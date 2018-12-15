 الدوري الألماني- لايبزيغ يكتسح ماينز وفرانكفورت يهزم ليفركوزن | عالم الرياضة | DW | 16.12.2018

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عالم الرياضة

الدوري الألماني- لايبزيغ يكتسح ماينز وفرانكفورت يهزم ليفركوزن

نجح لايبزيغ وفرانكفورت في استعادة توازنهما في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). فتمكن لايبزيغ من تحقيق فوز عريض على ماينز بينما نجح فرانكفورت من الفوز بصعوبة على أينتراخت فرانكفورت في ختام الجولة 15 بالبوندسليغا.

Fußball Bundesliga Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (Getty Images/AFP/D. Roland)

لاعبو فرانكفورت يتبادلون التهاني بينما الحزن يرتسم على وجه كريم بلعربي لاعب ليفركوزن

استعاد نادي لايبزيغ، وصيف بطل الموسم قبل الماضي، توازنه بفوزه الكبير على ضيفه ماينز 4-1 اليوم الأحد (16 ديسمبر/ كانون الأول 2018) في الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين لايبزيغ بفوزه إلى مهاجميه الدوليين الدنماركي يوسف بولسن والألماني تيمو فيرنر، اللذين تناوبا على تسجيل الأهداف الأربعة بمعدل ثنائية لكل منهما. وعوض لايبزيغ خسارته المذلة أمام مضيفه فرايبورغ صفر-3 في الجولة الماضية، وعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، مقابل 19 نقطة لماينز العاشر، والذي مني بخسارته السادسة.

Bundesliga: Leipzig-Mainz (Getty Images/AFP/R. Michael)

فيرنر وبولسن سجل كل واحد منهما هدفين في مرمى ماينز

فرانكفورت يفوز بصعوبة على ليفركوزن

مختارات

حقق بايرن ميونيخ فوزه الثاني عشر على التوالي على هانوفر بالدوري الألماني، وقلص البافاري الفارق مع دورتموند مؤقتا، عندما أكتسح هانوفر الضعيف. بينما أنهى ماريو غوميز صيامه الطويلة عن التهديف وأهدى شتوتغارت فوزا على برلين. (15.12.2018)

قاد تيمو فيرنر فريقه لايبزيغ للفوز بهدفين لصفر على بروسيا مونشنغلادباخ المتألق، ليتمكن من التقدم إلى المركزالثالث في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم. فيما أهدر أينتراخت فرانكفورت فرصة التقدم إلى أول ثلاثة مراكز. (02.12.2018)

وفي ختام مباريات الجولة 15 بالدوري الألماني (بوندسليغا)، استعاد أينتراخت فرانكفورت هو الآخر توازنه بفوزه الصعب على ضيفه باير ليفركوزن 2-1. تقدم فرانكفورت في الشوط الأول بهدف عبر الأنغولي الأصل داني دا كوستا، وأضاف الصربي فيليب كوستيتش الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني، قبل أن يقلص الدولي المغربي الأصل كريم بلعربي الفارق لبايرليفركوزن في الدقيقة 65.

وعاد أينتراخت فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين فحقق فوزه الثامن هذا الموسم معززا موقعه في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما مني باير ليفركوزن بخسارته السابعة، الأولى في مبارياته الأربع الأخيرة (فوزان وتعادل) فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويتصدر بروسيا دورتموند المسابقة برصيد 39 نقطة بعدما انتصر للمرة السادسة على التوالي أمس السبت 2-1 على فيردر بريمن. ويأتي بايرن ميونيخ حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 30 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني.

ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب)

  • Ausrüster der Bundesliga 16/17 Bayern Münchens Mats Hummels

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    تعتبر شركة أديداس المزود الرئيسي لنادي بايرن ميونيخ باللوازم الرياضية. تدفع الشركة الألمانية حوالي 25 مليون يورو لخزينة بطل الدوري الألماني. مبلغ قليل نسبيا مقارنة مع تدفعه أديداس لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يتلقى مبلغا يفوق ما يحصل عليه بايرن ميونيخ بحوالي أربع مرات.

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    شركة أديداس تزود أيضا فريق شالكه بكل ما يحتاجه لاعبوه من لوازم رياضية.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    يعتبر فريق دورتموند أقوى منافس لفريق بايرن ميونيخ في الدوري الألماني. وصيف بطل الدوري يقتني لوازمه الرياضية من شركة بوما، وهي أقوى شركة منافسة لشركة أديداس في ألمانيا.

  • Mario Götze beim FC Bayern

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    عاد ماريو غوتسه إلى صفوف فريقه الأم بوروسيا دورتموند الذي يرتبط بعقد مع شركة بوما، لكن غوتسه يرتبط شخصيا بعقد مع شركة نايكي. وهو الأمر الذي تسبب له في حرج مع ناديه السابق بايرن ميونيخ عندما تم تقديمه للجمهور البافاري عقب انتقاله قبل ثلاث سنوات إلى بايرن ميونيخ، حيث ارتدى في أول ظهور له في ميونيخ قميصا يحمل اسم الشركة الأمريكية.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    ستة أندية في الدوري الألماني ترتبط بعقد شراكة مع شركة نايكي. من بين هؤلاء الوافد الجديد على البوندسليغا نادي إر بي لا يبتسيغ.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    أندية فيردر بريمن وأينتراخت فرانكفورت وأوغسبورغ بالإضافة إلى نادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين ترتبط بدورها بعقود شراكة مع شركة نايكي الأمريكية.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    نايكي تزود أيضا فريق فولفسبورغ بكل ما يحتاجه من لوازم رياضية. الشركة الأمريكية تمني النفس بأن ينجح فولفسبورغ في العودة للمنافسة في إحدى المنافسات الأوروبية، بعدما أخفق في ذلك الموسم الماضي.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    مهما كان اسم الشركة التي تزود أندية الدوري الألماني باللوازم الرياضية، فإن الأندية تتوقع منها ملابس رياضية عالية الجودة. فتمزق القمصان الرياضية خلال المباريات مثلا يضع الشركة والنادي على السواء في حرج.

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    اختار نادي فرايبورغ العائد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) أن يرتبط بعقد شراكة مع شركة هومل (Hummel) الدنماركية.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    صحيح أن شركات أديداس وبوما ونايكي تستحوذ على نصيب الأسد في صفقات تزويد أندية الدوري الألماني باللوازم الرياضية، لكن هناك شركات صغيرة واعدة استطاعت أن تأخذ نصيبها في هذه السوق، كما هو الشأن بالنسبة لشركة جاكو التي ترتبط بعقد شراكة مع نادي باير ليفركوزن ودارمشتات.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    شركة إيريما (Erima) التي تزود لاعبي نادي كولونيا بالملابس الرياضية تنتمي أيضا إلى عينة الشركات الصغيرة.

    الكاتب: ديرك كاوفمان/ع.ش


مختارات

الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

تتصارع شركات صناعة اللوازم الرياضية الأوروبية والأمريكية على الفوز بعقود "دسمة" مع أندية الدوري الألماني (بوندسليغا). كل شركة تحاول الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة في سوق تقدر الأرباح فيها بالملايين. (25.08.2016)  

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