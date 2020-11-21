الدوري الألماني: ليفركوزن يواصل تألقه ويقز للمركز الثاني

واصل باير ليفركوزن تألقه وحقق فوزه السادس في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" هذا الموسم وكان على حساب شالكه متذيل الترتيب 3-صفر اليوم الأحد (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2020) ضمن المرحلة العاشرة.

وجاء هدف المباراة الأول في الدقيقة العاشرة بالنيران الصديقة، إذ تكفل المدافع الفنلندي الشاب ماليك ثياو بتحقيق ما عجز عنه كل لاعبي الفريق الضيف. فيما أضاف النمسوي جوليان بومغارتلينغر (67)، والتشيكي باتريك تشيك (78) الهدفين الباقيين.

وارتقى باير ليفركوزن إلى المركز الثاني في لائحة الترتيب برصيد 22 نقطة ليتخطى لايبزيغ بفارق نقطة واحدة وبوروسيا دورتموند بثلاث نقاط، ويصبح على بعد نقطة واحدة من بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية وصاحب الصدارة.

واستفاد ليفركوزن كثيرا من تعرّض منافسيه الثلاثة للعرقلة في هذه المرحلة، إذ تعادل بايرن ميونيخ مع ضيفه لايبزيغ 3-3 وبوروسيا دورتموند مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله. ويُعد ليفركوزن أحد فريقين مع فولفسبورغ لم يتجرعا بعد طعم الخسارة في الدوري.

لاعبو شتوتغارت يحتفلون بهدف فريقهم الأول في مرمى بريمن

وأوقف شتوتغارت سلسلة مبارياته السلبية وحقق فوزا على أرض مضيفه فيردر بريمن 2-1. ويعود الفضل بفوز شتوتغارت إلى لاعبه سيلاس فامانغيتوكو من كونغو الديمقراطية صاحب الهدفين في الدقيقتين 30 (من ركلة جزاء) و90+1، فيما جاء هدف صاحب الأرض عن طريق دافي سيلكي (90+3).

وهو الانتصار الأول للضيوف في الدوري الألماني منذ فوزه بالنتيجة نفسها على مضيفه هرتا برلين في 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي ضمن المرحلة الرابعة ثم تعادل أربع مرات وتعرض لخسارة واحدة، في المقابل واصل فيردر تراجعه للمباراة السابعة تواليا (خسارتين وخمسة تعادلات).

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر. وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء هوفنهايم وأوغسبورغ.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)