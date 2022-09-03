الدوري الألماني: هيرتا برلين يحقق فوزه الأول لهذا الموسم

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اقتنص هيرتا برلين انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني، خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه أوغسبورغ، الأحد، في الجولة الخامسة للمسابقة.
أهدر فريق مونشنغلادباخ فرصا كثيرة ليحصد أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري الألماني (بوندسليغا) على يد ماينز. بينما أحرز هرتا برلين أول انتصاراته هذا الموسم على حساب أوغسبورغ.
نجا فريق شالكه العائد إلى دوري الأضواء الألماني بأعجوبة من فخ مونشنغلادباخ وفرض عليه التعادل في الوقت بدل الضائع. كما حقق فريق كولن تعادلا ثمينا مع لايبزيغ واحتل المركز الثاني مناصفة مع غلادباخ.
في مباراة مجنونة، سجل بريمن ثلاثة أهداف أولها في الدقيقة 89، ليفوز على دورتموند ويحرمه من انطلاقة مثالية في الدوري، ليتصدر مونشنجلادباخ مؤقتا. فيما واصل لايبزيغ ترنحه وخسر أمام يونيون برلين.
سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل أمام مضيفه أونيون برلين ليفقد صدارة البوندسليغا. فيما صعد فرايبورغ إلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بعد فوزه على ليفركوزن، وهو نفس رصيد بروسيا دورتموند. بينما اكتسح فرانكفورت ضيفه لايبزيغ.
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