الدوري الأوروبي: نهائي ألماني يلوح في الأفق مع تقدم فرانكفورت ولايبزغ

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت 2 / 1 على مضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي، فيما تغلب لايبزغ بهدف نظيف على ضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، اليوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح آينتراخت فرانكفورت المباراة على أفضل وجه، بعدما سجل أنسجار كناوف هدفا مبكرا للفريق الألماني في الثواني الأولى من عمر اللقاء. وأدرك ميشيل أنطونيو التعادل لمصلحة ويستهام يونايتد في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد الياباني دايتشي كامادا التقدم لفرانكفورت، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 54.

وفي اللقاء الآخر، تقمص اللاعب الإسباني أنجيلينو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف لايبزغ الوحيد في الدقيقة 21، ليحاول غلاسكو رينجرز إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة دون جدوى. وبات يكفي لايبزغ وآينتراخت فرانكفورت التعادل مع منافسيهما في جولة الإياب التي تجرى يوم الخميس الماضي في أسكتلندا وألمانيا للصعود إلى المباراة النهائية في البطولة التي تجرى بمدينة أشبيلية الإسبانية يوم 18 أيار/مايو المقبل.

ع.ج.م/ف.ي (رويترز، د.ب.ا)