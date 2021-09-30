الدوري الإسباني: كومان على المحك في أسبوع حاسم لبرشلونة

يأمل مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان أن يشكّل واقع تجديد رئيس النادي خوان لابورتا ثقته به وابعاد شبح "مقصلة الإقالة" عنه في الوقت الحالي، دفعة معنوية للاعبيه في أسبوع حاسم للنادي الكاتالوني يبدأ بمواجهة قوية باستضافته فالنسيا الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

في المقابل، يغيب قطبا العاصمة مدريد، ريال وأتلتيكو عن منافسات هذه الجولة بعد تأجيل مباراتيهما لارتباط العديد من لاعبيهما الدوليين بتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

كومان وعثرات برشلونة المقلقة!

بعد مباراة ملعب "كامب نو" في الدوري، يواجه برشلونة في عقر داره أيضاً منافسه دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، قبل أن يستقبل مجدداً بعد أربعة أيام غريمه ريال مدريد في أوّل كلاسيكو في "لا ليغا".

يشعر كومان بالارتياح بسبب دعم رئيسه، لكنه يدرك جيداً أن الضوء الاخضر الذي منحه إياه لابورتا قبل فترة التوقف الدولية متصل بشروط.

ولم يعد برشلونة يملك ترف تحمل المزيد من التعثر محلياً أمام فالنسيا وريال، بالنظر إلى احتلاله للمركز التاسع برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادل وهزيمة واحدة، مع مباراة مؤجلة، كونه يتأخر بفارق خمس نقاط عن قطبي العاصمة مدريد، المتصدر ريال ووصيفيه أتلتيكو والباسكي ريال سوسييداد مع 17 نقطة لكل منهم، ولكن مع فارق الأهداف لصالح النادي الملكي.

كما يدرك برشلونة، أن أي سقوط أمام دينامو كييف في منتصف الاسبوع قد تقضي على آماله بالتأهل من دور المجموعات للمسابقة القارية الام عقب خسارتين توالياً أمام بايرن ميونيخ الالماني صفر-3 وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها، ما وضعه في قاع مجموعته.

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مدرب جديد لبرشلونة؟

يؤمن كثيرون أن سلسلة هذه المباريات ستكون بداية للتعاقد مع مدرب جديد، بعدما حقق لاعبو كومان فوزاً يتيماً في مبارياتهم الست الاخيرة، ما جعل المدرب الهولندي يبدو محاصراً ومعزولاً وغير متصل برئيسه ومع لاعبيه في غرف تبديل الملابس.

لم يُظهر كومان، خلال المؤتمر الصحفي الأخير قبيل مباراته أمام أتلتيكو مدريد في المرحلة السابقة، مقاومة كبيرة عندما سُئل عن إمكانية رحيله الذي بات وشيكاً. ردّ لاعب برشلونة السابق: "أملك أذنين وعينين وأنا أعلم أن هناك أشياء يتم تسريبها. ربما تكون صحيحة، لكن لم يخبرني أحد بأي شيء".

سريعاً، خرج لابورتا لتكذيب جميع الشائعات أمام بطل الدوري في الموسم الماضي، مؤكداً عدم إقالة كومان من منصبه وانه سيتابع مهامه بغض النظر عن نتيجة ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، حيث بعد ساعات عدة من هذا التصريح تلقى النادي الكاتالوني خسارة موجعة بهدفين نظيفين.

أكد كومان بعد المباراة انه "لم يكن هناك وضوح في السابق" وانه "من المهم جدًا بالنسبة لثقة المدرب واللاعبين أيضًا، أن يعرفوا أن المدرب لا يزال هنا". وأضاف "نحن برشلونة، يجب أن نفوز بالمباريات، وهذا الضغط طبيعي أيضًا. إنه موجود لأي مدرب ولكن بشكل خاص في برشلونة"، ليختم قائلاً "لكن الرئيس تحدث بشكل جيد. لقد اتخذ قراره وكل شيء على ما يرام".

تطمينات لابورتا لا تكفي

وبرغم تطمينات لابورتا، خرجت وسائل إعلام محلية لتؤكد أن رئيس برشلونة يضع ضمن حساباته العديد من الاسماء لخلافة كومان، منها أسطورة الوسط السابق في برشلونة ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديس وروبرتو مارتينيس مدرب بلجيكا والإيطالي أندريا بيرلو.

وأمام الواقع الأليم لبرشلونة الرازح تحت الديون والنتائج المتردية ورحيل الأسطورة وقائده الأبدي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي، يبدو من الصعب إيجاد المدرب القادر على تحمل هذه الأعباء.

أكد كومان، لرئيسه لابورتا أن أداء الفريق سيتحسن مع عودة اللاعبين المصابين على غرار المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه والوافد الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى التدريبات الإثنين.

ولم يخض أغويرو الذي من المحتمل أن يشارك أمام فالنسيا، والقادم من مانشستر سيتي الانجليزي هذا الصيف، أي مباراة مع برشلونة بسبب إصابة في ساقه، فيما غاب ديمبيليه عن الملاعب منذ خضوعه لجراحة في ركبته في حزيران /يونيو الماضي.

ع.ح./ع.أ.ج (أ ف ب)