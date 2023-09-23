الدوري الألماني - كين يحقق رقما قياسيا في اكتساح بايرن لضيفه بوخوم

قاد الوافد الجديد المهاجم الانجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز ساحق على بوخوم 7-0، سجل منها ثلاثية، وللتربع على صدارة الدوري الالماني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة اليوم السبت (23 أيلول/ سبتمبر).

كين يتفوق على مولر وكلوزه وماندزوكيتش

ودوّن كين اسمه في سجلات الارقام القياسية للنادي البافاريبعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965) وميروسلاف كلوزه (2007) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما أن هذا الثلاثي كان سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الاولى لميونيخ في الدوري، أي أقل بهدفين مما سجله قائد منتخب إنجلترا.

وسجل كين ثلاثيته في الدقائق 12 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى ليروي سانيه (38) والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني الألماني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ هو من افتتح التسجيل (4) والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت سجل الثالث (29).

وعاد بايرن حامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة إلى سكة الانتصارات بعدما كان سقط في فخ التعادل أمام المتصدر السابق باير ليفركوزن 2-2 في المرحلة الماضية، علماً أن الأخير يستضيف هايدنهايم الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة في سعيه للحاق بالنادي البافاري.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق نقطة عن شتوتغارت الذي اسقط دارمشتات 3-1 الجمعة، ولايبزيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، تابع بايرن عروضه القوية بعدما كان حقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد 4-3 في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فدك شباك منافسه المحلي بأربعة أهداف في الشوط الاول.

وحسمبايرن ميونخ النتيجة لصالحه قبل ربع الساعة الاول بتسجيله هدفين خاطفين عبر المهاجمين تشوبو-موتينغ (4) وكين (12).

وضاعف بايرن النتيجة بفضل المدافع الهولندي دي ليخت (29) الذي غادر مع بداية الشوط الثاني ليحلّ الفرنسي دايو أوباميكانو بدلا منه، وسانيه بعد تمريرة من كين (38).

وسجل هداف المنتخب الانكليزي هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الأوكراني إيفان أورديتس (54).

واصل البايرن تفوقه في الشوط الثاني وزاد حصيلته بثلاثة أهداف أخرى، عن طريق هاري كين

وكاد الفرنسي كينغسلي كومان يضيف اسمه إلى لائحة المسجلين، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم (58)، لينجح البديل مواطنه تيل في تسجيل السادس بعد تمريرة من كين (81)، ليعود الأخير ويختتم المهرجان التهديفي بالثالث الشخصي له "هاتريك" والسابع لفريقه بقدمه اليسرى أكده حكم الفيديو المساعد (88).

دورتموند يفوز بهدف يتيم

واليوم السبت أيضا، على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند، فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورغ بهدف لصفر حمل توقيع ماركو رويس مستغلا تمريرة يوليان برانت في الدقيقة 69. ورفع دورتموند، الذي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي في الرمق الأخير أمام بايرن، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس. وتوقف رصيد فولفسبورغ عند تسع نقاط في المركز السابع.

لقطة من مباراة دورتموند وفولفسبورغ 23/9/2023

وعلى ملعب بوروسيا بارك في غلادباخ، حقق لايبزيغ انتصاره الرابع توالياً في الدوري، بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، سجله تيمو فيرنر (75)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث. وتوقف رصيد غلادباغ عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

وحقق أوغسبورغ انتصاره الأول هذا الموسم بعد سلسلة من 5 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في مختلف المسابقات بفوزه على ضيفه ماينز صاحب القاع بنتيجة 2-1.

رفع أوغسبورغ رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما مني ماينتس بخسارته الرابعة

سجل للفريق الفائز البوسني إرمدين ديميروفيتش (15 و45)، وللخاسر الفرنسي لودوفيك أجورك، مستفيداً من النقص العددي في صفوف أوغسبورغ بعد طرد البلجيكي آرني أنجيلس في الدقيقة 62.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما مني ماينز بخسارته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، حسم هوفنهايم فوزه على مضيفه يونيون برلين بهدفي اندريج كراماريتش من ضربة جزاء في الدقيقة 22 وماكسيميليان بيير في الدقيقة 38. وبهذا الفوز رفع هوفنهايم رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد يونيون برلين عند ست نقاط في المركز التاسع.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، أ ف ب)