكرانيا على أسلحة نووية مرة أخرى وهو خيار غير مرغوب فيه. أما الخيار الثالث فيتمثل في حصول أوكرانيا على عضوية الناتو".

مختارات

بدوره، دعا مدير مكتب الرئيس الأوكراني آندريه يرماك إلى حصول بلاده على إشارة واضحة من الحلف، قائلا: "نتوقع أن نحصل على دعوة لانضمام مُبسط إلى الحلف في قمة فيلنيوس".

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قد أقرا في وقت سابق بأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستبعد قبل انتهاء الحرب مع روسيا.

وخلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا في  مدينة لوتسك الأوكرانية، قال زيلينسكي إنه اتفق مع رئيس بولندا، الذي تعد بلاده من أقوى داعمي  أوكرانيا داخل الناتو،  على "العمل معا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لكييف" خلال قمة فيلنيوس.

التزام ألماني طويل الأمل

وتشير تصريحات المسؤولين الأوكرانيين إلى أن كييف تضع توقعات عالية من ألمانيا، خاصة عقب جولة زيلينسكي الأخيرة في العواصم الأوروبية للحصول على دعم انضمام بلاده إلى الناتو فيما كانت جمهورية التشيك وبلغاريا أخر محطات الجولة، حيث حصل على دعم دول البلطيق وبولندا لنيل عضوية الناتو.

وفي التحليل الهام، قال باحثو المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن روسيا تدرك أن "الدعم الغربي سيكون دائما ولن يضعف". فيما قالت كلاين إن قضية "التمويل الثابت وطويل الأجل لعمليات تسليم الأسلحة تعد حاسمة لأنه من الضروري بناء صناعة دفاعية في أوكرانيا حتى تصبح مندمجة بالكامل في الهيكل العسكري الغربي."

وقالت إن ألمانيا ستلعب دورا مركزيا في هذا الصدد لتمهيد الطريق أمام أن تصبح "دولة مركزية في الدفاع والتسليح داخل أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة".

الجدير بالذكر أنه قبل وقت قصير من قمة الناتو، أقرت  الحكومة الألمانية  الميزانية الفيدرالية لعام 2024، فيما كانت وزارة الدفاع الحقيبة الوزارية الوحيدة التي لن تشهد أي خفض في ميزانيتها، في خطوة لاقت ترحيبا من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وأشار الوزير إلى أن "2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سيُخصص للنفقات الدفاعية خلال العام المقبل"، بما يتماشى مع أهداف الناتو.

 

فرانك هوفمان / م.ع

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تمثلت مهمة القوات الألمانية في يوغوسرفيا السابقة بمراقبة قرار حظر الأسلحة في البحر الأدرياتيكي وإقامة منطقة حظر جوي فوق البوسنة. أثارت المهمة جدلا كبيرا، لإنها تجاوزت نطاق عمل الناتو المسموح به. المعارضة الألمانية وصفت المهمة بالمخالفة للدستور الألماني الذي يمنع إرسال قوات عسكرية خارج حدود البلد.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    خولت المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من يوليو/تموز 2012 الجيش الألماني القيام بعمليات عسكرية في إطار مهمات للأمم المتحدة ولحلف الناتو، نظرا لعضوية ألمانيا في المنظمتين. لكن المحكمة اشترطت ضرورة مصادقة البرلمان على كل مهمة يقوم به الجيش خارج البلاد.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    شارك الجيش الألماني في أول مهمة عسكرية كبيرة في تاريخه ضمن عمليات للناتو بداية 1999. مقاتلات التورنادو قامت بعمليات استطلاع عسكرية و ساهمت في تدمير دفاعات جوية صربية. أثارت مشاركة الجيش جدلا كبيرا في ألمانيا، لعدم وجود تفويض أممي للتدخل العسكري في كوسوفو.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تأجج الوضع السياسي في ألمانيا بعد إرسال إئتلاف الحزب الإشتراكي وحزب الخضر الحاكم آنذاك قوات عسكرية إلى كوسوفو. المعارضة اتهمت الحكومة بإعلان حرب مخالفة للدستور. الخلافات ألقت بظلالها على مؤتمر حزب الخضر السنوي سنة 1999، إذ تعرض وزير الخارجية يوشكا فيشر (حزب الخضر) إلى اعتداء بالكرات الملونة.

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، شكل حلف الناتو، بموجب الفصل الخامس من معاهدة تأسيس الحلف، تحالفا دوليا لمحاربة الإرهاب، شاركت فيه ألمانيا.الحكومة الألمانية أرسلت جنودا للقتال في أفغانسان ضمن عملية "الحرية الدائمة"، وارسلت قطعات اخرى إلى سواحل القرن الإفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.

  • Operation Atalanta Marine Soldaten Einsatz gegen Piraterie

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.

  • Mittelmeer Einsatz Bundesmarine Flüchtlingsrettung

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.

    الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع


مواضيع ذات صلة

President Joe Biden, escorted by Col. William Chris McDonald, waves to members of the media as he walks to board Air Force One at Dover Air Force Base in Delaware, Sunday, July 9, 2023. Biden is heading to Europe to meet with King Charles III and attend the NATO Summit. (AP Photo/Susan Walsh)

بايدن: لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو وواشنطن مستعدة لتوفير الأمن 09.07.2023

قبيل عقد قمة الناتو أوضح الرئيس الأمريكي بايدن أن واشنطن مستعدة لدعم أوكرانيا من خلال "توفير الأسلحة التي يحتاجونها والقدرة على الدفاع عن أنفسهم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا إجماع على انضمام أوكرانيا للناتو الآن.

Flags of member nations flap in the wind outside NATO headquarters during a meeting of NATO foreign ministers in Brussels, Tuesday, April 4, 2023. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

أوكرانيا تدعو لتعهد واضح بالالتزام بضمها إلى حلف الناتو 09.07.2023

جددت أوكرانيا دعوتها للحصول على وعد واضح بضمها لحلف الناتو وذلك قبل فترة قصيرة من بدء قمة الحلف، فيما انتقدت روسيا بشدة تعهد الولايات المتحدة بإرسال ذخيرة عنقودية لأوكرانيا في قرار لم تدعمه إسبانيا وبريطانيا.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) and US President Joe Biden take part in a bilateral meeting during the G7 Leaders' Summit in Hiroshima on May 21, 2023. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

بايدن: لا معاملة تفضيلية لتسهيل انضمام أوكرانيا للناتو 17.06.2023

بعد تصريح أمين عام الناتو، استبق الرئيس الأمريكي حو بايدن موعد عقد القمة السنوية لحلف شمال الاطلسي في ليتوانيا وقال إنه لن يسهل انضمام أوكرانيا لحلف الناتو مؤكدا "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها" للانضمام للحلف.