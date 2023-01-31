الدوري الإنجليزي - مان سيتي يهزم أرسنال برباعية ويقترب من الاحتفاظ باللقب

تفوق مانشستر سيتي دون عناء بنتيجة 4-1 على ضيفه أرسنال المتصدر في استاد الاتحاد وقطع خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء الأربعاء (26 أبريل/نيسان 2023).
وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا تفوقه الكاسح على أرسنال وحقق فوزه 12 على التوالي في الدوري ضد هذا المنافس اللندني بعد ثنائية كيفن دي بروين ونجاح إرلينج هالاند في هز الشباك أيضا.
وفرض سيتي تفوقه في مباراة من طرف واحد، ليبقى أرسنال بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي ويصبح قريبا من فقدان الصدارة.
وتجمد رصيد أرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وبات يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.
وتقدم دي بروين بهدف مبكر لسيتي بعد سبع دقائق بعدما تلقى تمريرة هالاند وتوغل نحو المرمى وسدد كرة أرضية داخل الشباك.
وأضاف المدافع جون ستونز الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة، وتأكد من صحة الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
وحسم دي بروين الانتصار بعد تسع دقائق من الشوط الثاني، بشكل مشابه للهدف الأول، حيث تلقى تمريرة هالاند وسدد كرة أرضية في شباك الحارس آرون رامسديل.
هالاند شكل مصدر خطر على مرمى أرسنال في الكثير من المناسبات
وكان بوسع سيتي، الذييواجه ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أن يسجل المزيد من الأهداف لولا ضياع أكثر من فرصة خطيرة من هالاند.
لكن بعد تراجع سيتي إلى الخلف لإراحة لاعبيه على أمل استكمال حلمه بحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، سجل المدافع روب هولدينج هدفا بتسديدة قوية ليقلص الفارق لأرسنال في الدقيقة 86.
وفي الوقت بدل الضائع ترك هالاند بصمته وسجل الهدف الرابع لسيتي بتسديدة من مدى قريب ليرفع رصيده إلى 49 هدفا هذا الموسم في كافة المسابقات.
وحقق سيتي بذلك فوزه السابع على التوالي في الدوري، ووجه ضربة قوية لآمال أرسنال في حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2004. وسينتزع سيتي، الذي كان يتأخر عن أرسنال في جدول الترتيب أغلب فترات الموسم، القمة إذا فاز على فولهام في الجولة المقبلة.
هـ.د/ ص.ش (رويترز)
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
الاحتفال في أبوظبي
التقى رئيس نادي مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالفريق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء (13 مايو/ أيار 2014)، بعد ساعات من وصولهم للاحتفال بفوزهم بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الرابعة في تاريخ الفريق والثانية بعد انتقال ملكية النادي إلى الشيخ منصور بن زايد.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
الإشادة بجهود اللاعبين والجهاز الفني
هنأ رئيس نادي مانشستر اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي مانويل بلغريني على تتويجهم باللقب، وأشاد بالجهود التي بذلها اللاعبون على مدى العام "فاستحقوا اللقب بجدارة"، كما أثنى على الجهازين الفني والإداري وعلى جهودهم في "تنفيذ رؤية مجلس إدارة النادي والخطط التي وضعها والتي ساهمت في تحقيق اللقب".
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
حسم اللقب في آخر مرحلة
مانشستر سيتي حسم في أمر اللقب الأحد الماضي بالفوز (2/0) على ويستهام في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة لينهي موسماً صعباً وشاقاً في الصدارة بفارق نقطتين أمام ليفربول صاحب المركز الثاني.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
التطلع إلى إحراز مزيد من الألقاب
رئيس النادي الشيخ منصور بن زايد يطلب من اللاعبين "الاستمرار في تقديم المستوى الراقي والتطلع إلى إحراز المزيد من البطولات والألقاب خلال الموسم المقبل". كما هنأ جميع محبي ومشجعي مانشستر سيتي في العالم بهذا اللقب، معبرا عن سعادته لارتفاع شعبية النادي في المنطقة العربية على وجه الخصوص.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
التعهد ببذل مزيد من الجهود
اللاعبون أيضا وأعضاء الفريقين الفني والإداري تعهدوا بتقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات والألقاب ومضاعفة الجهد والارتقاء بأدائهم بما يحقق طموحات قيادة النادي وجماهيره العريضة.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
اللقب بداية لفترة من النجاح المستمر
بعد فوزه بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في أول موسم له مع الفريق، يرى المدرب التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي أن فريقه يستطيع حصد المزيد من الألقاب في المواسم المقبلة. وتعهد بيليغريني أن يكون الفوز بهذا اللقب في أول موسم له مع الفريق مجرد بداية لفترة من النجاح المستمر للفريق.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
رقم قياسي جديد
تمكن فريق مانشستر سيتي من تسجيل 102 من الأهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما حقق رقما قياسيا محليا جديدا بتسجيل 156 هدفا في مختلف المسابقات التي خاضها هذا الموسم. ويعتبر مانشستر سيتي أول فريق إنكليزي يحقق هذا الإنجاز.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
مواصلة تطوير البنيات التحتية للنادي
في إطار سياستها العامة، تسعى رئاسة نادي مانشستر سيتي إلى تطوير النادي، بحيث يصبح من أقوى الفرق في عالم كرة القدم وعلى كافة المستويات المتمثلة في أكاديمية تطوير وتدريب الناشئين على مستوى عالمي وإنشاء المرافق الرياضية خدمةً لمدينة مانشستر.
الكاتب: عادل الشروعات