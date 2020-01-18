 الدوري الألماني: هزيمة مفاجئة للمتصدر لايبزغ وبايرن يطارده | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 25.01.2020

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رياضة

الدوري الألماني: هزيمة مفاجئة للمتصدر لايبزغ وبايرن يطارده

مني فريق لايبزغ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم بهزيمة على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت صفر/ 2 في المرحلة التاسعة عشر للبوندسليغا، فيما استعاد بايرن ميونخ وصافة الدوري بفوزه الكاسح على ضيفه شالكه 5/ صفر.

خيبة أمل نجم لايبزغ تيمو فيرنر بعد هزيمة اليوم أمام فرانكفورت اينتراخت

خيبة أمل نجم لايبزغ تيمو فيرنر بعد هزيمة اليوم أمام فرانكفورت اينتراخت

مني فريق لايبزغ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم بأول هزيمة له منذ قرابة أربعة أشهر وسقط على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت صفر/ 2 اليوم السبت (25 كانون الثاني/يناير 2020) في المرحلة التاسعة عشر للبوندسليغا.

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وعلى ملعب كوميرس بنك ارينا، سجل المدافع الفرنسي المامي توري هدف التقدم لفرانكفورت في شباك لايبزغ في الدقيقة 48 وأضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد لايبزغ عند 40 نقطة في الصدارة. وتعرض لايبزغ لأول هزيمة له في البوندسليغا منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي عندما سقط أمام ضيفه شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومنذ ذلك الحين حقق لايبزغ تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وفي سياق ذي صلة، أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم تمديد عقده مع المهاجم البرتغالي جونسالو باسيينسيا بشكل مبكر حتى نهاية حزيران/يونيو 2023. وجاء إعلان النادي قبل انطلاق صافرة مباراة الفريق أمام لايبزغ.

واقتنص مونشنغلادباخ فوزاً على ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتقدم روبن كايسون بهدف لماينز في الدقيقة 12 ولكن الفرنسي الحسن بليا رد بهدفين لغلادباخ في الدقيقتين 24 و76 قبل أن يتكفل فلوريان نيوهاوس بالهدف الثالث في الدقيقة 88. الفوز رفع رصيد مونشتغلادباخ إلى 38 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، نجح هيرتا برلين في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه فولفسبورغ إلى الفوز بهدفين. وتقدم فولفسبورغ بهدف عن طريق ادمير محمدى في الدقيقة 68 لكن جوردان تورونارايغا أدرك التعادل لهيرتا في الدقيقة 74 وخطف دودي لوكيباكيو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائعالفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز العاشر.

استعاد فريق بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه شالكه 5/ صفر

استعاد فريق بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه شالكه 5/ صفر

واستعاد فريق بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه شالكه /5 صفر اليوم السبت. وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السادسة وتوماس مولر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وليون غوريتسكا في الدقيقة الخمسين والإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقة الثامنة والخمسين والبديل سيرج غنابري في الدقيقة التاسعة والثمانين أهداف النادي البافاري الذي رفع رصيده إلى 54 هدفاً في 19 مباراة، ليحقق أفضل غلة تهديفية منذ موسم 1985-1986 حين سجل 57 في مبارياته الـ19 الأولى بحسب "أوبتا" للإحصاءات.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، فاز بادربورن بعشرة لاعبين على مضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد. وتقدم كريستوفر أنتوي أدجي بهدف لبادربورن في الدقيقة 48، لكن لاعب الفريق جاميليو كولينز تعرض للطرد في الدقيقة 59. وبرغم النقص العددي سجل عبد الحميد صابري الهدف الثاني للفريق الضيف من ضربة جزاء في الدقيقة 84. الفوز رفع رصيد بادربورن إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير وتوقف رصيد فرايبورغ عند 29 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب آندر آلتن فورستيري فاز يونيون برلين على ضيفه اوغسبورغ بهدفين دون رد. وسجل نيفن سوبوتيتش وماركوس إنغفارتسن هدفي الفوز ليونيون برلين في الدقيقتين 47 و.61 ورفع يونيون برلين رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن اوغسبورغ صاحب المركز الثاني عشر.

م.م/ خ.س (د ب أ، ا ف ب)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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