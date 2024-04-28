الدوري الألماني: هبوط دارمشتات وشبح الهبوط يلاحق كولن وماينز

في صراع البقاء بالبوندسليغا، فرَّط ماينز في فوزٍ على ضيفه كولن وسقط في فخ التعادل خلال الوقت القاتل، ليتعقد موقفهما، كما فرّط بوروسيا مونشغلادباخ في عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه بالبقاء وأمسى دارمشتات أول الهابطين.

أضاع ماينز وضيفه كولن (كولونيا) نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة من أجل البقاء ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما تعادلا 1 / 1، اليوم الأحد (28 أبريل/ نيسان 2024)، في المرحلة الـ31 للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه يونيون برلين بدون أهداف.

وبادر لياندرو باريرو بالتسجيل لمصلحة ماينز في الدقيقة 29، لكن فلوريان كاينز أحرز هدف التعادل لكولن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء. وأنهى ماينز اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد مدافعه النمساوي فيليب مويني في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع للمباراة.

ورفع ماينز رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، الذي يؤهل صاحبه للعب ملحق الصعود والهبوط للمسابقة مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وفي المقابل، بقي كولن في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف مراكز الأمان بالمسابقة، مع تبقي 3 مراحل فقط على نهاية الموسم.

ومن جانبه، فرّط بوروسيا مونشغلادباخ في عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه في البقاء البوندسليغا، عندما سقط في فخّ التعادل السلبي أمام ضيفه أونيون برلين اليوم الأحد. واكتفى مونشنغلادباخ بنقطة واحدة هي الوحيدة له أيضاً في مبارياته الثلاث الأخيرة، فرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق أربع نقاط عن ماينز.

صورة من: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

ولم تختلف الأمور بالنسبة إلى أونيون برلين، مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الرابع، فكسب نقطته الثانية في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

دارمشتات يهبط رسميا

وأمسى دارمشتات أول الهابطين من البوندسليغا هذا الموسم، عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه هايدنهايم، اليوم الأحد أيضا في ختام مباريات المرحلة الـ31 للبطولة.

ويدين هايدنهايم بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه نيكولا دوفيدن، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90.

نيكولا دوفيدن لاعب هايدنهايم يحتفل بالهدف، بينما لاعب من دارمشتات يغطي وجه بيديه تحسرا بعد تأكد الهبوط من البوندسليغا (28/4/204) صورة من: Alex Grimm/Getty Images

وتجمد رصيد دارمشتات عند 17 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأكد هبوطه للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 11 نقطة خلف صاحب المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، المؤهل لخوض ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية الألماني. وفي المقابل، ارتفع رصيد هايدنهايم، الذي حقق انتصاره الثاني في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 37 نقطة في المركز العاشر.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)