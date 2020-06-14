الدوري الألماني.. لايبزيغ يضرب بقوة وليفركوزن يكتفي بالتعادل

استهل فريق لايبزيغ حملته في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ماينتس (3/1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2020) في اختتام مباريات الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل فولفسبورغ مع باير ليفركوزن سلبيا.

وأنهى لايبزيغ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيميل فورسبيرغ في الدقيقة 17 من ركلة جزاء ويوسف بولسن في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني، سجل ماينتس هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 48 عن طريق جون فيليب ماتيتا، قبل أن يضيف لايبزيغ الهدف الثالث في الدقيقة 51 عن طريق أمادو هايدارا. وحصد لايبزيغ بذلك أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم .

وعن خسارة الفريق لجهود فيرنر، قال المدير الفني لفريق لايبزيغ يوليان ناغلسمان "لا يخف على أحد بأننا نريد مهاجما آخر لأن الموسم سيكون متطلبا، لكن مهاجمينا قاموا اليوم بعمل جيد. لو نجحنا في ترجمة جميع فرصنا، لسجلنا سبعة أو ثمانية أهداف".

وحذر ناغلسمان لاعبيه بأن عليهم تقديم أفضل ما لديهم إذا أرادوا الفوز بمباراتهم المقبلة ضد باير ليفركوزن الذي افتتح موسمه بتعادل سلبي مع مضيفه فولفسبورغ في ظهوره الأول من دون نجمه كاي هافرتس المنتقل الى تشلسي على غرار فيرنر.

ورأى ناغلسمان أن ليفركوزن "خصم صعب، وبالتالي علينا أن نكون أفضل بقليل من اليوم".

وتعادل فولفسبورغ بدون أهداف مع ضيفه باير ليفركوزن وكان صاحب الأرض هو الطرف الأفضل في الشوط الأول لكن الوضع تغير بعد الاستراحة. وفشل ليفركوزن في هز شباك فولفسبورغ لأول مرة بعد 35 مباراة متتالية.

م.أ.م/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ)