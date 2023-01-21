الدوري الألماني - كيميش ينقذ بايرن من الخسارة ولايبزيغ يكتسح شالكه

أنقذ يوزوا كيميش فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب من خسارة وشيكة ومنحه التعادل أمام كولن 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة 90 مساء الثلاثاء (24 كانون الثاني/ يناير 2023)، وذلك ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 36 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتقدم للمركز الثاني موقتاً بفوزه الكبير على شالكه 6-1 في وقت سابق اليوم. في حين يتواجه اينتراخت فرانكفورت الثالث مع فرايبورغ الخامس مع 30 نقطة لكل منهما، ويلعب أونيون برلين الرابع بالرصيد ذاته أيضاً مع فيردر بريمن الاربعاء.

ويحتل كولن المركز العاشر مع 21 نقطة.

وسجّل الدولي التونسي إلياس السخيري الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر هدف السبق لكولن في الدقيقة الرابعة.

وبعد ضغط كبير، سجل كيميش هدف التعادل لبطل المانيا في المواسم العشرة الأخيرة (90).

وفشل العملاق البافاري للمباراة الثانية تواليًا منذ استئناف مباريات الدوري الماني عقب انتهاء العطلة الشتوية التي تلت منافسات مونديال 2022، في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في المرحلة السابقة امام لايبزيغ بالنتيجة ذاتها.

النجم التونسي إلياس السخيري يسجل هدف التقدم لكولن على بايرن في ملعب أليانز أرينا، بينما حارس بايرن الجديد يان زومر يتابع الكرة ببصره.

وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثاني موقتاً بفوزه الساحق على مضيفه شالكه 6-1. وتألق لاعب الوسط الإسباني داني أولمو في صفوف لايبزيغ بتسجيله هدفًا (83) وتمريره كرتين حاسمتين، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الخمسة الأخرى كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدفين (7 و44)، بنيامين هنريش (15)، تيمو فيرنر (45+2) والدنماركي يوسف بولسن (89). فيما سجل هدف شالكه الوحيد الياباني سويشيرو كوزوكي (56).

ولم يخسر لايبزيغ في مبارياته الـ 15 الأخيرة في جميع المسابقات، وتحديداً منذ 22 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث فاز في 12 وتعادل في ثلاث.

المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا سجل هدفين من الأهداف الستة لفريقه لايبزيغ في مرمى شالكه، في الدقيقة 7 والدقيقة 44.

وحقّق فولفسبورغ فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه هرتا برلين 5- صفر. وواصل فولفسبورغ سعيه للاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال اوروبا إذ يحتل المركز السادس برصيد 29. ، فيما بقي هيرتا برلين في المركز السابع عشر بـ 14 نقطة.

وانتزع هوفنهايم تعادلا قاتلاً امام شتوتغارت 2-2. ويحتل هوفنهايم المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، فيما يقبع شتوتغارت في المركز الرابع عشر بـ 16.

ص.ش (أ ف ب)