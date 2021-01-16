 الدوري الألماني.. مونشنغلادباخ يقسو على دورتموند برباعية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.01.2021

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رياضة

الدوري الألماني.. مونشنغلادباخ يقسو على دورتموند برباعية

تمكن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ من تحقيق نتيجة الفوز برباعية على ضيفه بوروسيا دورتموند في مباراة مثيرة ضمن فعاليات افتتاح الجولة الـ18، فيما ستتواصل مباريات هذه الجولة بمواجهات مهمة أبرزها لقاء ليفركوزن وفرايبورغ.

خيبة الأمل بادية على وجوه لاعبي دورتموند

خيبة الأمل بادية على وجوه لاعبي دورتموند

فاز فريق بوروسيا مونشنلادباخ على ضيفه بوروسيا دورتموند (4/2) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة (22 يناير/كانون الثاني 2021) في الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

أوقفت ألمانيا دوري "هوكي الجليد" بسبب فيروس كورونا. لكنها لم توقف حتى الآن دوري كرة القدم، غير أن مبارياته المقبلة ستكون بدون جمهور. ولأن فريق دوسلدورف يسعى لتأمين بقائه في البطولة، جاءته فكرة غريبة لتعويض غياب الجمهور.

خطف النرويجي إيرلينغ هالاند الأنظار بحسه التهديفي الكبير وتحول للهداف الأول بفريق دورتموند. بل أكثر من ذلك، بات ينافس على لقب أفضل هداف في البوندسليغا، ما جعل إدارة دورتموند تعبر عن رغبتها في الاحتفاظ باللاعب لفترة أطول.

وسجل أهداف مونشنغلادباخ نيكو إلفيدي (هدفين) في الدقيقتين 11 و32 ورامي بن سبعيني وماركوس تورام في الدقيقتين 49 و78، فيما سجل هدفي بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 22 و.28

وبهذا الفوز رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وتستأنف بقية مباريات الجولة الثامنة عشر يوم غد السبت، حيث يلتقي لايبزيغ مع ماينز وبايرن ميونيخ مع شالكه، كما يلتقي في ذات اليوم أيضا فرايبورغ مع شتوتغارت، وليفركوزن مع فولفسبورغ وأرمينيا بيلفيلد مع فرانكفورت وأوغسبورغ مع أونيون برلين، وهيرتا برلين مع فيردر بريمن، فيما يلتقي يوم الأحد فريق هوفنهايم مع كولون.

ع.ش/ا.ع (د ب أ)

  • Fußball Bundesliga | FC Augsburg - VFB Stuttgart

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

  • Fußball Bundesliga | SC Freiburg - Hoffenheim

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

  • Deutschland Bundesliga FC Schalke 04 v TSG Hoffenheim | 3. Tor Matthew Hoppe

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

  • FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    توعية ماينز

    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | Jubel Gladbach

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    غلادباخ.. خدمة ذاتية

    كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."

  • Fußball Bundesliga | VfB Stuttgart - RB Leipzig

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

  • RB Leipzig - Hertha BSC

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

  • Fußball Bundesliga | Werder Bremen- Bayer 04 Leverkusen

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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