"الدوري الإفريقي" ينطلق بمشاركة أندية عربية..محاكاة لفكرة بيريز؟

أطلق الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) الدوري الأفريقي لكرة القدم العام الماضي وسط ضجة كبيرة وسمَّاها في البداية دوري السوبر بجوائز مالية قياسية لمسابقات الأندية بينها 11.5 مليون دولار للبطل، لكنه لاحقا غير الاسم وخفض قيمة الجوائز.
وبدأت المسابقة رسميا أمس الجمعة (20 أكتوبر/تشرين الأول)، عاد الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا بتعادل ثمين 2-2 امام مضيفه سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي على الملعب الوطني "بنجامين مكابا الوطني" في دار السلام.
وتذكر هذه المسابقة بما أعلنه 12 ناديا كبيرا في أوروبا عام 2021 عن إطلاق "دوري السوبر الانفصالي" لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لكن الفكرة أثارت سخطا كبيرا ما أدى إلى خروج عدد من الأندية منها ثم تأجيل التفكير فيها.
فكرة دوري السوبر الإفريقي كانت في البداية تتطلع إلى مشاركة 24 فريقاً من الأندية الشهيرة في إفريقيا، وذلك بتقسيم المقاعد بين مناطق القارة، ماكان سيتيح وصول المباريات إلى 197 مباراة. لكن في النهاية تبين أن هذا الطموح غير ممكن، ولم يجد الاتحاد الإفريقي رعاة كافيين لتمويل الحدث.
وأدت المشاكل المادية إلى تخفيض قيمة الجوائز (صارت أربعة ملايين دولار للفائز)، ومشاركة ثمانية أندية فقط، وبدلاً مباراة نهائية سيكون هناك دور نهائي (ذهاباً وإياباً)، وكذلك تقصير الحيز الزمني المخصص للبطولة بتنظيمها ما بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من 2023 بدل تقسيمها على عامين.
وتشارك ثلاث أندية من شمال القارة في المسابقة، وتحديدا الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا والوداد الرياضي وصيفه وبطل النسخة ما قبل الماضية، والترجي التونسي الذي توج بالبطولة أكثر من مرة، إلى جانب فرق بترو أتلتيكو وصن داونز وسيمبا وإنييمبا ومازيمبي.
وكان الإسم الأول الذي أطلق على المسابقة هو دوري السوبر الإفريقي، وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي إن تغيير الاسم جاء بعد أن أبلغ "أصدقاء أوروبيون" لم يذكر أسماءهم الاتحاد الإفريقي بضرورة إلغاء مسمى "الدوري السوبر"، وبالتالي اختيار الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وإضافة إلى المشاكل المادية، فما يواجه هذه المسابقة هو الضغط الكبير على الفرق، إذ يشارك جلها في دوري أبطال إفريقيا، وهي المنافسات التي ستبدأ نهاية نوفمبر/تشرين الأول القادم، بينما ستنظم المباراة النهائية للدوري الإفريقي في جولتي ذهاب وإياب يومي 05 و11 من الشهر ذاته.
وعارضت عدد من الأصوات فكرة إقامة هذا الدوري، خصوصا أنه يمثل بطولة خامسة لعدد من الأندية، التي تشارك في الدوري والكأس المحليين، ثم دوري أبطال إفريقيا، وكذلك بطولات أخرى كبطولة الأندية العربية، فضلا عن مشاركة اللاعبيين مع المنتخبات المحلية، وكان هناك تفكير في انسحاب عدد منها.
وجاءت فكرة هذا الدوري عام 2020، عندما اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في ندوة صحفية، اختيار 20 ناديا أفريقيا ووضعهم في دوري واحد، متحدثا عن أن الفكرة يمكن أن تحقق 200 مليون دولار على الأقل.
ووعد الاتحاد الإفريقي بجني أموال كبيرة من هذه البطولة، خصوصا أن قيمة الجوائز في دوري أبطال إفريقيا او كأس الكونفدرالية الإفريقية ليست كبيرة، لكن في النهاية لم يظهر أن ذلك لم يتحقق على الأقل في النسخة الأولى.
إ.ع/ ع.أ.ج
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز العاشر - إيدن هازارد
بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز التاسع - كريستيانو رونالدو
رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثامن: جاك غريليش
في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز السابع: أنطوان غريزمان
بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز السادس: إنزو فرنانديز
صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الخامس - جواو فيليكس
يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الرابع - فيليب كوتينيو
في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثالث - عثمان ديمبيلي
عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثاني - كيليان مبابي
نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الأول - نيمار
222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة