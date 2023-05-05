 الدوري الألماني - كولونيا يكتسح هيرتا برلين ويقربه أكثر من الهبوط | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

الدوري الألماني - كولونيا يكتسح هيرتا برلين ويقربه أكثر من الهبوط

بعد أداء كارثي آخر على ملعب كولونيا، اقترب هيرتا برلين من الهبوط من الدوري الألماني للمرة الأولى منذ أحد عشر عامًا، فقد تلقى هزيمة قاسية قبل جولتين فقط على انتهاء البطولة.

صورة من الأرشيف لنجوم فريق كولونيا على ملعبهم بعد التسجيل في شباك فرانكفورت في الجولة 20 من البوندسليغا.

صورة من الأرشيف لنجوم فريق كولونيا على ملعبهم بعد التسجيل في شباك فرانكفورت في الجولة 20 من البوندسليغا.

فاز فريق كولونيا على ضيفه هيرتا برلين 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة (12 مايو/ أيار 2023) في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

وسجل أهداف كولونيا دافي سيلكه في الدقيقة الثامنة وتيمو هوبيرز (هدفان) في الدقيقتين 39 و69 وإلياس السخيري في الدقيقة 43 ودينيس حوسينباسيك في الدقيقة 81.

وفي المقابل سجل هدفي هيرتا برلين لوكاس توسارت وستيفان يوفيتيتش في الدقيقتين 18 و33.

ورفع كولونيا رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 11 عاما.

صورة من الأرشيف للاعب خط وسط هيرتا برلين سوات سردار بعد الخسارة أمام أونيون برلين في الدوري الألماني (28/1/2023)

صورة من الأرشيف للاعب خط وسط هيرتا برلين سوات سردار بعد الخسارة أمام أونيون برلين في الدوري الألماني (28/1/2023)

والأمر جد خطير لهيرتا برلين كونه في قاع جدول الدوري وبينه وبين المركز الخامس عشر خمس نقاط، وذلك قبل مباراتين فقط على نهاية الموسم. ولن يعد بإمكان هيرتا الحصول على فرصة واقعية للبقاء في البوندسليغا، إذا حققت أندية شالكه وشتوتغارت وبوخوم نتائج طيبة في هذه الجولة.

وسيكون للهبوط عواقب وخيمة على فريق العاصمة الألمانية المضطرب مالياً.

ص.ش (د ب أ، س ي د)

  • Sergej Barbarez (HSV) - Torjubel

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    سيرجي بارباريس - 330 مباراة

    بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.

  • Marijan Cavar Eintracht Frankfurt und Rafinha FC Bayern München im Zweikampf

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    رافينيا - 332 مباراة

    جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

  • Fußball: 1. Bundesliga, Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    لوكاس بيتشيك - 332 مباراة

    لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.

  • Hamburgs Ze Roberto (weiss) gegen Hoffenheims Roberto Firmino (blau)

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    زي روبرتو - 336 مباراة

    في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    فيداد إبيزيفيتش - 344 مباراة

    خطى البوسني خطواته الأولى في الدوري الألماني عام 2006 بقميص ألمانيا آخن. وفي وقت لاحق، سعى المهاجم للبحث عن أهداف لهوفنهايم وشتوتغارت وهيرتا برلين. أحرز 127 هدفاً في الدوري الألماني. انتهت مشاركته الأخيرة في شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020، بعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو، تم عقبه الاستغناء الفوري عنه وإنهاء عقده.

  • Fußball | TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg | Torjubel

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    دانييل كاليغيوري - 349 مباراة *

    يمتلك دانييل كاليغيوري جوازي سفر إيطالي وألماني، لكنه ولد ونشأ في جنوب ألمانيا. في نادي فرايبورغ أصبح لاعباً محترفاً في الدوري الألماني عام 2007. بعد فترات قضاها في فولفسبورغ وشالكه، يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حالياً في آوغسبورغ منذ عام 2020، وهو الفريق الرابع له في الدوري الألماني. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

  • Fußball Bundelsiga I Makoto Hasebe I Eintracht Frankfurt - FC Giessen, Testspiel

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة *

    لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة

    في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    خليل ألتينتوب - 351 مباراة

    ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

  • Fussball Bundesliga - FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 - Naldo

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    نالدو- 358 مباراة

    البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.

  • Bundesliga FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt | Tor Lewandowski

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة *

    جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة

    بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

GER, 1.FBL Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Koeln / 05.05.2023, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Koeln im Bild / picture shows Zweikampf bei Ecke zwischen Jonas Hector 1. FC Koeln, 14 und Amine Adli Bayer 04 Leverkusen, 21 und Piero Hincapie Bayer 04 Leverkusen, 3 *** GER, 1 FBL Bayer 04 Leverkusen vs 1 FC Koeln 05 05 2023, BayArena, Leverkusen, GER, 1 FBL Bayer 04 Leverkusen vs 1 FC Koeln in picture picture shows duel at corner between Jonas Hector 1 FC Koeln, 14 and Amine Adli Bayer 04 Leverkusen, 21 and Piero Hincapie Bayer 04 Leverkusen, 3 nordphotoxGmbHx/xChristianxSchulze nph000300

الدوري الألماني: كولن يهزم ليفركوزن ويعرض حلمه بدوري الأبطال للخطر 05.05.2023

تعرض حلم باير ليفركوزن بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للخطر أقله عبر الدوري الألماني بسقوطه على أرضه أمام كولن المتواضع في مباراة دربي نهر الراين، لكن يبقى أمل وحيد لكتيبة المدرب الإسباني تشافي الونسو.

Bochum's Takuma Asamo, foreground right, reacts besides Dortmund's goalkeeper Gregor Kobel and Dortmund's Niklas Suele, left, during the German Bundesliga soccer match between VfL Bochum and Borussia Dortmund in Bochum, Germany, Friday, April 28, 2023. (AP Photo/Martin Meissner)

دورتموند يتعثر مجددا ويمنح بايرن فرصة العودة لصدارة الدوري الألماني 28.04.2023

فتح بوروسيا دورتموند الطريق لغريمه بايرن ميونيخ، للعودة للصدارة وربما الاحتفاظ باللقب، من خلال تعثره أمام مضيفه بوخوم في افتتاح مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2022/2023 Viertelfinal Rueckspiel FC Bayern Muenchen - Manchester City 19.04.2023 Enttaeuschung FC Bayern Muenchen: Joshua Kimmich, Thomas Mueller v. li. *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2022 2023 quarterfinal second leg FC Bayern Muenchen Manchester City 19 04 2023 disappointment FC Bayern Muenchen Joshua Kimmich, Thomas Mueller v li

السخرية من مستوى الدوري الألماني – هل هو حقا "دوري فلاحين"؟ 24.04.2023

منذ فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في عام الجائحة، لم يستطع أي ناد ألماني العبور لنصف نهائي البطولة. وتسخر جماهير، خصوصا الإنجليز، من الدوري الألماني ويلقبونه بـ"دوري الفلاحين". فما السبب؟ وهل البوندسليغا "دوري فلاحين"؟