الدوري الألماني: كولونيا يتعادل مع غلادباخ وهوفنهايم يفوز على بريمن

واصل كولون (كولونيا) وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ ابتعادهما عن طريق الانتصارات في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب تعادلهما بدون أهداف، اليوم الأحد (الثاني من أبريل/ نيسان 2023)، في المرحلة الـ26 للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي لم يذق طعم الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، إلى 32 نقطة في المركز العاشر.

وفي المقابل، رفع كولونيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط، علما بأنه لم يحقق أي انتصار في المسابقة للقاء السادس على التوالي.

حماس مدرب كولونيا شتيفن باومغارت لم يتسطع تغيير نتيجة المباراة أمام غلادباخ والتي خرجت بالتعادل السلبي.

هوفنهايم يثأر من بريمن

وواصل هوفنهايم ابتعاده عن مراكز الهبوط في البوندسليغا، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه فيردر بريمن، اليوم الأحد، في ختام المرحلة الـ26 للمسابقة.

وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق 3 نقاط أمام مراكز الهبوط، في حين توقف رصيد بريمن، الذي حصل على نقطة وحيدة من لقاءاته الأربعة الأخيرة في المسابقة، عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

لاعبو هوفنهايم بعد التسجيل في مرمى المنافس بالدوري الألماني (أرشيف)

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، على عكس الشوط الثاني، الذي اتسم بالإثارة والمتعة.

وافتتح أندريج كراماريتش التسجيل لمصلحة هوفنهايمفي الدقيقة 50، قبل أن يضيف زميله كريستوف باومغارتنر الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وأشعل بريمن اللقاء في ربع الساعة الأخيرة، بعدما قلص اموس بيير الفارق، بتسجيله هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 76، ليحاول الفريق المضيف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

وبذلك يكون هوفنهايم قد ثأر لخسارته على ملعبه في لقاء الفريقين في دور الذهاب، الذي انتهى بفوز فيردر بريمن بنفس النتيجة 1/2.

​​​​مباراة جولة الذهاب (7/10/2022) انتهت لصالح فيردر بريمن بنتيجة 2-1. وفي الصورة لاعبو بريمن يحتفلون بعد تسجيل فولكروغ هدف الفوز بينما حارس هوفنهيام يندب حظه.

وبختام المرحلة 26، يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 55 نقطة بعد فوزه 4-2 على صاحب المركز الثاني بروسيا دورتموند الذي يملك 53 نقطة.

ص.ش/ع.خ (د ب أ، رويترز)