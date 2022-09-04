الدوري الألماني .. ماينز يكبد مونشنغلادباخ أول هزيمة هذا الموسم

ألحق فريق ماينتز أول هزيمة بمضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-صفر مساء الأحد (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022) بهدف آرون مارتن ليتقدم إلى المركز الخامس.

وعلى النقيض مما حدث الأسبوع الماضي في التعادل 1-1 مع بايرن ميونيخ عندما أنقذ يان زومر حارس مونشنغلادباخ 19 محاولة على مرماه، كان صاحب الأرض الطرف الأفضل في الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص.

وأضاع ماركوس تورام عدة فرص وسدد في إطار المرمى، وتأزم موقف مونشنغلادباخ بعد طرد كو إيتاكورا في الدقيقة 63 بعد منعه أحد لاعبي ماينتز من الانفراد بمرمى زميله السويسري. وزادت الأمور سوءا عندما سدد مارتن الكرة من ركلة حرة في شباك زومر.

فرحة لاعبي ماينز بهدف الفوز على غلادباخ في الجولة الخامسة في الدوري الألماني (4/9/2022)

وواصل مونشنغلادباخ إهدار الفرص، وفشل يوناس هوفمان في الوصول إلى الكرة أمام المرمى في الدقيقة 66. وهز لارس شتيندل الشباك ليمنح مونشنغلادباخ التعادل لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل. وتقدم ماينتز إلى المركز الخامس بعشر نقاط، متأخرا بنقطتين عن فرايبورغ المتصدر، بينما تراجع مونشنغلادباخ إلى المركز التاسع بثماني نقاط.

ع.ش/ ص.ش (رويترز)