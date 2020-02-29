 الدوري الإسباني: الريال يحسم الكلاسيكو ويستعيد الصدارة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.03.2020

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رياضة

الدوري الإسباني: الريال يحسم الكلاسيكو ويستعيد الصدارة

حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو مع ضيفه وغريمه برشلونة حامل اللقب واستعاد منه الصدارة التي تنازل عنها الأسبوع الماضي، بالفوز عليه بهدفين دون رد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

في الصورة لاعب ريال فينيسيوس جونيور.

حسم ريال مدريد الكلاسيكو لصالحه بفوز مستحق على برشلونة.

انتهى كلاسيكو الكرة الإسبانية لصالح فريق ريال مدريد، الذي ارتقى بذلك لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة اليوم الأحد (الأول من آذار/ مارس 2020) في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال إلى 56 نقطة على القمة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني، عقب تلقيه خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وكان الريال الأكثر استحواذا على الكرة خلال الشوط الأول، فيما كان برشلونة الأخطر على المرمى، غير أن الفريق الملكي فرض هيمنته على معظم فترات الشوط الثاني.

وافتتح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور التسجيل الدقيقة 71، قبل أن يضيف (البديل) ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحقق الفريق الأبيض لتحقيق انتصاره الأول على الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني على ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الريال منذ 25 تشرين أول/أكتوبر عام 2014.

برشلونة كان خطرا في الشوط الأول، لكن الريال فرض نفسه في الشوط الثاني.

برشلونة كان خطرا في الشوط الأول، لكن الريال فرض نفسه في الشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد الكثير من الهدوء داخل أروقة الريال، بعدما عانى الفريق الملكي من اهتزاز نتائجه في الفترة الأخيرة، بتعادله مع سيلتا فيجو وخسارته أمام ليفانتي بالدوري الإسباني، بخلاف خسارته الموجعة 1 / 2 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن هذا هو الفوز الـ73 للريال على برشلونة في لقاءاتهما بالدوري الإسباني، مقابل 72 فوزا للفريق الكتالوني.

أ.ح/م.أ.م (د ب أ، أ ف ب)

  

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