الدوري الألماني.. مونشنغلادباخ يقسو على دورتموند برباعية

فاز فريق بوروسيا مونشنلادباخ على ضيفه بوروسيا دورتموند (4/2) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة (22 يناير/كانون الثاني 2021) في الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل أهداف مونشنغلادباخ نيكو إلفيدي (هدفين) في الدقيقتين 11 و32 ورامي بن سبعيني وماركوس تورام في الدقيقتين 49 و78، فيما سجل هدفي بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 22 و.28

وبهذا الفوز رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وتستأنف بقية مباريات الجولة الثامنة عشر يوم غد السبت، حيث يلتقي لايبزيغ مع ماينز وبايرن ميونيخ مع شالكه، كما يلتقي في ذات اليوم أيضا فرايبورغ مع شتوتغارت، وليفركوزن مع فولفسبورغ وأرمينيا بيلفيلد مع فرانكفورت وأوغسبورغ مع أونيون برلين، وهيرتا برلين مع فيردر بريمن، فيما يلتقي يوم الأحد فريق هوفنهايم مع كولون.

ع.ش/ا.ع (د ب أ)