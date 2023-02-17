الدوري الأوروبي - مان يونايتد يقصي برشلونة وأندية ألمانيا تواصل النجاح

نزل المهاجم البرازيلي أنتوني من على مقاعد البدلاء ليقود مانشستر يونايتد لدور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما حول الفريق الإنجليزي تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على برشلونة إيابا ليفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وبعد بداية مثيرة حصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 18 بعد أن عرقل برونو فرنانديز منافسه أليخاندرو بالدي في المنطقة. ونفذ روبرت ليفاندوفسكي الركلة بنجاح. وبدا يونايتد في الشوط الثاني فريقا مختلفا ليدرك التعادل عبر البرازيلي فريد الذي هز الشباك من تمريرة فرنانديز بعد مرور دقيقتين على بداية الشوط.

وتصدى الحارس ديفيد دي خيا لمحاولة خطيرة من جول كوندي لاعب برشلونة في لقطة فارقة في هذه المباراة حيث أنهى أنتوني هجمة رائعة في الشباك قبل 17 دقيقة من النهاية ليتأهل يونايتد.

وبهذا الفوز تأهل مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي الدوري الأوربي "يوروبا ليغ"، ولا يزال يونايتد ينافس على أربعة ألقاب هذا الموسم حيث بات قريبا من نيل أول ألقابه منذ 2017.

برلين يسقط أياكس

ونجح أونيون برلين في تخطي عقبة أياكس أمستردام بنتيجة 3-1 اليوم الخميس ليحجز مكانا في دور 16 (ثمن النهائي) بالدوري الأوروبي لكرة القدم محققا أكبر انتصار قاري للنادي الألماني حتى الآن.

وتقدم الفريق الألماني، والذي ينافس في دوري الدرجة الأولى المحلي منذ عام 2019 فقط، بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب بأمستردام، وسط احتفالات صاخبة من جماهيره في استاد آلته فورشتراي.

ولم يخسر أونيون في عام 2023، ويتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني جنبا إلى جنب مع بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند. وسدد لاعبوه مرتين في الشوط الأول الذي كان حافلا بالأحداث. وسجل روبن كنوخه من ركلة جزاء ليضع أونيون في المقدمة في الدقيقة 20 قبل أن تتفلت تسديدة المدافع يوسيب يورانوفيتش من خارج منطقة الجزاء من بين أصابع خيرونيمو رولي حارس أياكس.

وسجل بطل أوروبا السابق هدفه في الدقيقة 47 عندما استغل محمد قدوس تمريرة عرضية لستيفن بيرخوين. لكن أونيون، الذي لم تتلق شباكه سوى ثلاثة أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، استعاد تقدمه بفارق هدفين بضربة رأس من دانيلو ديوخي بعدها بثلاث دقائق.

صورة رمزية للاعبي أونيون برلين وهو يحتفلون بعد التسجيل في شباك لايبزيغ في مباراة بالدوري الألماني

ليفركوزن يخرج موناكو

وفاز باير ليفركوزن على موناكو 5-3 بركلات الترجيح بعد تغلبه على منافسه 3-2 في إياب الملحق المؤهل لدور الستة عشر للدوري الأوروبي ليرسل المباراة إلى وقت إضافي بعد أن تعادل الفريقان في المباراتين 5-5.

وسدد إليوت ماتازو لاعب وسط موناكو في العارضة خلال ركلات الترجيح وحسم الجناح موسى ديابي الفوز للفريق الألماني.

وفاز ليفركوزن، الذي خسر 3-2 في مباراة الذهاب على ملعبه الأسبوع الماضي، بمباراة الإياب بنفس النتيجة بعد أهداف فلوريان فيرتز وإيزيكيل بالاسيوس وأمين عدلي.

تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن برفقة فلوريان فيرتس في مباراة سابقة ضد كوبنهاغن الدنماركي (15/1/2023)



وعادل ليفركوزن نتيجة المباراتين في الدقيقة 13 عن طريق لاعب الوسط فيرتس بعد خطأ من ألكسندر نوبل حارس موناكو. لكن وسام بن يدر مهاجم موناكو أدرك التعادل بعد ست دقائق أخرى من ركلة جزاء حصل عليها صاحب الضيافة بعد خطأ إدمون تابسوبا ضد لاعب وسط موناكو إلياس بن صغير. وتقدم ليفركوزن مرة أخرى في الدقيقة 21 عندما سدد لاعب الوسط بالاسيوس من حافة منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية وجعل عدلي النتيجة 3-1 قبل مرور ساعة بضربة رأس رائعة. لكن موناكو عادل نتيجة المباراتين مرة أخرى برأسية بريل إمبولو.

ولم يتمكن أي فريق من هز الشباك في الوقت الإضافي لكن ليفركوزن حافظ على أعصابه في ركلات الترجيح ليتقدم في المسابقة.

وستسحب قرعة دور الستة عشر غدا الجمعة.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، رويترز)