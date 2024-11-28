الدوري الإسباني ـ برشلونة يعود مزهواً والريال جريحا

يعود قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد إلى منافسات الدوري الإسباني بنفسيتين مختلفتين. ففيما يدخل برشلونة مواجهة لاس بالماس مزهوا بعد فوزه على بريست في دوي الأبطال، يسعى الريال مداواة جروحه الأوروبية أمام خيتافي.

يسعى فريق برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات بالدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه ضيفه لاس بالماس بعد غد السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة. وفشل برشلونة في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له بالدوري، حيث خسر أمام ريال سوسيداد بهدف نظيف وتعادل مع سلتا فيغو (2/2).

ومع ذلك، يظل الفريق على قمة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة. ويعلم هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه لا يمكنه إهدار المزيد من النقاط حتى لا يمنح الريال مزيدا من الأمل في اعتلاء قمة الترتيب في الجولات المقبلة.

تحوم الشكوك حول مشاركة لامين يامال في مباراة فريقه برشلونة أمام لاس بالماس صورة من: Manu Fernandez/dpa/picture alliance

ورغم فشله في تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالدوري، استعاد الفريق القليل من الثقة بعدما فاز على ستاد بريست بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، وهذا ما أكده فليك بعد الفوز بالمباراة، حيث قال: "هذا الفوز يسمح لنا باكتساب القليل من الثقة" ويعول فليك أيضا على الدعم الكبير الذي سيحصل عليه الفريق كون المباراة ستقام على أرضه وأمام جماهيره، كما أنه لم يخسر في المباريات الثمانية التي خاضها الفريق على أرضه هذا الموسم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة لامين يامال في المباراة بعد أن غاب مرة أخرى في وقت سابق هذا الأسبوع. كما يستمر غياب الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي تأكد غيابه لنهاية الموسم الجاري، بعد خضوعه لجراحة في الركبة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعول فليك على المعنويات المرتفعة للاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل هدفين أمام بريست، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ أوروبا يسجل مئة هدف، حيث من المقرر أن يقود ليفاندوفكسي خط الهجوم برفقة داني أولمو، الذي يواصل التألق مع برشلونة منذ انضمامه للفريق قادما من لايبزيغ في الصيف الماضي. وفي المقابل، يسعى لاس بالماس إلى تحقيق مفاجأة كبيرة والخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

يفتقد ريال مدريد جهود نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور صورة من: Ruben Albarran/ZUMA/picture alliance

ريال مدريد يسعى إلى نسيان أحزانه الأوروبية

في المقابل، ستتجه أنظار عشاق ريال مدريد صوب ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد المقبل، حيث يستضيف فريق خيتافي. ويدخل الريال، وله مباراة مؤجلة، مواجهة خيتافي وهو يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق أربع نقاط خلف برشلونة، كما أنه حقق الفوز في آخر مباراتين على حساب أوساسونا 4 / صفر وليجانيس 3 / صفر.

ولكن ربما تكون معنويات الريال غير مرتفعة بعد خسارته أمام ليفربول بهدفين نظيفين أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا وتضاؤل فرصه في التأهل المباشر لدور الـ16 بالبطولة، وربما يكون الأقرب هو خوض مباريات الملحق لكي يتأهل لدور الـ.16

ويفتقد أنشيلوتي جهود نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يغيب للإصابة، وهو قوة ضاربة لهجوم الريال، بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا الذي أصيب في مباراة ليفربول الأخيرة.

ولن يكون خيتافي صيدا سهلا للريال حيث سيسعى بكل قوته لاستغال حالة التخبط التي يمر بها الريال حاليا وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)