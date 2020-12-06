 الدوري الألماني- لايبزيغ يواصل انتصاراته وشتوتغارت يكتسح دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.12.2020

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رياضة

الدوري الألماني- لايبزيغ يواصل انتصاراته وشتوتغارت يكتسح دورتموند

صعد لايبزيغ موقتًا إلى صدارة البوندسليغا بفوزه على فيردر بريمن، فيما ألحق شتوتغارت بفريق بوروسيا دورتموند هزيمة مدوية وغير متوقعة.

هزيمة جديدة لفريق دورتموند

هزيمة جديدة لفريق دورتموند

أحرز شتوتغارت العائد للبطولة ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق ليكتسح مضيفه بروسيا دورتموند 5-1 في الجولة 11 بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول) ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة خارج ملعبه هذا الموسم.

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وضع مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب شرطا للعودة من أجل تدريب فريقه السابق بوروسيا دورتموند. كلوب الذي تربطه علاقة قوية مع دورتموند كشف أيضا عن خططه المستقبلية ورغبته في خوض تجارب خاصة بعيدا عن عالم كرة القدم.

فيما واصل دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام فرانكفورت، احتفظ بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" إثر تعادله المثير مع لايبزيغ. تفاصيل المرحلة العاشرة في التقرير التالي.

وبدأ شتوتغارت بقوة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تدخل من إيمري جان على ماتيو كليموفيز وأرسل سيلاس وامانغيتوكا الحارس رومان بيركي في الاتجاه الخاطئ.

وضغط الفريق الضيف لتعزيز تقدمه لكن دورتموند، بدون مهاجمه إيرلينغ هالاند، أدرك التعادل عكس مجريات اللعب عندما سدد جيوفاني رينا كرة من فوق حارس شتوتغارت بعد تمريرة عرضية متقنة من رفائيل غيريرو.

لكن غيريرو ارتكب خطأ عند حدود منطقة الجزاء استغله وامانغيتوكا ليحرز هدفه السابع هذا الموسم في الدقيقة 53. وجعل فيليب فورستر، النتيجة 3-1 عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يضيف زميله الشاب تانغاي كوليبالي الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق.

واستغل نيكولاس غونزاليز الانهيار في دفاع دورتموند ليحرز الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتراجع دورتموند، الذي فشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة بانتظار استكمال الجولة، متقدما بنقطتين على شتوتغارت الذي قفز للمركز السادس مؤقتا برصيد 17 نقطة.

بينما تقدم لايبزيغ إلى صدارة البوندسليغا مؤقتا بالفوز 2-صفر على ضيفه فيردر بريمن ليتفوق بفارق نقطة على بايرن ميونيخ.

وحصل لايبزيغ، الذي فاز في جميع مبارياته الست على ملعبه هذا الموسم، على ركلة جزاء نفذها مارسيل زابيتسر بنجاح في الدقيقة 26. وضاعف داني أولمو الفارق في الدقيقة 41.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 24 نقطة بينما يملك بايرن، الذي يلتقي مساء السبت مضيفه أونيون برلين، 23 نقطة. في حين تجمد رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

فرحة لاعبي لايبزيغ، بينما الحسرة تبدو بوضوح على ماركو فريدل لاعب بريمن.

فرحة لاعبي لايبزيغ، بينما الحسرة تبدو بوضوح على ماركو فريدل لاعب بريمن.

وفي بقية المباريات تعادل هرتا برلين مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف للفرنسي ماتيو غندوزي (47)، مقابل هدف السويسري بريل إيمبولو (70). في حين فاز كولونيا على مضيفه ماينز 1-صفر، وفاز فرايبورغ على أرمينيا بيليفيلد 2-صفر.

وتختتم الجولة 11 غدا الأحد حيث يلعب أوغسبورغ مع شالكه، وباير ليفركوزن مع هوفنهايم.

إ.ع/ص.ش (رويترز، أ ف ب)

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