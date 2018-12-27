الدوري الإيطالي: عقوبة الهتافات العنصرية.. مباريات دون جمهور

سيخضع نادي انترناسيونالي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لعقوبة خوض مباراتيه التاليتين على ملعبه بدون جمهور بعد أن وجه مشجعو الفريق هتافات عنصرية ضد مدافع نابولي كاليدو كوليبالي خلال مباراة على ملعب سان سيرو أمس الأربعاء.
كما فرضت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم في إيطاليا اليوم الخميس(27 كانون أول/ديسمبر 2018) على كوليبالي أيضا عقوبة إيقاف لمباراتين بعد طرده في الدقيقة 81 لتهكمه على الحكم الذي وجه إليه بطاقة صفراء. وقال نابولي عبر موقعه على الإنترنت إن كوليبالي تعرض "لهتافات عنصرية" خلال المباراة دون الكشف عن تفاصيل، بينما قال المدرب كارلو أنشيلوتي إن بعض الجماهير قلدت أصوات حيوانات طوال المباراة.
وسيخوض انترناسيونالي مواجهتي بنيفنتو في كأس إيطاليا وساسولو في الدوري الإيطالي بدون جمهور. وإضافة لهذه العقوبة سيلتزم انترناسيونالي بإغلاق قسم من ملعب سان سيرو مخصص لجمهور روابط المشجعين في مباراة ثالثة ستكون أمام بولونيا في الدوري.
من جانبه، اعتذر رئيس بلدية ميلانو إلى كوليبالي وكتب على صفحته على فيسبوك واصفا ما حدث بأنه "وصمة عار". وقال "كان حدثا مخزيا ضد رياضي محترم يفخر بلون بشرته وأيضا بدرجة أقل ضد العديد من الجماهير تذهب إلى الملاعب لمساندة فريقها مع أصدقائهم".
وقال كوليبالي على حسابه في تويتر "أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة وفوق ذلك ترك زملائي في الملعب. لكني فخور بلون بشرتي. فخور بكوني فرنسيا وسنغاليا وألعب في نابولي".
وقالت شبكة "فير" المعنية بمناهضة التمييز العنصري في كرة القدم الأوروبية، إن ما حدث بات أمرا مألوفا. وأضافت عبر تويتر "مرة أخرى في كرة القدم الإيطالية. لاعب يتعرض لإهانات عنصرية والحكم يفشل في التصرف ليغضب اللاعب ويُطرد. نفس الحلقة المفرغة تتكرر".
ح.ع.ح/أ.ح(رويترز)
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
عيد ميلاد سعيد، نيلسون مانديلا
ابتسامته الدائمة ظلت عالقة في مخيلة معظم مواطني جنوب أفريقيا، الذين كانوا يطلقون عليه اسم "ماديبا" كناية بقبيلته. منديلا يعد رمز جنوب أفريقيا الجديدة ورمز التسامح والحرية في جميع أنحاء العالم. في الـ 18 من تموز/ يوليو، سيكمل المناضل الإفريقي الراحل عامه المائة.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
محامي السود
ولد نيلسون روليهلاهلا مانديلا في الـ 18 من تموز/ يوليو عام 1918 في جنوب أفريقيا. و بعد حصوله على الثانوية العامة، درس مانديلا القانون. وكان خلال دراسته ناشطاً سياسياً وحارب التمييز العنصري. ومنذ العام 1952 عمل محاميا في أول مكتب للمحاماة في البلاد بإدارة السود، و تعرض المكتب للحرق بعد ثماني سنوات من ذلك التاريخ.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
التمييز العنصري
عانى نيلسون مانديلا منذ فترة طفولته وشبابه من التمييز العنصري بين السود والبيض. أطلق عليه والده اسم روليهلاهلا، والذي يعني باللغة العربية " قاطع الأغصان" وقد يعني أيضاً " الشخص المثير للمشاكل".
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
مانديلا، الملاكم
برز شغف نيلسون مانديلا للرياضة وبالأخص للملاكمة في سن مبكرة، ووصف هذا الشغف الكبير له بالرياضة قائلاً: "في الحلبة لا يهم الرتبة، العمر، لون الجلد والثروة ". وخلال فترة أسره، حافظ مانديلا على لياقته البدنية وكان التدريب على حمل الأثقال وتمارين رياضية أخرى جزء لا يتجزأ من روتينه اليومي.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
الحكم بالسجن مدى الحياة
في العام 1964 منعت الشرطة الأشخاص من الوصول إلى مبنى المحكمة حيث جرت محاكمة نيلسون مانديلا وغيره من النشطاء المناهضين للتمييز العنصري. وحكم عليه آنذاك بالسجن مدى الحياة بسبب أنشطته السياسة في ما يعرف بمحاكمة "ريفونيا".
