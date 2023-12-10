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عالم الرياضةألمانيا

الدوري الألماني: ليفركوزن يفلت من الهزيمة أمام شتوتغارت

١٠ ديسمبر ٢٠٢٣

للمرة الثانية على التوالي، أفلت باير ليفركوزن من الهزيمة الأولى هذا الموسم، وذلك بتعادله مع مضيفه شتوتغارت صاحب المركز الثالث في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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هدف فلوريان فيرتس أنقذ فريق ليفركوزن من الخسارة ليظل سجله خاليا من الهزيمة حتى الآن في هذا الموسم
للمرة الثانية على التوالي، أفلت باير ليفركوزن من الهزيمة الأولى هذا الموسم.صورة من: Fabian Bimmer/REUTERS

تعثر باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بالتعادل (1/1) مع شتوتغارت صاحب المركز الثالث اليوم الأحد (10 ديسمبر/ كانون الأول 2023) وهو التعادل الثاني على التوالي، لكنه عزز الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط.

ورفع فريق المدرب تشابي ألونسو، الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الألماني هذا الموسم، رصيده إلى 36 نقطة، فيما يملك بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، الذي خسر (5/1) أمام أينتراخت فرانكفورت أمس السبت، 32 نقطة وله مباراة مؤجلة. وظل شتوتغارت في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وواجه صاحب الأرض شتوتغارت الكثير من الضغط في الشوط الأول وسدد ليفركوزن أيضا في العارضة عن طريق أمين عدلي في الدقيقة التاسعة قبل أن يتقدم في الدقيقة 40 على عكس سير اللعب بهدف كريس فيهريش بعد تمريرة من أليخاندرو غريمالدو.

وأدرك الضيوف التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني عندما أرسل غرانيت تشاكا تمريرة لفيكتور بونيفاس من الجهة اليسرى ثم سدد فلوريان فيرتز كرة مباشرة سكنت الشباك. وكاد تشاكا أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة ارتدت من القائم في الدقيقة 49. وحصل الفريقان على عدة فرص؛ إذ تصدى لوكاس هرادتسكي حارس ليفركوزن ونظيره ألكسندر نوبل لعدة فرص بشكل رائع.

ع.ش/ خ.س (رويترز، أ ف ب)

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