ليفربول يتعادل مع أرسنال.. وخيبة يونايتد تتواصل

تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال بهدف لكل منهما، ليحافظ الأخير على صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام ليفربول، فيما عمّق ويستهام من جراح مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين دون مقابل.

تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال 1-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني. ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس، المتوج حديثا بلقب مونديال الأندية، والذي لديه مباراة مؤجلة.

وتقدم أرسنال عن طريق غابرييل ماغالايس في الدقيقة الرابعة، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

وصرّح مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بعد المباراة "يا إلهي، كم هم أقوياء؟ الأخبار الجيدة هي أننا جيدون على حدّ سواء". وتابع "نمرّر عوض أن نسدد، أربع أو خمس مرات، قمنا بذلك، إنه درس. لكن عموما فالمباراة تعد عظيمة".

بدوره، قال مهاجم أرسنال بوكايو ساكا "أنا فخور بالأداء، لكنّ التمريرة الأخيرة انحرفت عن مسارها مرات عدّة. هنا مكمن الإحباط".

وتعرض كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول للإصابة، بعد اصطدامه بمدربه الألماني خارج خط الملعب خلال المباراة. والتحم تسيميكاس مع بوكايو ساكا مهاجم أرسنال، قبل أن يتعثر في مدربه كلوب الذي سقط فوقه.

وبعد تلقيه العلاج جرى نقل تسيميكاس إلى خارج الملعب، حيث بدا وأنه يعاني من إصابة في الكتف، وشارك جو غوميز بدلاً منه في الدقيقة .35

ويستهام يعمق جراح مانشستر يونايتد

هز جارود بوين ومحمد قدوس الشباك في الشوط الثاني ليمنحا وست هام يونايتد الفوز 2-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد.

وسجل بوين هدفا من مدى قريب في الدقيقة 72 بعد تبادل رائع للكرة مع لوكاس باكيتا الذي أرسل تمريرة أخرى إلى قدوس بعدها بست دقائق ليحسم المباراة بتسديدة متقنة.

ستزيد الهزيمة الثامنة ليونايتد في الدوري من الضغط على المدرب إريك تين هاغ صورة من: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

وتقدم وست هام، الذي تعافى من هزيمة ثقيلة 5-1 أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية منتصف الأسبوع الماضي، للمركز السادس برصيد 30 نقطة بينما تراجع يونايتد، الذي لم يسجل أي هدف في آخر أربع مباريات بكافة المسابقات، للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام "لم نبدأ بشكل جيد لكننا حافظنا على حظوظنا بالمباراة". وذكر مويز أن حصول فريقه على 30 نقطة في هذه المرحلة من الموسم يعد "عددا رائعا من النقاط بالنسبة لنا".

وأضاف "لن نكون ناديا يحتل القمة مباشرة - سنحاول فعل ذلك - ولكن حتى نتطور ونستمر في التطور، ونواصل التحسن وأن نحاول تحسين الأمور قليلا كل عام، هذا كل ما يمكننا القيام به. "أعتقد أننا نخطو خطوات جيدة وأعتقد أن اليوم كان انتصارا جيدا مرة أخرى".

وستزيد الهزيمة الثامنة ليونايتد في الدوري من الضغط على المدرب إريك تين هاغ الذي تعرض للسخرية من جماهير وست هام السعيدة قبل صافرة النهاية. وقال تين هاغ إنه ظن أن فريقه كان "يسيطر على المباراة" قبل أن تهتز شباكه.

وأبلغ الصحفيين "لم نمنح وست هام يونايتد الفرصة لفعل أي شيء وخلقنا ثلاث فرص جيدة ولم نستغلها". ودعا المدرب لاعبيه إلى "تحمل المسؤولية"، لكنه أبدى ثقته في قدرتهم على تحويل حظوظ يونايتد والعودة لتسجيل الأهداف مرة أخرى.

وقال تين هاغ "لدينا لاعبون يمكنهم فعل ذلك، لقد أثبتوا ذلك فيما مضى، يمكنهم فعل ذلك، لكن علينا أيضا أن نعترف بالحقائق التي تفيد بأننا لم نفعل ذلك كفريق، لذا علينا أن نتحمل المسؤولية".

ع.ح./ف.ي. (د ب أ ، رويترز، ا ف ب)