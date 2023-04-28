الدوري الألماني: فرايبورغ يصارع أونيون برلين على المركز الثالث

لحق فرايبورغ بفريق أونيون برلين إلى المركز الثالث بجدول الدوري الألماني بعد فوز الأول على مضيفه كولن 1-صفر وتعادل الثاني مع ضيفه باير ليفركوزن صفر-صفر، فيما بقي لايبزيغ في قلب الصراع على التأهل إلى دوري الأبطال بفوزه على ضيفه هوفنهايم 1- صفر السبت (29 نيسان/أبريل 2023) في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وبانتظار مواجهته المرتقبة الثلاثاء مع لايبزيغ في نصف نهائي الكأس قبل استضافته مجدداً السبت في المرحلة المقبلة، عاد فرايبورغ من ملعب كولن، المطمئن على وضعه في منتصف الترتيب، بفوزه الثالث توالياً والسادس عشر هذا الموسم بفضل هدف سجله الياباني ريتسو دوان بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (54).

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أونيون برلين الذي انتهت مواجهته القوية مع ضيفه باير ليفركوزن السادس بالتعادل السلبي، ما أعطى الأمل للايبزيغ بالعودة إلى دوري الأبطال للموسم الخامس توالياً بعد فوزه على ضيفه هوفنهايم بهدف وحيد سجله الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 28 بعد تمريرة بينية من السويدي إميل فورسبرغ، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

ورفع لايبزيغ، الذي ودع دوري الأبطال هذا الموسم بشكل قاس بعد هزيمته في إياب ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي بسباعية نظيفة، رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن أونيون برلين وفرايبورغ اللذين لا يزالان حسابياً في صراع اللقب بما أنهما يتخلفان بفارق 5 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر والمتعادل الجمعة أمام بوخوم 1-1.

كريستوفر نكونكو (يمين) يحتفل مع زميله إميل فورسبرغ بعد تسجيل هدف الفوز على هوفنهايم في الجولة 30 من الدوري الألماني (29/4/2023)

وعزز ليفركوزن، الذي يواجه روما في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي في 11 أيار/ مايو، سجله الخالي من الهزيمة إلى 14 مباراة بجميع المسابقات لكنه ظل في المركز السادس وله 48 نقطة.

وفي المقابل، أبقت الهزيمة السابعة عشر هذا الموسم هوفنهايم في معركة الصراع من أجل البقاء قبل أربع مراحل على النهاية، بعدما تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطة أمام شتوتغارت الذي يواصل انتفاضته بفوز ثان وتعادلين في آخر أربع مراحل، إضافة لبلوغه نصف نهائي الكأس حيث يواجه أينتراخت فرانكفورت الأربعاء، وذلك بتغلبه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 بفضل البديل الفرنسي تانغي كوليبالي الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين في آخر 8 دقائق.

كوليبالي نجم نادي شتوتغارت يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز على غلادباخ في ملعب "مرسيدس بنز" في شتوتغارت.

وعلى غرار هوفنهايم وشتوتغارت، ما زال أوغسبورغ في وضع خطر أيضاً بعد تعادله مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1، رافعاً رصيده الى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين عن المركز السادس عشر المؤدي الى الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز)