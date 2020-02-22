الدوري الألماني- لايبزيغ يكتسح شالكه ويواصل مطاردة بايرن

اكتسح فريق لايبزيغ مستضيفه شالكه 5- صفر مساء اليوم السبت (22 فبراير/ شباط 2020) في مباراتهما بالجولة 23 بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ليواصل الفريق مشواره نحو الصدارة، إذ يتأخر بنقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر.
وأخطأ ألكسندر نوبل حارس شالكه في تقدير تسديدة مارسيل زابيتسر ليتقدم الفريق الضيف بعد 50 ثانية فقط.
وانتظر لايبزيغ نحو ساعة ليضيف الهدف الثاني عبر تيمو فيرنر، الذي أحرز هدف الفوز على توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، محرزا هدفه ال 21 في الدوري بتسديدة غيرت اتجاهها قليلا.
وآنهى مارسيل هالستنبرغ آمال شالكه في العودة بتسجيل هدف لايبزيغ الثالث في الدقيقة 68 قبل أن يكمل أنخيلينيو وإميل فورزبيرغ أكبر فوز على الإطلاق للايبزيغ خارج أرضه في الدوري.
وظهرت المشاكل الكبيرة في هجوم شالكه، الذي لم يفز في آخر خمس مباريات في الدوري، ولم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول. وأحرز الفريق هدفا واحدا في المباريات الخمس التي لم يفز فيها.
ويملك لايبزيغ 48 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن حامل اللقبالذي انتصر 3-2 على ضيفه بادربورن أمس الجمعة. ويأتي بروسيا دورتموند ثالثا برصيد 45 نقطة عقب انتصاره 2-صفر على مستضيفه فيردر بريمن اليوم السبت.
ص.ش/ م.م (رويترز)
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لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة
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لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة
أشار مؤلفو الدراسة إلى أن لأيبزغ لديها افاق أفضل للمستقبل بين المدن الثلاثين بسبب الديناميكية الكبيرة التي تتمتع بها وجاذبيتها العالية للكفاءات. وهذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها مدينة في شرق المانيا المركز التاني مع العلم أن عد د سكانها ارتفع بنسبة 10 بالمائة بين 2011 و 2015.
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لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة
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لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة
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لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة
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لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة
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لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة
احتلت مدينة غيلسنكيرشن في منطقة الرور زيل القائمة بدلا من كيمنتس. هناك مدن أخرى في ولاية شمال الراين ويستفاليا تعاني أيضا من تغيرات هيكلية لم تكتمل بعد. هكذا تنظر الدراسة أيضا إلى فوبرتال ومونشنغلادباخ وبوخوم ودويسبورغ. تحتل 8 من بين 13 مدينة في الولاية الأكثر كثافة بالسكان الثلث الأخير من القائمة. سفين تونيجيس/ طرفة الفضلي