الدوري الإيطالي: عقوبة الهتافات العنصرية.. مباريات دون جمهور

سيخضع نادي انترناسيونالي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لعقوبة خوض مباراتيه التاليتين على ملعبه بدون جمهور بعد أن وجه مشجعو الفريق هتافات عنصرية ضد مدافع نابولي كاليدو كوليبالي خلال مباراة على ملعب سان سيرو أمس الأربعاء.

كما فرضت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم في إيطاليا اليوم الخميس(27 كانون أول/ديسمبر 2018) على كوليبالي أيضا عقوبة إيقاف لمباراتين بعد طرده في الدقيقة 81 لتهكمه على الحكم الذي وجه إليه بطاقة صفراء. وقال نابولي عبر موقعه على الإنترنت إن كوليبالي تعرض "لهتافات عنصرية" خلال المباراة دون الكشف عن تفاصيل، بينما قال المدرب كارلو أنشيلوتي إن بعض الجماهير قلدت أصوات حيوانات طوال المباراة.

وسيخوض انترناسيونالي مواجهتي بنيفنتو في كأس إيطاليا وساسولو في الدوري الإيطالي بدون جمهور. وإضافة لهذه العقوبة سيلتزم انترناسيونالي بإغلاق قسم من ملعب سان سيرو مخصص لجمهور روابط المشجعين في مباراة ثالثة ستكون أمام بولونيا في الدوري.

من جانبه، اعتذر رئيس بلدية ميلانو إلى كوليبالي وكتب على صفحته على فيسبوك واصفا ما حدث بأنه "وصمة عار". وقال "كان حدثا مخزيا ضد رياضي محترم يفخر بلون بشرته وأيضا بدرجة أقل ضد العديد من الجماهير تذهب إلى الملاعب لمساندة فريقها مع أصدقائهم".

وقال كوليبالي على حسابه في تويتر "أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة وفوق ذلك ترك زملائي في الملعب. لكني فخور بلون بشرتي. فخور بكوني فرنسيا وسنغاليا وألعب في نابولي".

وقالت شبكة "فير" المعنية بمناهضة التمييز العنصري في كرة القدم الأوروبية، إن ما حدث بات أمرا مألوفا. وأضافت عبر تويتر "مرة أخرى في كرة القدم الإيطالية. لاعب يتعرض لإهانات عنصرية والحكم يفشل في التصرف ليغضب اللاعب ويُطرد. نفس الحلقة المفرغة تتكرر".

ح.ع.ح/أ.ح(رويترز)