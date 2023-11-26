الدوري الألماني: هوفنهايم يتعادل مع ماينز وهايدنهايم مع بوخوم

أنقذ أوليفر باومان فريقه هوفنهايم من هزيمة محتملة أمام ضيفه ماينز بصده ركلة جزاء نفذها المغربي أيمن برقوق، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 اليوم الأحد (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم ماينز بهدف سجله ماركو ريشتر في الدقيقة 39، وتعادل فريق هوفنهايم عن طريق روبيرت سكوف في الدقيقة 49 ورفع هوفنهايم رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، كما رفع ماينز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين هايدنهايم وضيفه بوخوم. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع هايدنهايم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع بوخوم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

وهذا التعادل هو الثاني لهايدنهايم في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في سبع مباريات والفوز في ثلاث، فيما كان هذا التعادل هو السابع لبوخوم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في أربع مباريات.

ع.ش/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)