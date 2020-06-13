الدوري الألماني.. ليفركوزن إلى المركز الرابع بهدية من شالكه

دخل شالكه اللقاء الذي أقيم خلف أبواب موصدة كسائر المباريات منذ عودة الدوري الألماني (بوندسليغا) في منتصف أيار/مايو بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، باحثا عن فوز أول منذ المرحلة الثامنة عشرة حين تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر في 17 كانون الثاني/يناير.
وبدا في طريقه لتحقيق ذلك على حساب منافس صلب يكافح من أجل خوض دوري الأبطال الموسم المقبل وبمعنويات مرتفعة بعد بلوغه نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكبير الثلاثاء على زاربروكن من الدرجة الرابعة 3-صفر (يلتقي في النهائي بايرن ميونيخ في الرابع من تموز/ يوليو).
لكن عقدة الفرق المضيفة تكرست منذ عودة منافسات الدوري خلف أبواب موصدة، وذلك بتلقيه هدف التعادل في الوقت القاتل بالنيران الصديقة.
بايرن يسير بثبات نحو حسم اللقب
ووحده بايرن ميونيخ الذي يسير بثبات نحو لقبه الثامن تواليا، فاز في معقله، في حين انتهت ست مباريات بفوز الضيوف واخرتان بالتعادل في هذه المرحلة التي اختتمت اليوم الأحد (14 يونيو/ حزيران 2020) بصعود ليفركوزن الى المركز الرابع وحيدا بفارق نقطة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ نتيجة خسارة الأخير السبت أمام بايرن 1-2.
وبعد شوط أول عقيم، استهل شالكه الثاني بأفضل طريقة بحصوله على ركلة جزاء بعد أن ارتدت الكرة من يد البوركيني إدموند تابسوبا في المنطقة المحرمة، فانبرى لها دانيال كاليجيوري بنجاح (51).
وضغط ليفركوزن بعد الهدف سعيا للتعادل وحصل على عدد من الفرص من دون أن ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حتى الدقيقة 81 حين حول المدافع الإسباني خوان ميراندا الكرة بالخطأ في مرمى فريقه لحظة اعتراضه كرة عرضية للبرازيلي ويندل.
أوغسبورغ يخطو للبقاء في الدرجة الأولى
وحقق أوغسبورغ فوزا مصيريا لاستمراره في دوري الدرجة الأولى بتغلبه على مضيفه ماينتس 1-صفر. ودخل أوغسبورغ اللقاء في المركز الرابع عشر مباشرة أمام ماينتس بفارق نقطة، لكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني في ست مراحل منذ استئناف الموسم منتصف أيار/مايو، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن منطقة الخطر قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، وذلك بفضل هدف سجله قبل انقضاء دقيقة من عمر اللقاء، عبر فلوريان نييدرلشنر.
لاعب ماينتس، جان فليب ماتيتا يتصدى لكرة عالية
وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يسجل فيها أوغسبورغ هدفا في الدقيقة الأولى من اللقاء، معادلا بذلك انجازا لم يحققه سابقا سوى دويسبورغ موسم 1974-1975 وزاربروكن موسم 1985-1986 بحسب "أوبتا" للاحصائيات الرياضية. وبعد أن يلتقي هوفنهايم في المرحلة المقبلة، يخوض أوغسبورغ مواجهة قد تقرر موسمه ضد فورتونا دوسلدورف السادس عشر، قبل أن يختتم المشوار أمام لايبتسيغ على أرضه.
أما ماينتس الذي سقط أمام أوغسبورغ للمواجهة الرابعة تواليا (إحداها في الكأس)، فيبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الخطر، وستكون بانتظاره مواجهات شاقة للغاية في المراحل الثلاث المقبلة ضد بوروسيا دورتموند الثاني، فيردر بريمن الذي يصارع أيضا من أجل البقاء (يحتل المركز السابع عشر)، وباير ليفركوزن الذي يقاتل من أجل البقاء في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.
