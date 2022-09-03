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الدوري الألماني: هيرتا برلين يحقق فوزه الأول لهذا الموسم

اقتنص هيرتا برلين انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني، خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه أوغسبورغ، الأحد، في الجولة الخامسة للمسابقة.