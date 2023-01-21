 الدوري الألماني - كيميش ينقذ بايرن من الخسارة ولايبزيغ يكتسح شالكه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

الدوري الألماني - كيميش ينقذ بايرن من الخسارة ولايبزيغ يكتسح شالكه

أهداف كثيرة ومفاجآت شهدتها مباريات المرحلة 17 من الدوري الألماني. فقد ظل كولن متقدما على بايرن منذ بداية لقائهما حتى انقذ كيميش العملاق البافاري، بينما اكتسح لايبزيغ مضيفه شالكه وحافظ على سجله خاليا من الخسارة منذ شهور.

صدمة لاعبي بايرن بعد تعادلهم مع كولن، وعجزهم عن الفوز للمرة الثانية على التوالي منذ العودة من فترة توقف الدوري الألماني. (24/1/2023)

صدمة لاعبي بايرن بعد تعادلهم مع كولن، وعجزهم عن الفوز للمرة الثانية على التوالي منذ العودة من فترة توقف الدوري الألماني. (24/1/2023)

 أنقذ يوزوا كيميش فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب من خسارة وشيكة ومنحه التعادل أمام كولن 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة 90 مساء الثلاثاء (24 كانون الثاني/ يناير 2023)، وذلك ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

 ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 36 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتقدم للمركز الثاني موقتاً بفوزه الكبير على شالكه 6-1 في وقت سابق اليوم. في حين يتواجه اينتراخت فرانكفورت الثالث مع فرايبورغ الخامس مع 30 نقطة لكل منهما، ويلعب أونيون برلين الرابع بالرصيد ذاته أيضاً مع فيردر بريمن الاربعاء.

 ويحتل كولن المركز العاشر مع 21 نقطة.

 وسجّل الدولي التونسي إلياس السخيري الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر هدف السبق لكولن في الدقيقة الرابعة.

 وبعد ضغط كبير، سجل كيميش هدف التعادل لبطل المانيا في المواسم العشرة الأخيرة (90).

 وفشل العملاق البافاري للمباراة الثانية تواليًا منذ استئناف مباريات الدوري الماني عقب انتهاء العطلة الشتوية التي تلت منافسات مونديال 2022، في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في المرحلة السابقة امام لايبزيغ بالنتيجة ذاتها.

النجم التونسي إلياس السخيري يسجل هدف التقدم لكولن على بايرن في ملعب أليانز أرينا (24/1/2023)

النجم التونسي إلياس السخيري يسجل هدف التقدم لكولن على بايرن في ملعب أليانز أرينا، بينما حارس بايرن الجديد يان زومر يتابع الكرة ببصره.

 وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثاني موقتاً بفوزه الساحق على مضيفه شالكه 6-1. وتألق لاعب الوسط الإسباني داني أولمو في صفوف لايبزيغ بتسجيله هدفًا (83) وتمريره كرتين حاسمتين، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الخمسة الأخرى كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدفين (7 و44)، بنيامين هنريش (15)، تيمو فيرنر (45+2) والدنماركي يوسف بولسن (89). فيما سجل هدف شالكه الوحيد الياباني سويشيرو كوزوكي (56).

 ولم يخسر لايبزيغ في مبارياته الـ 15 الأخيرة في جميع المسابقات، وتحديداً منذ 22 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث فاز في 12 وتعادل في ثلاث.

المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا سجل هدفين من الأهداف الستة لفريقه لايبزيغ في مرمى شالكه، في الدقيقة 7 والدقيقة 44.

المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا سجل هدفين من الأهداف الستة لفريقه لايبزيغ في مرمى شالكه، في الدقيقة 7 والدقيقة 44.

وحقّق فولفسبورغ فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه هرتا برلين 5- صفر. وواصل فولفسبورغ سعيه للاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال اوروبا إذ يحتل المركز السادس برصيد 29. ، فيما بقي هيرتا برلين في المركز السابع عشر بـ 14 نقطة.

وانتزع هوفنهايم تعادلا قاتلاً امام شتوتغارت 2-2. ويحتل هوفنهايم المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، فيما يقبع شتوتغارت في المركز الرابع عشر بـ 16.

ص.ش (أ ف ب)

مواضيع ذات صلة

FuÃŸball 1. Bundesliga 16. Spieltag Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 am 21.01.2023 im Deutsche Bank Park in Frankfurt Torjubel zum 2:0 durch Rafael Borre Frankfurt DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. *** Soccer 1 Bundesliga 16 Matchday Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 on 21 01 2023 at Deutsche Bank Park in Frankfurt Goal celebration to 2 0 by Rafael Borre Frankfurt DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xJKx

بوندسليغا.. فرانكفورت يقتنص الوصافة بعد سقوط مدو لفرايبورغ 21.01.2023

تمكن آينتراخت فرانكفورت من اقتناص وصافة البوندسليغا مؤقتًا بعد فوزه على شالكه، مستفيدًا من هزيمة قاسية لفرايبورغ أمام فولفسبورغ. ويتقدم فرانكفورت على صاحبي المركزين الثالث والرابع بفارق الأهداف فقط.

Vorschau zum Bundesligaspiel RB Leipzig - FC Bayern Muenchen. ARCHIVFOTO; Jamal MUSIALA (Bayern Muenchen), Aktion,Zweikampf gegen Konrad LAIMER (L). Fussball DFL Supercup 2022, RB Leipzig - FC Bayern Muenchen 3-5 am 30.07.2022 Red Bull Arena Leipzig. ?

عجلة الدوري الألماني تعود إلى الدوران بقمة لايبزيغ-بايرن 19.01.2023

تُستأنف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد فترة غياب طويلة، غدا الجمعة عندما يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على لايبزيغ في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

Fussball 1. Bundesliga Saison 2022/2023 4. Spieltag FC Bayern Muenchen - Borussia Moenchengladbach 27.08.2022 Torwart Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach) FOTO: ULMER Pressebildagentur xxNOxMODELxRELEASExx

تقارير: بايرن يضم الحارس السويسري سومر من مونشنغلادباخ 18.01.2023

بعد افتقاده لجهود حارسه الأساسي مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق، يبدو أن بايرن ميونيخ وجد ضالته المنشودة في السويسري يان سومر، حارس مرمى مونشنغلادباخ. تقارير إعلامية تتحدث عن توصل الناديين لاتفاق.