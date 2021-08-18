الدوري الإيطالي.. مواجهات ساخنة في "موسم المدربين" بقيادة مورينيو

شكّلت عودة جوزيه مورينيو، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع مواطنه بورتو وإنتر، محط أنظار الكثيرين، ولاسيما عشاق روما "المتلهفين" لإنجاز ما بعد مواسم عجاف. تراجعت أسهم المدرب البرتغالي المثير للجدل بعض الشيء عقب نتائج متذبذبة خلال محطتيه في الدوري الإنكليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر، إلاّ انّ بصماته في الدوري الإيطالي لا تزال خالدة بفضل إحرازه ثلاثية تاريخية مع إنتر قبل عقد من الزمن. ويقرّ مدرب ريال مدريد الإسباني السابق أنّ روما يمرّ في مرحلة إعادة تأسيس وسيحتاج الى كل خبرته التدريبية من أجل إعادة فريق العاصمة الى المسابقة الأوروبية الأمّ وسط صراع لن يكون سهلاً.

عودة أليغري

ويعود أليغري الى مسرحه المفضّل الذي كان شاهداً على إنجازاته التدريبية الأهم وذلك عقب غيابه لعامين عن الملاعب، وهو من بين ثلاثة أسماء لامعة لمدربين سيستعيدون مهامهم الفنية. ولم يستطع يوفنتوس حسم تأهله الى دوري أبطال أوروبا إلاّ في المرحلة الاخيرة من الدوري في الموسم الماضي، بعد نتائج غير مستقرة تحت قيادة لاعبه ومدربه السابق أندريا بيرلو.

وسيتطلع أليغري الى مواصلة حصد الألقاب مع نادي مدينة تورينو، بعدما قاده للفوز بثنائية الدوري والكأس أربعة مواسم توالياً وذلك بين موسمي 2015 و2018. ويُعتبر أليغري من المدرّبين البراغماتيين حيث كان له الفضل في إعادة بريق فريق "السيدة العجوز" على المستوى الاوروبي إثر قيادته إلى نهائي المسابقة القارية مرتين، رغم فشله في الفوز في المرتين كلتيهما في موسمي 2015 و2017.

أليغري يعود إلى مسرحه المفضّل الذي كان شاهداً على إنجازاته التدريبية

إنزاغي في مهمة شاقة

وسيكون أمام مهاجم لاتسيو ومنتخب إيطاليا السابق سيموني إنزاغي مهمة شاقة بعد تسلّمه دفة تدريب إنتر حامل اللقب خلفاً لأنتونيو كونتي الذي غادر بعد فوزه بلقب الـ "سكوديتو" بسبب مشاكل إدارية. كما سيشكّل رحيل الثنائي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (إلى تشلسي الإنكليزي) والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (إلى باريس سان جرمان الفرنسي) تحدياً امام إنزاغي، خصوصاً في ظل سعي إنتر لتقليص النفقات وتأمين التوازن المالي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها مالكوه الصينيون.

ويملك إنزاغي سيرة ذاتية إيجابية بعدما نجح في إبقاء فريقه السابق لاتسيو في دائرة المنافسة في الدوري لفترة خمسة أعوام رغم ميزانيته المتواضعة، كما قاده للفوز بالكأس المحلية وللعودة الى مسرح دوري الأبطال للمرة الاولى منذ 13 عاماً، لتسلّم مهمات أكثر دقة وحساسية في نادٍ يمر مؤخراً بفترة مضطربة.

سباليتي المثير للجدل

ويُعتبر سباليتي من أكثر الوجوه المثيرة للجدل في الكرة الإيطالية، إذ إنّ تصرفاته العصبية والغاضبة تهيمن في الكثير من الاحيان على إمكاناته الكبيرة كمدرب.

وقاد إنتر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمين قضاهما في صفوفه، قبل ان يُقال من منصبه عام 2019، وهو المدرب الوحيد في آخر 20 عاماً يقود روما للفوز بالألقاب. ويرث المدرب البالغ 62 عاماً تشكيلة موهوبة أخفقت في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل الفريق المركز الخامس متأخراً بفارق نقطة يتيمة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية (78 مقابل 77). وسيكون نابولي أحد أبرز المرشحين لاحتلال أحد المراكز الاربعة الاولى في "سيري أ" هذا الموسم.

ساري يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية مع لاتسيو

ترقب "دربي" روما

سيخطف "دربي" العاصمة الذي يجمع بين روما ولاتسيو الأنظار مجدداً، في ظل سعي الناديين لتقديم عروض متطورة مقارنة بالمواسم الماضية، وستزداد المنافسة تشويقاً مع ترقب المواجهة بين مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري ونظيره في روما البرتغالي مورينيو.

وستكون مهمة ساري الأصعب بين أقرانه من المدربين، حيث سيكون على لاتسيو أن يعتاد على أسلوب لعبه الذي يعتمد على خطة 4-3-3 مع السرعة والتمريرات الحاسمة، بعد سنوات من لعبه بأسلوب 3-5-2 بإشراف سلفه إنزاغي.

وظنّ سبيتسيا أنّه كسب ورقة المدرب الشاب والصاعد فينتشنتسو إيتاليانو (43 عاماً) عندما مدّد عقده في حزيران/يونيو الماضي، إلا انّ الأخير فضّل الرحيل عن النادي المغمور بعد أسابيع قليلة للانتقال لتدريب "العملاق النائم" فيورنتينا الأكثر عراقة.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب)