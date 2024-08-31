الدوري الألماني.. ليفركوزن يخسر للمرة الأولى بعد 35 مباراة

ألحق لايبزغ الهزيمة الأولى بنادي باير ليفركوزن بعد 35 مباراة خاضها الفريق دون خسارة ، فيما فرض فيردر بريمن التعادل السلبي على ضيفه بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

أنهى نادي لايبزغ المسيرة القياسية لمضيفه باير ليفركوزن وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت (31 أغسطس/ آب 2024) في المرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وتوج ليفركوزن في الموسم الماضي بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في مسيرته وبسجل خال من الهزائم، في ظاهرة لم تحدث من قبل في تاريخ المسابقة، قبل أن يتبع ذلك بحصد لقب كأس ألمانيا وكأس السوبر.

لكن لايبزغ نجح أخيرا في إلحاق الهزيمة الأولى بليفركوزن بعد 35 مباراة لم يذق خلالها إلا الانتصارات أو التعادلات. وقلب لايبزغ تأخره بهدفين أمام ليفركوزن إلى فوز مثير بثلاثية ليسجل انتصاره الثاني على التوالي هذا الموسم. وتعرض ماركو روزه مدرب لايبزغ للطرد بعد مضي 26 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وتقدم الهولندي جيريمي فريمبونغ بهدف لليفركوزن في الدقيقة 39 ثم أضاف الإسباني اليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للشوط الأول. وفي الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول رد السلوفيني كيفن كامبل بهدف للايبزغ.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم البلجيكي الدولي لويس أوبيندا دور البطولة، إذ سجل هدف التعادل للايبزغ في الدقيقة 58 ثم عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة .80

وتصدر لايبزغ جدول الترتيب مؤقتا برصيد ست نقاط وتوقف رصيد ليفركوزن عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

من مباراة دورتموند وبريمن صورة من: Carmen Jaspersen/dpa/picture alliance

دورتموند يخفق

أخفق فريق بوروسيا دورتموند المنقوص بتحقيق فوز ثان واكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه فيردر بريمن اليوم السبت (31 أغسطس/ آب 2024) في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وصعد دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلى الصدارة مؤقتا بعدما كان قد فاز على ضيفه فرانكفورت بهدفين دون رد في المرحلة الافتتاحية.

وعلى الرغم من أنه كان الأخطر هجوميا وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، خاصة عبر البديل كريم أديمي بتسديدة قوية بعيدة، ورأسية من نيكو شلوتربيك، فإن تصديات الحارس ميخايل تسيترير حرمته التقدّم. ولعب دورتموند منقوصا منذ الدقيقة 73 بعد طرد شلوتربيك عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وصمد دفاع بريمن القوى أمام محاولات دورتموند ليظفر صاحب الأرض بنقطة واحدة. وهذه النقطة الثانية التي يحصل بريمن عليها بعد التعادل مع مضيفه أوغسبورغ 2-2.

مباريات أخرى

بدوره، حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأوّل على ضيفه بوخوم بهدفين دون رد، سجلهما تيم كلايدينست (67) والفرنسي فرانك أونورا (78). وصعد مونشنغلادباخ إلى المركز الخامس بثلاث نقاط بعدما كان خسر في الرمق الأخير أمام باير ليفركوزن حامل اللقب 2-3 افتتاحا. في المقابل، تلقى بوخوم الخسارة الثانية بعد أولى أمام لايبزيغ 0-1.

وفي مباراة أخرى تغلّب فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم 3-1 محققا فوزه الأوّل مقابل خسارة أولى للضيف. افتتح الفرنسي هوغو إيكيتيكي التسجيل لفرانكفورت (24) قبل أن يصنع بنفسه الهدف الثاني للسويدي هوغو لارسون (33). وقلّص المهاجم المخضرم الكرواتي أندري كراماريتش النتيجة (54) لكن المصري عمر مرموش أكّد تفوّق فريقه بالهدف الثالث (56).

من جانبه، حصد فولفسبورغ أول ثلاث نقاط في فوزه على مضيفه الصاعد هولشتاين كيل بهدفين دون رد. وانتظر لاعب الوسط ماكسيميليان أرنولد 27 دقيقة لافتتاح التسجيل، ثم صنع بعد ثلاث دقائق الهدف الثاني الذي سجّله البلجيكي سيباستيان بورناو (30).

تعادل صعب لماينز

أما ماينز فخطف التعادل من مضيفه شتوتغارت 3-3 في مباراة مثيرة. تقدّم ماينز أولا عبر الفرنسي إنزو ميلو (8) وأضاف جيمي ليفيلينغ الثاني (15) قبل أن يُقلّص نديم أميري الفارق من ركلة جزاء (44) ويُعادل جوناثان بوركارت (62). واعتقد بوركارت أنه سجّل الثالث لماينز لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغى الهدف بداعي التسلل (73).

ومنح روبن تسنتنر التقدّم لشتوتغارت بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه (88)، لكن البديل ماكسيم لايتش خطف التعادل (90+4).

وهي النقطة الثانية لماينز الذي صعد إلى المركز الثاني عشر، في حين حصل شتوتغارت على أولى نقاطه في المركز الخامس عشر.

غ.غ/ خ.س (د ب أ، آ ف ب، رويترز)