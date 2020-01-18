الدوري الألماني: هزيمة مفاجئة للمتصدر لايبزغ وبايرن يطارده

مني فريق لايبزغ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم بأول هزيمة له منذ قرابة أربعة أشهر وسقط على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت صفر/ 2 اليوم السبت (25 كانون الثاني/يناير 2020) في المرحلة التاسعة عشر للبوندسليغا.

وعلى ملعب كوميرس بنك ارينا، سجل المدافع الفرنسي المامي توري هدف التقدم لفرانكفورت في شباك لايبزغ في الدقيقة 48 وأضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد لايبزغ عند 40 نقطة في الصدارة. وتعرض لايبزغ لأول هزيمة له في البوندسليغا منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي عندما سقط أمام ضيفه شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومنذ ذلك الحين حقق لايبزغ تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وفي سياق ذي صلة، أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم تمديد عقده مع المهاجم البرتغالي جونسالو باسيينسيا بشكل مبكر حتى نهاية حزيران/يونيو 2023. وجاء إعلان النادي قبل انطلاق صافرة مباراة الفريق أمام لايبزغ.

واقتنص مونشنغلادباخ فوزاً على ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتقدم روبن كايسون بهدف لماينز في الدقيقة 12 ولكن الفرنسي الحسن بليا رد بهدفين لغلادباخ في الدقيقتين 24 و76 قبل أن يتكفل فلوريان نيوهاوس بالهدف الثالث في الدقيقة 88. الفوز رفع رصيد مونشتغلادباخ إلى 38 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، نجح هيرتا برلين في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه فولفسبورغ إلى الفوز بهدفين. وتقدم فولفسبورغ بهدف عن طريق ادمير محمدى في الدقيقة 68 لكن جوردان تورونارايغا أدرك التعادل لهيرتا في الدقيقة 74 وخطف دودي لوكيباكيو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز العاشر.

استعاد فريق بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه شالكه 5/ صفر

واستعاد فريق بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه شالكه /5 صفر اليوم السبت. وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السادسة وتوماس مولر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وليون غوريتسكا في الدقيقة الخمسين والإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقة الثامنة والخمسين والبديل سيرج غنابري في الدقيقة التاسعة والثمانين أهداف النادي البافاري الذي رفع رصيده إلى 54 هدفاً في 19 مباراة، ليحقق أفضل غلة تهديفية منذ موسم 1985-1986 حين سجل 57 في مبارياته الـ19 الأولى بحسب "أوبتا" للإحصاءات.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، فاز بادربورن بعشرة لاعبين على مضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد. وتقدم كريستوفر أنتوي أدجي بهدف لبادربورن في الدقيقة 48، لكن لاعب الفريق جاميليو كولينز تعرض للطرد في الدقيقة 59. وبرغم النقص العددي سجل عبد الحميد صابري الهدف الثاني للفريق الضيف من ضربة جزاء في الدقيقة 84. الفوز رفع رصيد بادربورن إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير وتوقف رصيد فرايبورغ عند 29 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب آندر آلتن فورستيري فاز يونيون برلين على ضيفه اوغسبورغ بهدفين دون رد. وسجل نيفن سوبوتيتش وماركوس إنغفارتسن هدفي الفوز ليونيون برلين في الدقيقتين 47 و.61 ورفع يونيون برلين رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن اوغسبورغ صاحب المركز الثاني عشر.

م.م/ خ.س (د ب أ، ا ف ب)