الدوري الألماني - كولونيا يكتسح هيرتا برلين ويقربه أكثر من الهبوط

فاز فريق كولونيا على ضيفه هيرتا برلين 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة (12 مايو/ أيار 2023) في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل أهداف كولونيا دافي سيلكه في الدقيقة الثامنة وتيمو هوبيرز (هدفان) في الدقيقتين 39 و69 وإلياس السخيري في الدقيقة 43 ودينيس حوسينباسيك في الدقيقة 81.

وفي المقابل سجل هدفي هيرتا برلين لوكاس توسارت وستيفان يوفيتيتش في الدقيقتين 18 و33.

ورفع كولونيا رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 11 عاما.

صورة من الأرشيف للاعب خط وسط هيرتا برلين سوات سردار بعد الخسارة أمام أونيون برلين في الدوري الألماني (28/1/2023)

والأمر جد خطير لهيرتا برلين كونه في قاع جدول الدوري وبينه وبين المركز الخامس عشر خمس نقاط، وذلك قبل مباراتين فقط على نهاية الموسم. ولن يعد بإمكان هيرتا الحصول على فرصة واقعية للبقاء في البوندسليغا، إذا حققت أندية شالكه وشتوتغارت وبوخوم نتائج طيبة في هذه الجولة.

وسيكون للهبوط عواقب وخيمة على فريق العاصمة الألمانية المضطرب مالياً.

ص.ش (د ب أ، س ي د)