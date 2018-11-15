 الدوري الإنجليزي- هل صلاح أكثر من يضيع الفرص السهلة للتهديف؟ | عالم الرياضة | DW | 15.11.2018

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عالم الرياضة

الدوري الإنجليزي- هل صلاح أكثر من يضيع الفرص السهلة للتهديف؟

عشاق محمد صلاح ينتظرون عودة نجمهم إلى مستواه الهائل في النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فصلاح يبدو هذا الموسم أقل فعالية وأكثر تضييعا للفرص. فهل صلاح هو فعلا أكثر من يضيع الفرص السهلة في البرمييرليغ؟

Mohamed Salah (picture-alliance/AP Images/AP Photo/D. Vojinovic)

بحسب موقع "فوتبول 365"، فإن محمد صلاح رغم إهداره الكثير من الفرص السانحة للتسجيل إلا أنه ليس هو أكثر اللاعبين تضييعا للفرص في الدوري الإنجليزي (برمييرليغ) هذا الموسم بعد مرور 12 جولة من البطولة المحلية الأقوى في العالم.

فمحمد صلاح (26 عاماً)، نجم ليفربول، سدد 48 مرة وسجل منها 6 أهداف، ويبلغ معدله التهديفي قياسا إلى تسديداته 12.5% كما أنه أضاع 7 فرص سانحة للتهديف. ورغم تراجع مستوى صلاح هذا الموسم مقارنة مع الموسم الماضي إلا أن النجم المصري أدى مؤخراً مباراة رائعة أمام فولهام في الجولة 12 بالبطولة وسدد أربع مرات من داخل منطقة الجزاء، سجل منها هدفه الوحيد في المباراة.

مختارات

قال اللاعب الإنجليزي السابق ديون دبلن إن نجم ليفربول محمد صلاح من طينة اللاعبين الذين يجعلونك "تبدو غبياً إذا ما قللت من قدراتهم الكروية"، فيما يُواصل النجم المصري استعادة بريقه التهديفي وقيادة "الريدز" إلى تحقيق الفوز. (25.10.2018)

بعدما خطف الأضواء في الموسم الماضي مع فريق ليفربول، أرجعت تحليلات صحفية أن هناك ثلاثة أسباب تُفسر تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز" هذا الموسم، في ظل توقعات بعودة "الفرعون" إلى التألق قريباً. (20.10.2018)

ويتساوى جيمي فاردي (ليستر سيتي) مع صلاح في المعدل التهديفي تماما وإهدار الفرص أيضا فقد سجل فاردي ثلاثة أهداف وسدد 24 مرة على المرمى وأضاع 7 فرص كبيرة للتهديف. وبذلك يكون معدل فاردي التهديفي قد هبط من 28% إلى 12.5%، علما بأن فاردي لم يسجل أهدافا منذ سبتمبر/ أيلول، فهل نرى بداية النهاية للاعب صاحب الـ31 عاما؟، يتساءل موقع "فوتبول 365".

الميكسيسكي راؤول خيمنيز (27 عاماً)، نجم فريق وولفرهامبتون، سجل 3 أهداف من خلال 35 تسديدة بمعدل تهديفي يبلغ 8.57%، وأضاع أيضا 7 فرص محققة مثل صلاح وفاردي. ولم يسبق لخيمنيز أن سجل أكثر من 7 أهداف في موسم واحد بالدوري الإسباني أو البرتغالي، حيث كان يلعب في السابق.

أما غابريل خيسوس، نجم مانشستر سيتي، فقد سجل هدفا يتيما، من خلال 14 تسديدة على المرمى، بمعدل تسجيل يبلغ 7.14%، وأضاع 8 فرص سانحة للتهديف. وبذلك يكون خيسوس وفقا لتلك المعدلات هو الأقل تهديفا. لكن اللاعب مازال صغير السن، حيث يبلغ عمره 21 عاما، وربما يحتاج لوقت لكي يعتاد التسجيل، مثلما حدث مع سيرغيو أغويرو.

بينما أكثر اللاعبين إهدارا للفرص السانحة للتسجيل هو كاليوم ويلسون لاعب بورنموث  (26 عاماً)، الذي سدد 31 مرة على المرمى سجل منها 6 أهداف، ومعدل تهديفه مرتفع (19.35%)، مقارنة بالسابقين، غير أنه أهدر 10 فرص سانحة للتهديف.

ص.ش/ح.ع.ح

  • Ukraine, Kiew: Champions League Finale : Mohamed Salah verletzt (Imago/VI Images)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    خروج بالدموع

    خرج النجم المصري محمد صلاح مصاباً في كتفه بعد نصف ساعة من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بين فريقه ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب السبت (26أيار/ مايو 2018) في كييف. وسقط صلاح على أرض الملعب بعد احتكاك مع قائد الريال سيرجيو راموس. وبرغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه، إلا أنه خرج باكياً بعد ثوان قليلة.

  • Fußball Manchester City v Liverpool - Mohamed Salah (picture-alliance/Newscom/D. Klein)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    محمد صلاح مع ليفربول ضد روما

    سجل محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما، أربعة وأربعين هدفا في مسابقات هذا الموسم ليقود ناديه بلا هوادة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. السبت (26 أيار/ مايو 2018) محمد صلاح وفريقه ليفربول سيواجه نادي ريال مدريد ونجمه رونالدو في نهائي دوري الأبطال.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    محمد صلاح من نصر إلى نصر

    من نصر الى نصر يتقدم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خطوة أخرى بانتخابه أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم. وقد وُصف بأن "كلّ كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك"، وبالفعل فقد سجل صلاح 44 هدفا في كل مسابقات هذا الموسم.

  • Britain Soccer Premier League (picture alliance/AP Photo)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    من لا يحب صلاح؟

    تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".

  • Bildergalerie Arabische Spieler in Europa (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    سويسرا جعلت الحلم ممكنا

    لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.

  • UEFA Champions League Leverkusen vs AS Rom (Reuters/M. Rossi)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    إيطاليا طريق العودة لإنجلترا

    حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص "ذئاب" العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.

  • James Milner Philippe Coutinho Liverpool FC FC Augsburg England (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    لا يحتاجه ليفربول؟

    كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض المدرب كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.

  • Deutschland München - Bayern München vs. FC Liverpool (picture-alliance/NurPhoto/P. Manzo)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    البداية من ميونيخ

    كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    يورغن كلوب يمنحه الحرية

    في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".

  • Fußball UEFA Champions League NK Maribor - Liverpool Mohamed Salah (Imago/Action Plus/N. Krsitc)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    ملك مصري يركض عبر الجناح

    يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.

  • Champions League Liverpool vs Manchester City (Reuters/A. Yates)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    التعاون بدلا من التنافس

    في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه في البرميير ليغ 32 هدفاً، كما صنع أكثر من 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.

  • Fußball Premier League - Harry Kane (picture-alliance/Actionplus)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    الصراع مع هاري كين

    ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية، حيث نجح في تسجيل 32 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

  • Ghana Afrikas Fußballer des Jahres (picture-alliance/AP Photo/C. Thompson)

    محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

    ملك إفريقيا ورئيساً لمصر!

    كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟

إصابة نجم ليفربول المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الريال وخروجه من هذه المباراة تلقي بظلال كبيرة على اللاعب المصري الفذ. فهناك أخبار حول أن الإصابة قد تبعده عن مشاركة منتخب بلاده مصر في مونديال روسيا. (25.05.2018)  

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