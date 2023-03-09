الدوري الأوروبي - ليفركوزن يحقق الفوز وأونيون برلين يتعثر

فاز باير ليفركوزن الألماني على ضيفه فيرينتسفاروش المجري 2- صفر، سجّلهما كريم ديميرباي (10) والبوركينابي إدموند تابسوبا (86) ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

في المقابل، تعثّر مواطنه أونيون برلين أمام سانت جيلواز البلجيكي حيث أكتفى بالتعادل 3-3. وسجّل أهداف أونيون برلين الكرواتي يوسيب يورانوفيتش (42)، روبن كنوخه (69)، وسفين ميشائيل (89)، فيما أحرز ثلاثية النادي البلجيكي النيجيري فيكتور أوكو بونيفاس (28 و72) ويوربي فيرتيسين (58).

أرسنال ينجو من الخسارة

وفشل أرسنال في عكس نتائجه المحليّة أوروبياً ونجا بالنيران الصديقة من خسارة أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي وتعادل معه 2-2. وتقدم سبورتينغ في الشوط الثاني عن طريق جواو فيرنانديش بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس الأميركي مات تيرنر (55).

وفيما كان الفريق البرتغالي يمنّي النفس بالفوز على أرضه، جاء هدف التعادل للنادي الإنكليزي في الدقيقة 62، عندما سدد السويسري غرانيت تشاكا كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء، فارتطمت بالمدافع الياباني هيديماسا موريتا وغيّرت مسارها وسكنت الشباك، ليتأجّل الحسم إلى مباراة الإياب في لندن في 16 آذار/ مارس الحالي.

البوركينابي إدموند تابسوبا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه ليفركوزن ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

روما يضع قدما في نصف النهائي

وعلى الملعب الأولمبي في روما، افتتح صاحب الأرض التسجيل بعد تمريرة في العمق إلى الأرجنتيني باولو ديبالا على الجهة اليمنى، مررها إلى المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام في منطقة الجزاء الذي أوصلها إلى المصري الأصل ستيفان الشعراوي على القائم الثاني تابعها على الطاير في الشباك (13).

وسدد مهاجم سوسيداد الياباني تاكيفوسا كوبو كرة اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس البرتغالي روي كوستا (21). وأجرى مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو عدة تغييرات أبرزها اخراج الشعرواي وإدخال المدافع ليوناردو سبيناتسولا بدلاً منه وأبراهام ليحل مكانه أندريا بيلوتي (61)، ليضيف البديل المدافع ماراش كومبولا الهدف الثاني بعد ركلة ركنية من ديبالا فاجأت بريس منديس ليفرض الألباني نفسه بضربة رأسية (87).

وحقق روما فوزه الثاني في عقر داره في مبارياته الأوروبية الثماني الأخيرة أمام فرق إسبانية، مقابل تعادلين و4 هزائم. وتأهل سوسييداد إلى ثمن النهائي من الصدارة متقدماً على أبرز فرق المجموعة مانشستر يونايتد الانكليزي.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)