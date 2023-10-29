الدوري الألماني: ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند يتعادل بصعوبة

استعادباير ليفركوزن قمة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما حقق فوزا صعبا (2ـ1) على ضيفه فرايبورغ، اليوم الأحد (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، في المرحلة التاسعة من المسابقة، التي شهدت أيضا تعادل بوروسيا دورتموند 3 / 3 مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت.

وعلى ملعب (باي أرينا)، افتتح فلوريان فيرتز التسجيل لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 36، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز نوح أتوبولو، حارس مرمى فرايبورغ الشاب، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60.

واشتعلت المباراة من جديد في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص فرايبورغ الفارق بواسطة مانويل غولد في الدقيقة 70، لتشهد الفترة المتبقية من اللقاء محاولات مكثفة من جانب الفريق الضيف لإدراك التعادل دون جدوى.

وبذلك، ارتفع رصيد ليفركوزن، الذي حقق فوزه الثامن مقابل تعادل وحيد دون أن يتلقى أي خسارة، إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة. في المقابل، توقف رصيد فرايبورغ، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الثامن.

انتزع بوروسيا دورتموند تعادلا قاتلا في عقر دار أينتراخت فرانكفورت

تعادل مثير في مباراة دورتموند وفرانكفورت

من جانبه، انتزع بوروسيا دورتموند تعادلا قاتلا الأحد في عقر دار أينتراخت فرانكفورت 3-3، ليحافظ على سجله خاليا من الخسارة في الدوري. وتأخر دورتموند بهدفين سجلهما المهاجم المصري عمر مرموش في الدقيقتين 8 من ركلة جزاء و24، قبل أن يعادل الكفة بهدفي النمساوي مارسيل زابيتسر (45+1) والبديل يوسوفا موكوكو (54).

وتخلف دورتموند مجددا 2-3 بعدما اهتزت شباكه عبر لاعب الوسط الدولي الجزائري فارس شايبي (68)، قبل أن يخطف هدف التعادل بفضل لعبة مشتركة بين البديلين الآخرين الهداف يوليان براندت والممرر كريم أدييمي (82).

وخسر دورتموند جهود حارسه السويسري غريغور كوبل الذي غادر الملعب في الدقيقة 26 بعدما تعرض لضربة على انفه بمرفق لا إرادي من مدافعه نيكو شلوتربيك. وهو التعادل الثالث لدورتموند هذا الموسم مقابل 6 انتصارات، وذلك قبل أسبوع من استضافته على ملعبه "فيستفالن شتاديون" مباراة الـ "كلاسيكو" بمواجهة غريمه التقليدي بايرن ميونيخ.

وبهذا التعادل بقي دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن شتوتغارت، صاحب المركز الثالث. وبقي فرانكفورت في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)