 الدوري الألماني: هيرتا برلين يحقق فوزه الأول لهذا الموسم | DW الأخبار | DW | 04.09.2022

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الدوري الألماني: هيرتا برلين يحقق فوزه الأول لهذا الموسم

اقتنص هيرتا برلين انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني، خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه أوغسبورغ، الأحد، في الجولة الخامسة للمسابقة.

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