ولم تقتصر خسارة ماينتس على نتيجة اللقاء، بل فقد جهود جناحه النيجيري تايوو أوونييّ، المعار إليه من ليفربول الإنكليزي، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطرة في الرأس خلال الشوط الأول، ما استدعى نقله الى المستشفى، بحسب ما أفاد النادي.
وبقي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما ممددا من دون حراك بعد التحام بالرأس مع مدافع أوغسبورغ فيليكس أودووكاي، ونُقِل على حمالة بعد تلقيه الإسعافات الأولية، لكن فريقه أكد أنه كان متجاوبا مع المسعفين. وطمأن المدرب آخيم بايارلورتسر بأنه "استعاد وعيه ويتذكر ما حصل معه. يعاني من ارتجاج كبير ويحتاج للبقاء في المستشفى".
م.أ.م/ ع.ش ( أ ف ب، د ب أ)
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
فوز ساحق على "الأرض الحمراء"
إحدى أولى المواجهات بين الغريمين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند انتهت بفوز كبير لأسود ويستفاليا، حين فاز دورتموند عام 1967 برباعية نظيفة على الفريق البافاري في ملعب "الأرض الحمراء" الشهير في مدينة دورتموند. بالمناسبة كانت أرضية الملعب من العشب الأخضر كبقية الملاعب وعلى خلاف تسميته.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
سيناريو الفوز الأكبر
لا ينسى عشاق بايرن يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، حين كتب "هداف الأمة" غيرد مولر (الثاني من اليسار في الصورة) سيناريو أقسى خسارة في تاريخ دورتموند أمام بايرن. إذ سجل للفريق البافاري أربعة أهداف في المباراة التي انتهت بـ11 لبايرن مقابل هدف يتيم لدورتموند. وهو أكبر فوز لبايرن في منافسات البوندسليغا.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
كيف يمكن له أن يفشل في التسجيل؟
هذا السؤال طرح آنذاك الكثير من عشاق دورتموند وبايرن على حد سواء بعد أن قام مهاجم دورتموند فرانك ميل (يسار الصورة) بمراوغة حارس مرمى بايرن جان ماري- بفاف في المباراة بين الفريقين في التاسع من آب/ أغسطس 1986. وفيما كان الجميع ينتظر هدف ميل في المرمى الفارغ، سدد مهاجم دورتموند الكرة إلى قائم المرمى بعد أن أراد التسجيل بحركة فنية، لكن عبثاً...
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
أيها البكّاء!
كان لاعب دورتموند أندرياس مولر (يمين الصورة) شخصية غريبة على أرض الملعب، يتألق تارة بمهاراته الرائعة، ويثير الجدل تارة أخرى بسقوطه المصطنع، ما دفع لوتار ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ إلى التشنيع به خلال مباراة بين الفريقين عام 1997، إذ قام بحركة بيديّه تعني أن مولر ليس سوى شخص ضعيف سريع البكاء، ما أثر على علاقتهما حتى في صفوف منتخب ألمانيا.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
من حارس مرمى إلى لاعب الكونغ فو
حارس بايرن السابق أوليفر كان لم يكن يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع لاعبي دورتموند. في إحدى المباريات بين الفريقين بنيسان/ أبريل 1999 كان الحارس العملاق عدائياً للغاية. إذ قفز بحركة كونغ فو مؤلمة باتجاه مهاجم دورتموند السويسري ستيفان تشابوسات، الذي تفاداها في اللحظة الأخيرة. كما أمسك كان بمهاجم دورتموند الآخر هايكو هيرليش من رقبته.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
معركة للمتهورين
المباراة التي جمعت الفريقين في نيسان/ أبريل 2001 كانت حامية بكل المقاييس، ولم يسبق لأي مباراة بينهما أن شهدت مثل هذه الخشونة المتبادلة في اللعب. إذ أشهر الحكم بطاقته الحمراء ثلاث مرات، والصفراء 13 مرة في المباراة التي تحولت إلى سلسلة طويلة من التوقفات بسبب المخالفات.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
مواجهة عدائية
استمر التنافس المحموم بين الفريقين في مطلع الألفية أيضاً. كان مهاجم ميونيخ البرازيلي جيوفاني إلبر (يسار الصورة) من الشخصيات المرحة، لكن حارس بروسيا دورتموند ينس ليمان، المعروف بالمحرض، نجح في استفزاز إلبر في شباط/ فبراير 2002. وخلّدت الصورة هذه المواجهة العدائية بين الاثنين.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
مهاجم يحمي شباك دورتموند
في المباراة بين الفريقين بتشرين الثاني/ نوفمبر 2002 أُجبر مهاجم دورتموند التشيكي يان كولر على حراسة عرين أسود ويستفاليا، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء يوجه الحارس ينس ليمان. وعلى الرغم من تمكنه من صد عدة كرات، إحداها لميشائيل بالاك، إلا أن الفريق البافاري فاز في النهاية بهدفين كانا قد سُجلا في مرمى ليمان مقابل هدف واحد.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
أيما إذلال!
