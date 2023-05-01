الدوري الإسباني .. برشلونة يتوج باللقب الـ27 في تاريخه

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه إسبانيول 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 11 و40 وأليكس بالدي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل جيوليس كوندي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 53، فيما سجل خافيير بوادو الهدف الأول لإسبانيول في الدقيقة 73 ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لهدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 14 نقطة أمام ريال مدريد، الوصيف، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وهذا اللقب هو السابع والعشرين لبرشلونة في الدوري ليقلص الفارق مع الريال في قائمة أكثر الفرق المتوجة بالليغا إلى 8 ألقاب. وأصبح هذا اللقب هو الأول لبرشلونة منذ 3 مواسم كما أنه أول لقب للدوري بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.

كما أن هذا اللقب هو أول لقب لتشافي كمدير فني لبرشلونة في الدوري وثاني ألقابه مع الفريق هذا الموسم بعد التتويج بلقب بطولة السوبر الاسباني على حساب الريال.

تحت قيادة نجمه السابق تشابي، برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2019.

وأفسدت جماهير إسبانيول احتفالات برشلونة باللقب، ولم يحظ برشلونة سوى بوقت قليل للاحتفال إذ اضطر الزوار للهرب من الملعب سريعا بعد صفارة النهاية عقب اقتحام العديد من مشجعي إسبانيول أرض الملعب.

وبفوزه الليلة على إسبانيول يكون برشلونة قد فاز للمرة 27 في 34 مباراة هذا الموسم. واستند في نجاحه بالمسابقة المحلية على قوة دفاعه، حيث استقبل 13 هدفا فقط وهي أفضل محصلة دفاعية بفارق كبير عن أندية مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى. وتبدو أرقامه الدفاعية أكثر إبهارا في ملعبه، حيث استقبل هدفين فقط، أحدهما من ركلة جزاء والآخر من نيران صديقة.

كما يملك ثاني أفضل هجوم في الدوري بعدما أحرز 64 هدفا ويملك بين صفوفه هداف المسابقة ليفاندوفسكي برصيد 21 هدفا، متقدما بأربعة أهداف على كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

ص.ش/م.س (د ب أ، رويترز)