الدوري الألماني - فرانكفورت يحرم ليفركوزن من اقتناص الصدارة

أهدر فريق باير ليفركوزن فرصة اقتناص صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بخسارته على ملعب مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1/2 اليوم السبت (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021) في الجولة الرابعة عشر للبطولة.

فعلى ملعب كومرتس بنك أرينا تقدم ليفركوزن بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق نديم أميري لكن فرانكفورت أدرك التعادل بواسطة أمين يونس في الدقيقة 22 ثم حسم فرانكفورت الفوز بالهدف العكسي الذي سجله إدموند تابسوبا لاعب ليفركوزن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.

وتوقف رصيد ليفركوزن عند 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ المتصدر، بينما رفع فرانكفورت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

وقد أقيمت في نفس الوقت عدة مباريات أخرى،؛ فعلى إستاد راين نيكار أرينا، حسم فرايبورغ فوزه على مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم بابتيست سانتاماريا بهدف في الدقيقة السابعة ثم أضاف فينسينزو غريفو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 34 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله كاسيم نوهو لاعب هوفنهايم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42 فيما سجل إيلاس بيبو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

حارس هوفنهايم أوليفر باومان لم يستطع منع بابتيست سانتاماريا من تسجيل الهدف الأول لفريق فرايبورغ.

وعلى ملعب فيزر شتاديون، فاز أونيون برلين على مضيفه فيردر بريمن بهدفين سجلهما شيرالدو بيكر وتايوو اونيى في الدقيقتين 12 و29. هذا الفوز رفع رصيد أونيون برلين إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما تغلب أوغسبورغ على ملعب كولونيا (كولن) بهدف سجله إياجو أمارال بوردوشي في الدقيقة 77، ليرتفع رصيد أوغسبورغ بهذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد كولونيا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

تيمو هورن حارس كولونيا لم يستطع أن ينقذ سبكته من هدف سجله لاعب أوغسبورغ إياجو أمارال بوردوشي.

وفاز مونشنغلادباخ على مضيفه أرمينيا بيلفيلد بهدف سجله بريل إيمبولو في الدقيقة 58. وقد رفع الفوز رصيد غلادباخ إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بيلفيلد عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)