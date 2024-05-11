بوندسليغا- ماينز يكتسح دورتموند وكولن يقلب الطاولة على برلين

بفضل شوط أول رائع، حقق ماينز مفاجئة كبرى واكتسح دورتموند بثلاثية نظيفة ليتنفس الصعداء في معركة البقاء في الدوري. كما قلب كولن الطاولة على أونيون برلين لتحتدم المنافسة على محاولة تجنب الهبوط من البطولة الألمانية.

سقط فريق بوروسيا دورتموند أمام مضيفه ماينز بنتيجة صفر3/ اليوم السبت (11 مايو/ أيار 2024)، ضمن منافسات الجولة 33، قبل الأخيرة، من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودفع إيدين ترزيتش مدرب دورتموند بتشكيلة أغلبها من البدلاء والعناصر الشابة لإراحة لاعبيه بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز ذهابا وإيابا /1صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل ماينز أهدافه الثلاثة في وقت مبكر من الشوط الأول، حيث افتتح ليوناردو مارتينز النتيجة في الدقيقة 12، وأضاف لي غانغ سونغ الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 19 و23.

وحاول دورتموند تقليص الفارق بالدفع بعدد من نجومه في الشوط الثاني مثل جادون سانشو ويوليان برانت، لكن ماينز خرج بشباك نظيفة.

وتجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 60 نقطة في المركز الخامس وضمن به التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لتفوقه بفارق 14 نقطة عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس.

أما ماينز فقد كسر سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية محققا فوزا ثمينا في صراعه للهروب من شبح الهبوط. ورفع ماينز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر، ما يعني أنه لن يهبط مباشرة حتى لو خسر مباراته الأخيرة بالدوري الأسبوع المقبل. ويأتي خلفه يونيون برلين 30 نقطة في المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة مع ثالث الترتيب في دوري الدرجة الثانية لحسم الصعود أو الهبوط.

لاعبو ماينز يرفعون أياديهم تحية للجماهير في ملعب الفريق بعد الفوز بثلاثية نظيفة على دورتموند في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني (11 مايو/ أيار 2024) صورة من: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

كما حافظ كولن على آماله بعدم الهبوط مباشرة، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه أونيون برلين 3-2 السبت، ورفع كولن رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر، مقلّصاً الفارق مع أونيون برلين إلى 3 نقاط فقط.



وستكون المرحلة الـ 34 الأخيرة حاسمة بالنسبة لأونيون برلين وماينز وكولن من أجل معرفة هوية الفريق الثاني الذي سيرافق دارمشتات صاحب القاع إلى الدرجة الثانية، ومن سيخوض الملحق. ويستقبل فريق العاصمة برلين ضيفه فرايبورغ، فيما يحلّ ماينتز ضيفاً على فولفسبورغ وكولن على هايدنهايم السبت. ويحاول كولن تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة السابعة، منذ أن هبط للمرة الاولى عام 1998.

لايبزيغ يتعادل مع ضيفه فيردر بريمن (11/5/2024) صورة من: Annegret Hilse/REUTERS

وفي مباريات أخرى أقيمت السبت، سقط لايبزيغ في فخ التعادل أمام ضيفه فيردر بريمن 1-1. تقدم بريمن بهدف النيران الصديقة بعدما سجل النمسوي نيكولاس سايفالد هدفا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (35)، وأدرك لايبزيغ التعادل في الشوط الثاني بفضل البديل السلوفيني بنجامان تشيشكو (61). ورفع لايبزيغ رصيده إلى 64 نقطة، وحافظ على مركزه الرابع بعد خسارة دورتموند أمام ماينز.

وتعادل أيضاً بوروسيا مونشنغلادباخ مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، وفرايبورغ مع هايدنهايم بالنتيجة ذاتها.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)