الدوري الأوروبي.. فرانكفورت يكمل عقد المتأهلين لدور الـ16

أكمل أينتراخت فرانكفورت الألماني، عقد الفرق المتأهلة لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب تعادله (2/2) مع مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، اليوم الجمعة (28 فبراير/ شباط 2020)، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

واستفاد الفريق الألماني من فوزه ذهابا (4/1)، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، حيث تفوق بمجموع المباراتين (6/3). وتقدم سالزبورغ عن طريق أندرياس أولمر في الدقيقة العاشرة، لكن أندريه سيلفا سجل هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 71 سجل جيروم أونجان الهدف الثاني للفريق النمساوي، غير أن سيلفا عاد ليسجل هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 83.

وسيواجه أينتراخت فرانكفورت فريق بازل في دور الستة عشر، حيث أوقعته القرعة في مواجهة الفريق السويسري الذي تأهل إلى الدور ذاته على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي بنتيجة (4/0) بمجموع المباراتين.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قام بتأجيل مباراة فرانكفورت وريد بول سالزبورغ لتقام اليوم بدلا من أمس الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة سالزبورغ.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، رويترز)