فاز بروسيا دورتموند بنهائي كأس ألمانيا عام 2012 في مباراة كانت أقرب ما تكون إلى درس قاسٍ للنادي البافاري، إذ سجل أسود ويستفاليا خمسة أهداف في شباك بايرن مقابل هدفين. وتحدثت الصحف الألمانية حينئذٍ عن تمكن دورتموند من إذلال الفريق البافاري.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
آرين روبن وهدفه الذهبي
كان ذلك الإنجاز الأكبر للعملاق البافاري بعد أن حسم نهائي أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن عام 2013 على حساب دورتموند. وسجل هدف الفوز نجم بايرن السابق الهولندي آرين روبن لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد. في ذلك الموسم حقق البافاري الثلاثية التاريخية ليتربع على عرش المجد الأوروبي.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
السمعة أولاً
يمكن وصف كأس السوبر الألماني بأنه من الألقاب الصغيرة. ولم يكن الفائز بلقب الدوري أو لقب كأس ألمانيا يعيره أهمية كبيرة. عادة ما تكون هذه المباراة بمثابة اختبار لموسم جديد. لكن في مباراة كأس السوبر عام 2016 كانت الأجواء متوترة ومثيرة للغاية. في النهاية فاز بايرن بهدفين مقابل لا شيء لدورتموند.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
حصيلة ثقيلة
في المباراة التي جمعت الفريقين بآذار/ مارس 2018 أدخل بايرن نصف دزينة من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند، ليثبت من جديد أنه سيد الكرة الألمانية. وتكشف الإحصائيات أن 99 مباراة بين الفريقين حصيلتها: 45 فوزاً لبايرن، و25 انتصاراً لدورتموند، و29 مباراة انتهت بالتعادل.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
صفعة بافارية
انتهت المواجهة المائة بين قطبي الكرة الألمانية التي جرت في أبريل/ نيسان 2019 بخماسية نظيفة للبافاريين سحقت طموحات دورتموند باللقب، فقد كان قبلها متصدراً لجدول الترتيب. وفي نهاية الموسم خطف بايرن لقب الدوري. وفي المباراة التي تلتها كرر بايرن الفوز على ملعبه برباعية نظيفة.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
مدرجات خالية
اللقاء 102 بين الناديين سيتذكره عشاق الكرة بشكل خاص، إذ سيجري بدون جمهور بسبب جائحة كورونا وتداعياتها. ويتسلح دورتموند الذي لم يخسر على ملعبه هذا الموسم، بمهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند وهو متعطش للانتقام لنفسه بعد خسارة جولة الذهاب. وتميل الكفة لصالح بايرن في المحصلة، إذ فاز بـ 47 مباراة، بينما لم يفز دورتموند سوى بـ25 وتعادلا في 29 مباراة.