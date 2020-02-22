 الدوري الألماني- لايبزيغ يكتسح شالكه ويواصل مطاردة بايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.02.2020

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رياضة

الدوري الألماني- لايبزيغ يكتسح شالكه ويواصل مطاردة بايرن

حقق فريق لايبزيغ أكبر انتصار له خارج أرضه في الدوري الألماني واكتسح مضيفه شالكه، الذي لم يفز في آخر خمس مباريات. وضيق لايبزيغ الفارق مع بايرن متصدر البطولة، وتقدم على دورتموند صاحب المركز الثالث.

تسديدة تيمو فيرنر جاء منها الهدف الثاني لفريق لايبزيغ في فوزه على شالكه 5/ صفر

لايبزيغ يفوز على شالكه في معقله بغيلزنكيرشن ويضيق الفارق مع بايرن إلى نقطة واحدة في صراعهما على صدارة الدوري الألماني

اكتسح فريق لايبزيغ مستضيفه شالكه 5- صفر مساء اليوم السبت (22 فبراير/ شباط 2020) في مباراتهما بالجولة 23 بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ليواصل الفريق مشواره نحو الصدارة، إذ يتأخر بنقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وأخطأ ألكسندر نوبل حارس شالكه في تقدير تسديدة مارسيل زابيتسر ليتقدم الفريق الضيف بعد 50 ثانية فقط.

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وانتظر لايبزيغ نحو ساعة ليضيف الهدف الثاني عبر تيمو فيرنر، الذي أحرز هدف الفوز على توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، محرزا هدفه ال 21 في الدوري بتسديدة غيرت اتجاهها قليلا.

وآنهى مارسيل هالستنبرغ آمال شالكه في العودة بتسجيل هدف لايبزيغ الثالث في الدقيقة 68 قبل أن يكمل أنخيلينيو وإميل فورزبيرغ أكبر فوز على الإطلاق للايبزيغ خارج أرضه في الدوري.

وظهرت المشاكل الكبيرة في هجوم شالكه، الذي لم يفز في آخر خمس مباريات في الدوري، ولم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول. وأحرز الفريق هدفا واحدا في المباريات الخمس التي لم يفز فيها.

ويملك لايبزيغ 48 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن حامل اللقبالذي انتصر 3-2 على ضيفه بادربورن أمس الجمعة. ويأتي بروسيا دورتموند ثالثا برصيد 45 نقطة عقب انتصاره 2-صفر على مستضيفه فيردر بريمن اليوم السبت.

ص.ش/ م.م (رويترز)

  • Deutschland Frauenkirche München (picture-alliance/Chromorange/A. Gravante)

    لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة

    رغم أوجه التشابه بين المدن موضوع الدراسة، فإن ميونيخ تربعت على رأس القائمة على صعيد مدى الجاهزية والاستعداد للمستقبل، هذا ما خلصت إليه دراسة أجراها معهد هامبورج للاقتصاد العالمي وشملت أكبر المدن الألمانية.

  • Panorama Skyline Leipzig City (Fotolia/industrieblick)

    لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة

    أشار مؤلفو الدراسة إلى أن لأيبزغ لديها افاق أفضل للمستقبل بين المدن الثلاثين بسبب الديناميكية الكبيرة التي تتمتع بها وجاذبيتها العالية للكفاءات. وهذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها مدينة في شرق المانيا المركز التاني مع العلم أن عد د سكانها ارتفع بنسبة 10 بالمائة بين 2011 و 2015.

  • Deutschland Wohnhaus in Frankfurt (picture-alliance/dpa)

    لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة

    لفترة طويلة تربعت فرانكفورت على قائمة الترتيب، إلى أن أزاحتها ميونخ من رأس القائمة. وفي الترتيب الحالي أنتقلت "مانهاتن ألمانيا" من المركز الرابع إلى الثالث، يأتي ذلك بفضل التحسن في أدائها الإقتصادي على عدة أصعدة في مقدمتها مناخ الأعمال وفرص التعليم وإلابتكار.

  • Heißluftballon an der Frauenkirche in Dresden (Picture alliance/ZB/J. Kalaene)

    لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة

    وفقاً للقائمين على الدراسة، تتمتع دريسدن بأعلى معدل للولادة في المانيا، ومن هنا ينظر لها بعين أمل للمستقبل في بلد فقير بالولادات. وقد حلل الباحثون في هذا الإطار مقومات العيش وظروف التعليم والإبتكار التي تظهر مزيدا من التحسن منذ عام 2008.

  • Deutschland | Skyline Berlin | Nikolaiviertel mit Fernsehturm (picture-alliance/R. Schlesinger)

    لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة

    جاء ترتيب العاصمة برلين في المركز الخامس على مستوى ألمانيا والثالث على مستوى شرق البلاد بعد لايبزغ ودريسدن، الجدير بالذكر أن برلين هي واحدة من المدن الأكثر ديناميكية في البلاد، رغم أن النمو الاقتصادي فيها أقل من المتوسط.

  • Hamburg Mondaufgang über dem Hafen (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة

    تعتبر مدينة هامبورج مكان جيد للعيش حاليا وفي المستقبل، هذا ما أكدته الدراسة حول إستقرار مستوى مقومات العيش والعمل في المدينة، وينطبق الأمر نفسه على كولونيا وفيسبادن وشتوتغارت التي تقع ايضاً على هذا المستوى.

  • Gelsenkirchen Fußgängerzone (Imago/biky)

    لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة

    احتلت مدينة غيلسنكيرشن في منطقة الرور زيل القائمة بدلا من كيمنتس. هناك مدن أخرى في ولاية شمال الراين ويستفاليا تعاني أيضا من تغيرات هيكلية لم تكتمل بعد. هكذا تنظر الدراسة أيضا إلى فوبرتال ومونشنغلادباخ وبوخوم ودويسبورغ. تحتل 8 من بين 13 مدينة في الولاية الأكثر كثافة بالسكان الثلث الأخير من القائمة. سفين تونيجيس/ طرفة الفضلي


مختارات

لايبزغ تطارد ميونيخ على لقب أفضل مدينة

وضعت دراسة المانية 30 مدينة تحت عدستها لتقييم ظروف العيش والمستقبل فيها. بعض المدن يذكر ترتيبها في القائمة بترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، غير أن هناك الكثير من المفاجآت. (23.09.2017)  

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