الدوري الألماني - كين يحقق رقما قياسيا في اكتساح بايرن لضيفه بوخوم

قاد الوافد الجديد المهاجم الانجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز ساحق على بوخوم 7-0، سجل منها ثلاثية، وللتربع على صدارة الدوري الالماني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة اليوم السبت (23 أيلول/ سبتمبر).
كين يتفوق على مولر وكلوزه وماندزوكيتش
ودوّن كين اسمه في سجلات الارقام القياسية للنادي البافاريبعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965) وميروسلاف كلوزه (2007) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما أن هذا الثلاثي كان سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الاولى لميونيخ في الدوري، أي أقل بهدفين مما سجله قائد منتخب إنجلترا.
وسجل كين ثلاثيته في الدقائق 12 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى ليروي سانيه (38) والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني الألماني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ هو من افتتح التسجيل (4) والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت سجل الثالث (29).
وعاد بايرن حامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة إلى سكة الانتصارات بعدما كان سقط في فخ التعادل أمام المتصدر السابق باير ليفركوزن 2-2 في المرحلة الماضية، علماً أن الأخير يستضيف هايدنهايم الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة في سعيه للحاق بالنادي البافاري.
ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق نقطة عن شتوتغارت الذي اسقط دارمشتات 3-1 الجمعة، ولايبزيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0.
وعلى ملعب "أليانز أرينا"، تابع بايرن عروضه القوية بعدما كان حقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد 4-3 في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فدك شباك منافسه المحلي بأربعة أهداف في الشوط الاول.
وحسمبايرن ميونخ النتيجة لصالحه قبل ربع الساعة الاول بتسجيله هدفين خاطفين عبر المهاجمين تشوبو-موتينغ (4) وكين (12).
وضاعف بايرن النتيجة بفضل المدافع الهولندي دي ليخت (29) الذي غادر مع بداية الشوط الثاني ليحلّ الفرنسي دايو أوباميكانو بدلا منه، وسانيه بعد تمريرة من كين (38).
وسجل هداف المنتخب الانكليزي هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الأوكراني إيفان أورديتس (54).
واصل البايرن تفوقه في الشوط الثاني وزاد حصيلته بثلاثة أهداف أخرى، عن طريق هاري كين
وكاد الفرنسي كينغسلي كومان يضيف اسمه إلى لائحة المسجلين، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم (58)، لينجح البديل مواطنه تيل في تسجيل السادس بعد تمريرة من كين (81)، ليعود الأخير ويختتم المهرجان التهديفي بالثالث الشخصي له "هاتريك" والسابع لفريقه بقدمه اليسرى أكده حكم الفيديو المساعد (88).
دورتموند يفوز بهدف يتيم
واليوم السبت أيضا، على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند، فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه فولفسبورغ بهدف لصفر حمل توقيع ماركو رويس مستغلا تمريرة يوليان برانت في الدقيقة 69. ورفع دورتموند، الذي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي في الرمق الأخير أمام بايرن، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس. وتوقف رصيد فولفسبورغ عند تسع نقاط في المركز السابع.
لقطة من مباراة دورتموند وفولفسبورغ 23/9/2023
وعلى ملعب بوروسيا بارك في غلادباخ، حقق لايبزيغ انتصاره الرابع توالياً في الدوري، بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، سجله تيمو فيرنر (75)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث. وتوقف رصيد غلادباغ عند نقطتين في المركز الخامس عشر.
وحقق أوغسبورغ انتصاره الأول هذا الموسم بعد سلسلة من 5 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في مختلف المسابقات بفوزه على ضيفه ماينز صاحب القاع بنتيجة 2-1.
رفع أوغسبورغ رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما مني ماينتس بخسارته الرابعة
سجل للفريق الفائز البوسني إرمدين ديميروفيتش (15 و45)، وللخاسر الفرنسي لودوفيك أجورك، مستفيداً من النقص العددي في صفوف أوغسبورغ بعد طرد البلجيكي آرني أنجيلس في الدقيقة 62.
ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما مني ماينز بخسارته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب.
وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، حسم هوفنهايم فوزه على مضيفه يونيون برلين بهدفي اندريج كراماريتش من ضربة جزاء في الدقيقة 22 وماكسيميليان بيير في الدقيقة 38. وبهذا الفوز رفع هوفنهايم رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد يونيون برلين عند ست نقاط في المركز التاسع.
ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، أ ف ب)
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء
حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بين صعود وهبوط
نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ثورة تقنية على مقاعد المدربين
نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
تقنية الفيديو المساعدة للحكام
تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا يسحر الجماهير
المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا
ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال
حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل
حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب
على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة
الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.