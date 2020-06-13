الدوري الألماني.. ليفركوزن إلى المركز الرابع بهدية من شالكه

دخل شالكه اللقاء الذي أقيم خلف أبواب موصدة كسائر المباريات منذ عودة الدوري الألماني (بوندسليغا) في منتصف أيار/مايو بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، باحثا عن فوز أول منذ المرحلة الثامنة عشرة حين تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر في 17 كانون الثاني/يناير.

وبدا في طريقه لتحقيق ذلك على حساب منافس صلب يكافح من أجل خوض دوري الأبطال الموسم المقبل وبمعنويات مرتفعة بعد بلوغه نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكبير الثلاثاء على زاربروكن من الدرجة الرابعة 3-صفر (يلتقي في النهائي بايرن ميونيخ في الرابع من تموز/ يوليو).

لكن عقدة الفرق المضيفة تكرست منذ عودة منافسات الدوري خلف أبواب موصدة، وذلك بتلقيه هدف التعادل في الوقت القاتل بالنيران الصديقة.

بايرن يسير بثبات نحو حسم اللقب

ووحده بايرن ميونيخ الذي يسير بثبات نحو لقبه الثامن تواليا، فاز في معقله، في حين انتهت ست مباريات بفوز الضيوف واخرتان بالتعادل في هذه المرحلة التي اختتمت اليوم الأحد (14 يونيو/ حزيران 2020) بصعود ليفركوزن الى المركز الرابع وحيدا بفارق نقطة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ نتيجة خسارة الأخير السبت أمام بايرن 1-2.

وبعد شوط أول عقيم، استهل شالكه الثاني بأفضل طريقة بحصوله على ركلة جزاء بعد أن ارتدت الكرة من يد البوركيني إدموند تابسوبا في المنطقة المحرمة، فانبرى لها دانيال كاليجيوري بنجاح (51).

وضغط ليفركوزن بعد الهدف سعيا للتعادل وحصل على عدد من الفرص من دون أن ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حتى الدقيقة 81 حين حول المدافع الإسباني خوان ميراندا الكرة بالخطأ في مرمى فريقه لحظة اعتراضه كرة عرضية للبرازيلي ويندل.

أوغسبورغ يخطو للبقاء في الدرجة الأولى

وحقق أوغسبورغ فوزا مصيريا لاستمراره في دوري الدرجة الأولى بتغلبه على مضيفه ماينتس 1-صفر. ودخل أوغسبورغ اللقاء في المركز الرابع عشر مباشرة أمام ماينتس بفارق نقطة، لكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني في ست مراحل منذ استئناف الموسم منتصف أيار/مايو، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن منطقة الخطر قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، وذلك بفضل هدف سجله قبل انقضاء دقيقة من عمر اللقاء، عبر فلوريان نييدرلشنر.

لاعب ماينتس، جان فليب ماتيتا يتصدى لكرة عالية

وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يسجل فيها أوغسبورغ هدفا في الدقيقة الأولى من اللقاء، معادلا بذلك انجازا لم يحققه سابقا سوى دويسبورغ موسم 1974-1975 وزاربروكن موسم 1985-1986 بحسب "أوبتا" للاحصائيات الرياضية. وبعد أن يلتقي هوفنهايم في المرحلة المقبلة، يخوض أوغسبورغ مواجهة قد تقرر موسمه ضد فورتونا دوسلدورف السادس عشر، قبل أن يختتم المشوار أمام لايبتسيغ على أرضه.

أما ماينتس الذي سقط أمام أوغسبورغ للمواجهة الرابعة تواليا (إحداها في الكأس)، فيبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الخطر، وستكون بانتظاره مواجهات شاقة للغاية في المراحل الثلاث المقبلة ضد بوروسيا دورتموند الثاني، فيردر بريمن الذي يصارع أيضا من أجل البقاء (يحتل المركز السابع عشر)، وباير ليفركوزن الذي يقاتل من أجل البقاء في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

ولم تقتصر خسارة ماينتس على نتيجة اللقاء، بل فقد جهود جناحه النيجيري تايوو أوونييّ، المعار إليه من ليفربول الإنكليزي، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطرة في الرأس خلال الشوط الأول، ما استدعى نقله الى المستشفى، بحسب ما أفاد النادي.

وبقي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما ممددا من دون حراك بعد التحام بالرأس مع مدافع أوغسبورغ فيليكس أودووكاي، ونُقِل على حمالة بعد تلقيه الإسعافات الأولية، لكن فريقه أكد أنه كان متجاوبا مع المسعفين. وطمأن المدرب آخيم بايارلورتسر بأنه "استعاد وعيه ويتذكر ما حصل معه. يعاني من ارتجاج كبير ويحتاج للبقاء في المستشفى".

م.أ.م/ ع.ش ( أ ف ب، د ب أ)