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
عقود في الأسر
أمضى مانديلا داخل زنزانة سجن لا تتعدى مساحتها الخمسة أمتار، 18 عامًا من إجمالي مدة العقوبة البالغة 27 عامًا. السجين مانديلا كان يحمل الرقم 46664. ويقول بعد إطلاق سراحه: "كنت مجرد رقم هناك".
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
النضال مستمر
في الوقت الذي يقضي فيه نيلسون مانديلا السجن، كان يقوم آخرون بقيادة الكفاح ضد التمييز العنصري، خاصة زوجته آنذاك ويني مانديلا (وسط الصورة)، والتي أصبحت فيما بعد ناشطة قيادية ضد حكومة الأقلية البيضاء.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
تضامن العالم
العالم تضامن مع جنوب أفريقيا، إذ أقيم حفل موسيقي لنيلسون مانديلا في استاد ويمبلي في لندن في تموز/ يوليو عام 1988. واحتفل أشهر الموسيقيين العالميين بعيد ميلاده السبعين معربين عن رفضهم للتمييز العنصري. وتابع هذه الحفلة الموسيقية، التي اسمرت لعشر ساعات، حوالي 70 ألف متفرج، ومائة ألف شخص آخرين عبرالتلفاز، إذ نقل هذا الحدث في ستين دولة.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
إطلاق السراح
أُطلق سراح نيلسون مانديلا في الـ 11 من شباط /فبراير عام 1990، وذلك بعد قضائه 27 سنة في السجن. مانديلا وزوجته ويني يرفعان قبضتيهما كعلامة على الفخر في صراع تحرير السود ضد التمييز العنصري.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
العودة إلى السياسة
عاد مانديلا إلى الحياة السياسية من خلال المؤتمر الوطني الأفريقي و ترأسه أول محادثات مع رئيس جنوب إفريقيا آنذاك، فريدريك ويليم دي كليرك في أيار/ مايو 1990. وعمل كل من الرئيسين على تمهد الطريق أمام جنوب أفريقيا جديدة من دون التمييز العنصري. ولهذا حصل كلاهما على جائزة نوبل للسلام في العام 1993.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
رفاق الدرب
أوليفر تامبو (يسارالصورة) ووالتر سيسولو ( يمين الصورة) كانا من أكثر المقربين لمانديلا. في عام 1944 أسس كل من تامبو و سيسولو وآخرون رابطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي، كما نُظمت مظاهرات حاشدة ضد نظام التمييز العنصري. وحُكم على سيسولو رفقة مانديلا بالسجن مدى الحياة، وقضي تامبو 30 عاماً في المنفى، على الأغلب في لندن. وبعد عام 1990، شغل جميعهم مناصب قيادية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
المناضل يصبح رئيس البلاد
في الـ10 من أيار/ مايو عام 1994، خلدت جنوب أفريقيا حدثاً تاريخياً. فبعد أول انتخابات ديمقراطية حرة، أدى مانديلا اليمين الدستورية كأول رئيس أسود للبلاد. وبقي في منصبه حتى عام 1999، وبعد ذلك سلم الرئاسة إلى ابنه بالتبني، وهو السياسي ثابو مبيكي.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
التصالح بدل الانتقام
أراد مانديلا التجاوز عن الجرائم المرتكبة بسبب التمييز العنصري. وفي عام 1996، أسس "لجنة الحقيقة والمصالحة". وعين آنذاك رئيساً للجنة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا والحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو. ولم يسلم عمل اللجنة من النقد، لأن العديد من الضحايا رفضوا أن يبقى الجناة الذين اعترفوا علانية بأفعالهم من دون عقاب وحساب.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
أول بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010
في الـ 15 من أيار/ مايو عام 2004، فازت جنوب أفريقيا بتنظيم أول بطولة كأس العالم لعام 2010 على أراضيها. حمل مانديلا الكأس بفخر، وكان البلد كله في حالة فرح آنذاك بسبب هذا الحدث الرياضي التاريخي. لأنها أول بطولة تقام على الأراضي الأفريقية.
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
"أمة قوس قزح"
في عام 2008 انتشرت كراهية الأجانب والعنف في العديد من الأحياء الفقيرة في المدن الرئيسية في جنوب أفريقيا. ما أهدر حياة العديد من المهاجرين. وتساءل كثيرون حول ما إذا كانت أمة قوس قزح قد فشلت التي أسسها نيلسون مانديلا، والتي يعيش فيها الجميع سوية بكل اختلافاتهم؟
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نيلسون مانديلا:محطات في حياة رمز النضال والتسامح
السنوات الأخيرة في حياته
في السنوات الأخيرة من حياته غاب مانديلا تدريجياً عن الأضواء، واكتفى بالتواجد في دائرة عائلته. هنا يحتفل بعيد ميلاده الـ 93 مع أحفاده وأبناء أحفاده في عام 2011. وفي الخامس من كانون الثاني /ديسمبر عام 2013 توفي نيلسون مانديلا عن عمر يناهز الـ 95 عاماً. لودجر شادومسكي/ إيمان ملوك