 الدوري الألماني.. لايبزيغ يضرب بقوة وليفركوزن يكتفي بالتعادل | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.09.2020

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رياضة

الدوري الألماني.. لايبزيغ يضرب بقوة وليفركوزن يكتفي بالتعادل

فاز رازن بال شبورت لايبزيغ على ضيفه ماينتس ليستهل الفريق مشواره في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بنجاح بعد رحيل مهاجمه تيمو فيرنر. وفي المباراة الثانية تعادل فولفسبورغ بدون أهداف مع ضيفه باير ليفركوزن.

صانع ألعاب لايبزيغ إيميل فورسبيرغ (وسط) يحتفل رفقة زملائه بهدف السبق في مرمى ماينتس

استهل فريق لايبزيغ الموسم الكروي الجديد بفوز مستحق على ماينتس

استهل فريق لايبزيغ حملته في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ماينتس (3/1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2020) في اختتام مباريات الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل فولفسبورغ مع باير ليفركوزن سلبيا.

وأنهى لايبزيغ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيميل فورسبيرغ في الدقيقة 17 من ركلة جزاء ويوسف بولسن في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني، سجل ماينتس هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 48 عن طريق جون فيليب ماتيتا، قبل أن يضيف لايبزيغ الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق أمادو هايدارا. وحصد لايبزيغ بذلك أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم .

وعن خسارة الفريق لجهود فيرنر، قال المدير الفني لفريق لايبزيغ يوليان ناغلسمان "لا يخف على أحد بأننا نريد مهاجما آخر لأن الموسم سيكون متطلبا، لكن مهاجمينا قاموا اليوم بعمل جيد. لو نجحنا في ترجمة جميع فرصنا، لسجلنا سبعة أو ثمانية أهداف".

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Peter Steffen/dpa/picture-alliance)

مختارات

وجه فريق بايرن ميونخ، حامل اللقب، إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه، بعدما افتتح منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز كبير على ضيفه شالكه بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الأولى من الدوري.

يستهل نادي بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الألماني في الأعوام الثمانية الأخيرة أمام شالكه، في موسم يكشف عن وجوه شابة جديدة، فمن أفضل خمسة وجوه شابة في بوندسليغا؟ وما الآمال المنوطة بهم؟

وحذر ناغلسمان لاعبيه بأن عليهم تقديم أفضل ما لديهم إذا أرادوا الفوز بمباراتهم المقبلة ضد باير ليفركوزن الذي افتتح موسمه بتعادل سلبي مع مضيفه فولفسبورغ في ظهوره الأول من دون نجمه كاي هافرتس المنتقل الى تشلسي على غرار فيرنر.

ورأى ناغلسمان أن ليفركوزن "خصم صعب، وبالتالي علينا أن نكون أفضل بقليل من اليوم".

وتعادل فولفسبورغ بدون أهداف مع ضيفه باير ليفركوزن وكان صاحب الأرض هو الطرف الأفضل في الشوط الأول لكن الوضع تغير بعد الاستراحة. وفشل ليفركوزن في هز شباك فولفسبورغ لأول مرة بعد 35 مباراة متتالية.

م.أ.م/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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