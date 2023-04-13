الدوري الأوروبي: ليفركوزن يخطف التعادل ومان يونايتد يفرط في تقدمه

تعادل باير ليفركوزن الألماني مع ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي 1 / 1 مساء اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2023) في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (أوروبا ليغ).

وتقدم الفريق البلجيكي عن طريق فيكتور بونفاس في الدقيقة 51، قبل أن يدرك فلوريان فريتس التعادل لباير ليفركوزن في الدقيقة 82.

وفي الدور نفسه، خطف إشبيلية الإسباني تعادلا مثيرا مع مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2/ 2. وسجل مارسيل سابيتسر الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 14 و21.

في المقابل سجل تايرل مالاسيا مدافع الفريق الإنجليزي هدف إشبيلية الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84 وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه.

سابيتسر (الثاني من اليمين) لاعب مان يونايتد يونايتد يحتفل مع زملائه بالتسجيل في شباك أشبيلية لكن الفريق الإنجليزي أهدر تقدمه بهدفين فتعادل مع الفريق الإسباني بهدفين لمثله.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور الخميس أيضا، تغلب يوفنتوس الإيطالي على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1 / صفر. وسجل فيدريكو جاتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .

واقتنص فينورد الهولندي فوزاً ثميناً من ضيفه روما الإيطالي 1-صفر، وسجل هدف اللقاء الوحيد ماتس فيفر بعد تمريرة من الدولي المغربي أسامة الإدريسي (53). وشهدت المباراة اهدار قائد روما لورنتسو بيليغريني ركلة جزاء سددها بالقائم (43).

وتقام مباريات الإياب من هذا الدور يوم الخميس المقبل.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ )