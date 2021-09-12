الدوري الألماني- فرانكفورت يحرم فولفسبورغ من استعادة الصدارة

حرم آينتراخت فرانكفورت مضيفه فولفسبورغ من استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بإرغامه على التعادل 1-1، في ختام مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

وعلى ملعب "فولفسبورغ أرينا"، وفي أمسية طغى عليها اللون البرتقالي مساء الأحد (19/9/2021)، افتتح فرانكفورت التسجيل عبر مهاجمه الهولندي سام لامرس في الدقيقة 38، فيما أدرك مواطنه فوت فيغورست التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 70.

وأوقف فرانكفورت مسلسل انتصارات منافسه التي وصلت إلى خمسة توالياً في مختلف المسابقات، منها أربعة في الدوري، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة ويتراجع الى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ بطل المواسم التسعة الأخيرة الذي انتزع الصدارة بفوزه بسباعية نظيفة على بوخوم يوم السبت.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث بفارق نقطة عن فريقي المقدمة.

وكان فولفسبورغ حقق انجاز الفوز بمبارياته الأربع الأولى في "بوندسليغا" للمرة الأولى في تاريخه، على غرار مدربه الهولندي مارك فان بومل (44 عاماً) الذي بات أوّل مدرب في تاريخ النادي يحقق هذا الانجاز.

وفي المقابل، سقط فرانكفورت الذي ما زال يسعى خلف فوزه الأوّل هذا الموسم، في فخ التعادل للمرة الخامسة توالياً في مختلف المسابقات وللمرحلة الرابعة توالياً في الدوري، بعدما كان استهل المنافسات بخسارة أمام دورتموند 2-5، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

ص.ش/ع.ح (أ ف ب)