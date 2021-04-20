الدوري الألماني- لايبزغ يستعيد الانتصارات ويؤجل تتويج بايرن

استعاد لايبزغ نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه شتوتغارت اليوم الأحد (25 أبريل/نيسان 2021) في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد لايبزغ، الذي تعادل مع هوفنهايم وخسر من كولون في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، الذي تأجل تتويجه بلقب البطولة هذا الموسم.

ويحتاج بايرن للحصول على ثلاث نقاط في مبارياته الثلاث المتبقية بالبطولة هذا الموسم، من أجل الاحتفاظ باللقب رسميا للموسم التاسع على التوالي، دون النظر لنتائج لايبزغ، وربما يحصل على البطولة رسميا حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة المقبلة للبطولة يوم الثامن من آيار/مايو المقبل.

في المقابل، توقف رصيد شتوتغارت، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 39 نقطة في المركز العاشر بترتيب المسابقة. واضطر شتوتغارت للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 14، عقب طرد لاعبه نويرو أحمد، ليستغل لايبزغ النقص العددي في صفوف منافسه على أفضل وجه.

وافتتح أمادو هايدارا التسجيل للايبزغ في الدقيقة 46، فيما تكفل إيميل فورسبيرغ بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ع.ح./ز.أ.ب (د ب أ)