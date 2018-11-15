الدوري الإنجليزي- هل صلاح أكثر من يضيع الفرص السهلة للتهديف؟

بحسب موقع "فوتبول 365"، فإن محمد صلاح رغم إهداره الكثير من الفرص السانحة للتسجيل إلا أنه ليس هو أكثر اللاعبين تضييعا للفرص في الدوري الإنجليزي (برمييرليغ) هذا الموسم بعد مرور 12 جولة من البطولة المحلية الأقوى في العالم.

فمحمد صلاح (26 عاماً)، نجم ليفربول، سدد 48 مرة وسجل منها 6 أهداف، ويبلغ معدله التهديفي قياسا إلى تسديداته 12.5% كما أنه أضاع 7 فرص سانحة للتهديف. ورغم تراجع مستوى صلاح هذا الموسم مقارنة مع الموسم الماضي إلا أن النجم المصري أدى مؤخراً مباراة رائعة أمام فولهام في الجولة 12 بالبطولة وسدد أربع مرات من داخل منطقة الجزاء، سجل منها هدفه الوحيد في المباراة.

ويتساوى جيمي فاردي (ليستر سيتي) مع صلاح في المعدل التهديفي تماما وإهدار الفرص أيضا فقد سجل فاردي ثلاثة أهداف وسدد 24 مرة على المرمى وأضاع 7 فرص كبيرة للتهديف. وبذلك يكون معدل فاردي التهديفي قد هبط من 28% إلى 12.5%، علما بأن فاردي لم يسجل أهدافا منذ سبتمبر/ أيلول، فهل نرى بداية النهاية للاعب صاحب الـ31 عاما؟، يتساءل موقع "فوتبول 365".

الميكسيسكي راؤول خيمنيز (27 عاماً)، نجم فريق وولفرهامبتون، سجل 3 أهداف من خلال 35 تسديدة بمعدل تهديفي يبلغ 8.57%، وأضاع أيضا 7 فرص محققة مثل صلاح وفاردي. ولم يسبق لخيمنيز أن سجل أكثر من 7 أهداف في موسم واحد بالدوري الإسباني أو البرتغالي، حيث كان يلعب في السابق.

أما غابريل خيسوس، نجم مانشستر سيتي، فقد سجل هدفا يتيما، من خلال 14 تسديدة على المرمى، بمعدل تسجيل يبلغ 7.14%، وأضاع 8 فرص سانحة للتهديف. وبذلك يكون خيسوس وفقا لتلك المعدلات هو الأقل تهديفا. لكن اللاعب مازال صغير السن، حيث يبلغ عمره 21 عاما، وربما يحتاج لوقت لكي يعتاد التسجيل، مثلما حدث مع سيرغيو أغويرو.

بينما أكثر اللاعبين إهدارا للفرص السانحة للتسجيل هو كاليوم ويلسون لاعب بورنموث (26 عاماً)، الذي سدد 31 مرة على المرمى سجل منها 6 أهداف، ومعدل تهديفه مرتفع (19.35%)، مقارنة بالسابقين، غير أنه أهدر 10 فرص سانحة للتهديف.

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