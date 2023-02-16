الدوري الأوروبي .. تعادل مثير بين برشلونة ومانشستر يونايتد

فرض التعادل الإيجابي (2/2) نفسه على لقاء برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس (16 شباط/ فبراير 2023)، في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز سالزبورغ النمساوي (0/1) على ضيفه روما الإيطالي، وشاختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه رين الفرنسي (1/2)، في حين تعادل أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفهأونيون برلين الألماني بدون أهداف.

ورغم الاستحواذ المتبادل على الكرة من جانب برشلونة ويونايتد خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب (سبوتيفاي كامب نو)، فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف، على عكس الشوط الثاني، الذي اتسم بالإثارة والمتعة والأهداف. وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة 50، لكن الفريق الإسباني لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز ماركوس راشفورد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53.

وواصل راشفود هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما سبق له التسجيل في اللقاءات الثلاثة الأخيرة ليونايتد في الدوري الإنجليزي. وأضاف مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59، حيث جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جوليس كوندي، لاعب برشلونة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لكن البرازيلي رافينيا منح التعادل للفريق المضيف من جديد في الدقيقة 76.

وبتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور المقبل إلى لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب (أولد ترافورد)، معقل مانشستر يونايتد يوم الخميس القادم.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء أياكس أمستردام مع ضيفه يونيون برلين، لتصبح ورقة العبور للدور المقبل مرهونة بنتيجة مباراة العودة، التي تجرى في العاصمة الألمانية برلين يوم الخميس المقبل. واقتنص سالزبورغ انتصارا ثمينا (1/0) على ضيفه روما، ليتقدم الفريق النمساوي خطوة لا بأس بها نحو الصعود للدور القادم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الأرجنتيني نيكولاس كابالدو في الدقيقة 88، ليمنح سالزبورغ الأفضلية قبل لقاء العودة، الذي يجرى الأسبوع المقبل في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية. وحقق شاختار دونيتسك فوزا ثمينا (1/2) على رين، ليمتلك الفريق الأوكراني الحظوظ الأوفر في الصعود للدور القادم.

وافتتح دميترو كريسكيف التسجيل لشاختار في الدقيقة 11، قبل أن يحرز زميله آرتيم بوندارينكو الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، فيما تكفل الكاميروني كارل توكو إيكامبي بإحراز هدف رين الوحيد في الدقيقة 59. وتلتقي الفرق الصاعدة من هذا الدور في دور الـ16 مع الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالمسابقة القارية.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)