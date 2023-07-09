الدوري السعودي.. تعاقدات جديدة وشركة أوروبية لمتابعة لياقة اللاعبين

تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع شركة أوروبية، خلال فترة معسكر الفريق في الطائف غرب المملكة، من أجل عمل قياسات للاعبين، ورصد الجهد المبذول من قِبلهم ومتابعتهم عن قرب، كما هو معمولٌ به في الأندية العالمية، إضافةً إلى وضع نظام غذائي لهم.

وجاءت الخطوة بطلب من البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، الذي اطلع على مقر المعسكر، وحدَّد احتياجاته الأخرى.

ونقلت صحيفة "الرياضية" اليوم الاحد (9 يوليو/ تموز 2023) عن مصادر خاصة " أن الإدارة وفَّرت مقرًّا إضافيًّا في المعسكر، يحتوي على أجهزة متطوِّرة، تحسب المسافة التي غطَّاها اللاعب، والسرعة القصوى التي وصل إليها، مع قياس ضربات قلبه، والمجهود الذي بذله، الأمرُ الذي يتيح للمدرب البدني قياس الحالة البدنية لكل لاعب بشكلٍ فردي".

من جانب آخر، وصل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الجديد، والبرتغالي جوتا إلى جدة، أمس السبت من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق التي ستنطلق غدًا الاثنين في الطائف، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وحقق نادي الاتحاد، بقيادة المصري احمد حجازي لقب الموسم الماضي من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لأول مرة منذ 2009.

جيرارد مدرباً للاتفاق.. وصلاح خارج الحسابات

من جانب آخر أكد حسام الدين بدير، مدير قطاع تطوير الأعمال في نادي الاتفاق السعودي، إن الكرة السعودية، تواكب التطور بالتعاقد مع أسماء كبرى على مستوى اللاعبين والمدربين.

وقال بدير في تصريحات تليفزيونية لقناة صدي البلد المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد: "دعم الرياضة جاء ضمن خطة التطوير العامة في المملكة السعودية على كافة المؤسسات، ووزارة الرياضة السعودية تتابع بتقارير دائمة خطوات تنفيذ خطة كل نادي للتطوير".

وأضاف بالقول: "نملك 37 لعبة بخلاف كرة القدم داخل نادي الاتفاق السعودي، ولم نفاوض ستيفن جيرارد بسبب إسمه فقط ولكن لأنه يواكب خطة نادي الاتفاق للتطوير".

وأوضح :"جيرارد مدرب مميز ونجح في التتويج بالدوري الأسكتلندي دون هزيمة، ووجهنا دعوة له لزيارة المملكة السعودية والنادي ثم بدأت المفاوضات، وجيرارد كان يهتم بكافة التفاصيل في المملكة سواء على مستوى المدارس أو المستشفيات قبل تدريب الاتفاق".

وتابع:"تعاقدنا مع ستيفن جيرارد لتدريب الاتفاق السعودي لمدة موسمين، ونستعد للإعلان عن التعاقد مع اثنين أو ثلاثة لاعبين كبار خلال أيام قليلة، وهدفنا التتويج بكأس الملك وحجز مقعد آسيوي مع نهاية الموسم القادم".

وقال :"محمد صلاح ليس في حسابات نادي الاتفاق للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ولم يسبق لنا التواصل معه لسؤاله عن موقفه من الانضمام للاتفاق السعودي، وعدد رعاة نادي الاتفاق السعودي زاد في موسم واحد من 5 إلى 13 راع".

.. والفتح يتعاقد مع الكرواتي بيليتش

بدوره أعلن نادي الفتح السعودي التعاقد مع الكرواتي سلافن بيليتش، مدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل. ونشر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوم السبت، أعلن فيها تعاقده مع سلافن بيليتش، خلفاً لليوناني جيورجوس دونيس بداية من الموسم المقبل، دون الكشف عن مدة التعاقد أو القيمة.

ويعتبر بيليتش أحد أفضل المدربين حيث بدأ مسيرته التدريبية بفترتي معايشة مع آرسين فينغر المدرب التاريخي لأرسنال الإنجليزي، والإيطالي مارشيلو ليبي، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عاماً من 2004 حتى 2006، كما نجح في قيادة منتخب بلاده الأول لدور الثمانية بأمم أوروبا 2008، وانتهت مهمته في تدريب المنتخب عام 2012.

كما يملك بيلتش مسيرة مميزة مع الأندية حيث تولى تدريب لوكوموتيف الروسي وبشكتاش التركي ثم أنتقل بعدها لتدريب وست هام الإنجليزي، وحقق معه نتائج جيدة في أول موسمين في الفترة من 2015 إلى 2017 حيث نجح في التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ويملك بيلتش خبرة في الدوري السعودي حيث قاد الإتحاد موسم 2018، وانتقل بعدها لتدريب وست بروميتش الانجليزي 2019 ونادي بكين سينوبو غوان الصيني 2021 ونادي واتفورد الإنجليزي 2022، قبل أن يعود للمملكة مرة أخرى عبر بوابة الفتح.

ع.ح./ع.غ (د ب أ)