 الدوري الإنجليزي الأقرب لخطف نجم بايرن ميونيخ! | عالم الرياضة | DW | 04.05.2019

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عالم الرياضة

الدوري الإنجليزي الأقرب لخطف نجم بايرن ميونيخ!

في الوقت الذي يستعد فيه خاميس رودريغيز إلى طي صفحة تجربته الكروية مع بايرن ميونيخ، تتصارع عدة أندية إنجليزية على النجم الكولومبي، الذي يأمل في نفض الغبار عن نفسه واستعادة بريقه المعهود قريبا في عالم الساحرة المستديرة.

FC Bayern Muünchen vs Borussia Mönchengladbach - Bundesliga (Getty Images/M.Hangst)

صورة أرشيفية.

كما كان مُتوقعاً، وصلت قصة خاميس رودريغيز مع فريق بايرن ميونيخ إلى فصلها الأخير، فقد حسم النادي البافاري قبل أيام قراره بعدم شراء عقد النجم الكولومبي، الذي يستعد لحزم حقائبه وحط الرحال في واحد من أقوى الدوريات الكروية في العالم، حسب تقارير صحفية مُتطابقة.

وأشار موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد وتشيلسي، دخلا في منافسة شرسة من أجل الظفر بخدمات نجم بايرن ميونيخ خاميس رودريغيز في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تُسيل موهبة صاحب القدم اليسرى الساحرة لُعاب "الشياطين الحمر" و"البلوز" على حد سواء.

ويأمل مانشستر يونايتد في تعزيز كتيبته الكروية بعدة لاعبين من الطراز العالي، إذ يمكن لخاميس رودريغيز أن يُعطي الإضافة اللازمة للفريق الإنجليزي العريق، بفضل لمساته الفنية الساحرة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز فوق المستطيل الأخضر.

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يبدو أن جلوس خاميس رودريغيز على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ سيعجل برحيله عن النادي البافاري صوب الدوري الإيطالي. يوفنتوس يعتزم الظفر بخدمات النجم الكولومبي وجمع شمله مجدداً مع رونالدو. فهل ينجح "البيانكونيري" في مسعاه؟ (16.10.2018)

أما فريق تشيلسي اللندني، فإنه ينوي الاستفادة من خدمات خاميس رودريغيز، لاسيما وأن "البلوز" قريب من فقدان واحد من أبرز نجومه في السنوات الأخيرة (إيدين هازارد)، فضلاً عن رغبة الفريق في العودة إلى منصات التتويج، التي ابتعد عنها الفريق نوعاً ما في السنوات الأخيرة.

ويُمكن أن ينجح خاميس رودريغيز في نشر سحره الكروي فوق الملاعب الإنجليزية، خاصة وأن صاحب القدم اليسرى الساحرة يمتلك خبرة كبيرة راكمها أثناء لاعبه في عدة فرق من الطراز الكبير على غرار ريال مدريد وبايرن ميونيخ. زيادة على ذلك، سيكون "البريميرليغ" وجهة مناسبة لخاميس بهدف إثبات نفسه من جديد واستعادة بريقه، الذي خفت في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، كان خاميس قد انتقل إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد، إذ قدم النجم الكولومبي أداء متذبذباً مع الفريق البافاري، وجلس في أكثر من مرة على دكة البدلاء، فيما تبدو عودة خاميس رودريغيز إلى "الميرنغي" أمراً صعباً للغاية بسبب علاقة اللاعب غير الجيدة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حسب عدة تقارير سابقة.

يُشار إلى أن فريق يوفنتوس الإيطالي من الفرق الراغبة بدورها في الاستفادة من خدمات خاميس رودريغيز، حيث يريد "البيانكونيري" ضم خاميس بهدف تكوين شراكة قوية في الفريق مع زميله السابق كريستيانو رونالدو.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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